Comment les startups peuvent survivre à la crise économique du COVID-19 – .

Dan Rosen.

Note de l’éditeur: Dan Rosen est le président de longue date du groupe d’investissement de démarrage Alliance de Angels, basé à Seattle. Ce message est apparu pour la première fois sur LinkedIn.

De: Dan Rosen

À: Tous les investisseurs providentiels et les PDG de leur portefeuille

Étant formé en tant que scientifique et ayant vécu plusieurs cycles d’investissement, on m’a demandé de partager mon point de vue sur l’impact financier de la pandémie de COVID-19 sur les startups.

Je suis fermement convaincu que l’impact humain et sociétal de COVID-19 sera extrême, même si nous sommes à un stade précoce de cette pandémie. Si nous, en tant que société, pouvons nous ressaisir, adopter une distanciation sociale et d’autres moyens de retarder la propagation de ce virus, nous pouvons sortir de l’autre bout du tunnel. La plupart des gens ne comprennent vraiment pas le concept des exponentielles – ce n’est pas dans la nature humaine de comprendre ce que cela signifie.

En tant que scientifique (un biophysicien à ce sujet), ce type de modélisation est quelque chose sur lequel j’ai été formé au début de ma carrière. À ce stade, il suffit de dire que nous ne pouvons pas empêcher la propagation du COVID-19. Notre meilleur espoir de minimiser l’impact est (a) d’allonger le temps nécessaire pour affecter une partie substantielle de la population et (b) de se préparer à l’impact que cela aura. La clé en ce moment est de nous assurer que notre système médical n’est pas submergé par cet impact.

Dans 12 à 18 mois, je m’attends à ce que nous ayons un traitement viable pour les personnes atteintes de la maladie, un vaccin efficace et qu’un pourcentage suffisamment important de la population ait développé une immunité en récupérant après avoir été exposé au virus. La combinaison de l’immunité collective et d’un vaccin pour les plus vulnérables potentialisera l’impact, à condition que nous puissions l’attendre par des mesures d’atténuation dans l’intervalle.

J’ai parcouru ce détail parce que la profondeur et le moment de la perturbation auront un impact majeur sur les startups que nous soutenons et finançons. Une perturbation profonde et plus courte pourrait en fait être plus grave pour notre société et nos entreprises, alors prions pour que notre réponse de correction fonctionne.

Pour les startups, ce sera une période particulièrement difficile. Lors des récessions de 1982, 2000 et 2008, le financement des startups s’est tari. Alors que beaucoup m’ont entendu dire que de grandes startups sont souvent créées pendant les replis du marché – parfois, plus faciles à dire qu’à faire. Voici donc mes suggestions:

Survivre

C’est assez évident. Si vous ne survivez pas, il n’y a aucun avantage. Donc, toutes les stratégies ci-dessous concernent la survie. Il est temps de mettre de côté les merveilleux plans pour devenir une énorme entreprise avec des produits de renommée mondiale. Rien de tout cela importe si vous ne survivez pas.

L’argent est roi

Les startups ne meurent généralement pas par manque d’idées. Ils meurent parce qu’ils manquent d’argent. Mettez en place un plan pour économiser de l’argent. Soyez agressif dans ce plan; une action précoce aura beaucoup plus d’impact que l’action ultérieure. Ayez au moins 12 mois d’argent en main, car c’est probablement ce dont vous aurez besoin. Même si la crise du COVID-19 se résout bien plus tôt que cela, l’agitation laissée dans son sillage persistera, notamment pour le démarrage.

Oubliez la collecte de fonds

Les anges continueront d’investir, mais s’attendent à de plus petits tours, à une évaluation inférieure, dans des sociétés qui n’ont pas besoin de grandes quantités d’argent. Pour les sociétés en portefeuille existantes, le repli soudain du marché, associé à la perturbation de la quasi-totalité des affaires, entraînera le blocage des financements. Alors que les sociétés de capital-risque et les investisseurs providentiels pourraient avoir des liquidités à investir, le recul déclenchera un mode de triage (comme il l’a fait lors des ralentissements précédents), où les investissements se feront dans des sociétés sélectionnées.

Même certaines bonnes entreprises ne seront pas financées. Supposons que ce recul durera jusqu’à la fin de la crise du COVID-19 et ajoutez quelques mois à cela pour qu’ils se remettent sur pied. Les fusions et acquisitions se tariront; si vous étiez en discussion le mois dernier, attendez-vous à ce que rien ne se passe avant la fin de cette crise. Si vous avez de la chance, vous pourriez demander à vos investisseurs providentiels existants de vous aider un peu, mais attendez-vous à ce que cela soit vraiment coûteux et seulement si vous avez un plan pour faire durer l’argent longtemps. Et, comme je le crois toujours prudent, communiquez bien avec vous actionnaires, en leur donnant la mauvaise et la bonne.

Les revenus devraient être réduits

Si vous comptez sur des contrats en cours de clôture, vous ne devriez pas. La plupart des grandes entreprises, des clients gouvernementaux et en particulier des petites et moyennes entreprises se mettront également en mode survie. À moins que vous ne fournissiez un produit ou un service qu’ils considèrent absolument essentiel à la mission, vous devez vous attendre à ce que les revenus soient reportés pendant au moins six mois et probablement plus. Si vos contrats existants comportent des clauses d’annulation, attendez-vous à ce que certains soient exercés.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Opportunités

Si vous avez un moyen de déplacer tout ou partie de votre entreprise pour faire partie d’une solution au problème COVID-19, restez vigilant. Par exemple, même si GM ferme des usines, il cherche à fabriquer des respirateurs et des respirateurs.

S’il y aura une grande dislocation économique qui affectera les petites et les grandes entreprises, il existe encore quelques opportunités, en particulier pour les entreprises de vente directe aux consommateurs. Les gens se réfugient souvent à la maison et en ligne. Si vous vendez quelque chose qui améliorera leur vie pendant cette période difficile, il y a des opportunités. Les exemples peuvent être des choses comme l’apprentissage en ligne ou des cours, des conseils en ligne ou même des choses qui apportent le sourire en ces temps difficiles. De même, tout produit ou service qui facilite le travail à domicile aura un marché prêt (si vos clients peuvent vous trouver en ligne).

Réduire

Bien que ce soit une décision vraiment difficile, la survie est la chose la plus importante. De nombreuses entreprises devront se replier sur l’essentiel. Les salaires devront être réduits (comme en 2000 et 2008), si les entreprises survivent. Plusieurs de mes sociétés de portefeuille m’ont déjà dit qu’elles avaient tenu des réunions à l’échelle de l’entreprise et accepté des réductions de salaire de 50%.

Bien que la pandémie réduise certainement les voyages, faites-en une politique. Coupez toute aide contractuelle qui peut être coupée. Réduisez les dépenses de marketing et de vente jusqu’à ce que vos clients soient de retour au travail et achètent une fois de plus. Encore une fois, toute étape qui réduit votre brûlure au début aura un impact durable sur le solde de trésorerie ultérieur et votre horizon de trésorerie.

Augmentation de trésorerie autre qu’en actions

Recherchez des sources de liquidités qui ne sont pas des capitaux propres. Réfléchissez aux moyens d’obtenir des subventions gouvernementales. Découvrez les programmes SBA qui ont été mis en place pour aider les petites entreprises. Soyez créatif pour trouver des sources de liquidités pour rester en vie, notamment en faisant éventuellement des offres à court terme qui aident à la crise immédiate. Ce sont des choses que vous n’auriez jamais envisagé de faire il y a trois mois.

Restez attentif au point d’inflexion

Comme pour presque toutes les choses de la vie, cela passera aussi. Il est difficile de dire à quoi ressemblera le pays et le marché une fois que cela sera passé, mais si votre entreprise est vivante et flexible, il y aura de grandes opportunités. Faites attention, car aucun de nous ne peut prédire quand cela se produira.

J’espère que cela vous sera utile. Commentaires appréciés.