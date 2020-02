Comment les Simpsons ont écrit Edna Krabappel

Les Simpsons a vu de nombreux personnages aller et venir, mais l’une des plus grandes pertes a été celle d’Edna Krabappel après le décès de sa comédienne, Marcia Wallace – voici comment la série l’a gérée. Créé par Matt Groening, The Simpsons a commencé comme une série de courts métrages d’animation dans le cadre de The Tracey Ullman Show en 1987. Après trois saisons, il a été développé en une émission d’une demi-heure aux heures de grande écoute, et a été imparable depuis. The Simpsons est actuellement dans sa 31e saison, avec une 32e déjà confirmée, gardant sa place de série télévisée américaine en prime time la plus ancienne.

Les Simpsons suivent la vie quotidienne de la famille du titre et de nombreux citoyens colorés de Springfield. En 30 ans d’histoire des Simpsons, les téléspectateurs ont dû très bien rencontrer de nombreux personnages, tels que leur propre voisin Ned Flanders, l’ennemi éternel de Bart, Sideshow Bob, et même les enseignants de la Springfield Elementary School, notamment le principal Skinner et Edna Krabappel. Cette dernière était l’enseignante de Bart, avec qui elle avait une relation difficile, mais au fil des années, la série lui a montré un côté différent qui n’avait rien à voir avec son travail d’enseignante.

Le thème le plus récurrent de l’arc d’Edna Krabappel était sa vie amoureuse (ou son absence), ses relations les plus notables étant celles avec Seymour Skinner et Ned Flanders. Edna et Ned se sont révélés mariés dans l’épisode de la saison 23 “Ned‘ N Edna’s Blend “, mais les téléspectateurs n’ont pas pu voir une grande partie de leur vie ensemble, car Edna a été écrite dans la saison 25.

Edna Krabappel des Simpsons a été tué – mais il n’a jamais été montré

Lorsque Marcia Wallace est décédée en octobre 2013, le showrunner Al Jean a déclaré que le personnage d’Edna Krabappel serait à la retraite, mais n’a pas partagé de détails sur la façon de procéder. Le dernier rôle d’Edna a été dans l’épilogue du 13e épisode de la saison 25 “L’homme qui a trop gagné”, bien que sa mort ait été reconnue pour la première fois dans le troisième épisode de la saison 25 “Quatre regrets et un enterrement”, avec un triste Bart écrivant “Nous tu me manques vraiment Mme K ”une fois sur le tableau pendant la séquence d’ouverture. Mais comment sa mort a-t-elle été gérée dans la série?

Après de nombreux hauts et bas dans sa vie, Edna a finalement trouvé une certaine stabilité à côté de Ned Flanders. Les deux hommes ont commencé à se fréquenter dans l’épisode de la saison 22 “The Ned-Liest Catch”, et leur sort a été laissé au vote des fans, avec le résultat révélé lors de l’ouverture de la saison 23, “The Falcon and the D’ohman”. Edna et Ned se sont mariés en secret et sont restés ensemble jusqu’à sa mort. Dans «L’homme qui a trop grandi», Ned se souvient avoir dansé avec Edna, puis regarde une photo d’elle à côté de celle de Maude, disant qu’il lui manque le rire. Ned porte également un brassard noir, confirmant le décès d’Edna, bien qu’il n’ait pas été montré comment.

Il est mentionné dans l’épisode de la saison 23 “Holidays of Future Passed” que la mort d’Edna était la faute d’Homère, tout comme Maude, mais étant donné que les épisodes se déroulant dans le futur sont généralement non-canon, une cause de décès n’a pas été déterminée ni révélée. Les Simpsons ont géré le départ d’Edna avec respect, sa dernière apparition (canon) étant un souvenir heureux de Ned, et il est bon qu’il n’ait jamais été révélé comment elle est morte. Comme mentionné ci-dessus, Les Simpsons a vu de nombreux personnages partir pour différentes raisons, mais celui-ci a été un gros remaniement non seulement pour les personnages de la série et les scénaristes derrière tout cela, mais aussi pour les fans.

