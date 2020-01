Comment les vitesses de téléchargement 5G dans un Times Square bondé pourraient atteindre 200 Mbps

Alors que les smartphones ont changé leurs habitudes d’utilisation d’Internet en faveur de l’accès mobile, cela dépend toujours de la capacité du réseau – et toute personne qui est coincée dans une ville ou une arène sportive surpeuplée peut vous dire à quel point leurs vitesses ralentissent.

Nous avons rencontré le PDG du groupe sans fil grand public Verizon Ronan Dunne au CES 2020 pour expliquer comment Verizon 5G devrait étendre suffisamment de bande passante pour améliorer considérablement les vitesses de téléchargement – même pour les clients coincés dans des zones remplies d’utilisateurs actifs de la 5G.

«Dans le contexte de la bande passante globale disponible, cette idée de congestion deviendra une chose du passé. Parce qu’une grande partie du trafic se trouvera sur l’environnement des ondes millimétriques », a déclaré Dunne. “Pensez donc à quelque part comme Times Square à 17 heures, passant de vitesses de débit à un chiffre à 50 Mbits / s en périphérie et 200 Mbits / s au milieu de Times Square.”

Quels sont les téléphones 5G en vente maintenant? Voici tout – tout! – nous avons vu au CES 2020Curious sur la concurrence? Voici tout ce que nous savons sur les plans de T-Mobile 5G

C’est une grande nouvelle pour quiconque a passé du temps dans des endroits surpeuplés où il ne semble tout simplement pas envoyer de texte, sans parler de télécharger un tweet ou une photo sur Instagram.

Évidemment, cela pourrait sérieusement séduire les diffuseurs en direct et autres créateurs de contenu, mais cela pourrait également profiter à quiconque compte sur un accès en ligne rapide. Les vitesses de liaison montante 5G plus rapides dans une arène sportive incluent moins de retards dans des choses comme les sports fantastiques et / ou les paris sportifs, a suggéré Dunne. Cela pourrait être mieux utilisé par les intérêts commerciaux, comme les caméras 5G en déplacement lors d’événements sportifs ou les hubs 5G dans les sacs à dos.

Une meilleure bande passante signifie de meilleures performances – même pour les personnes hors 5G

Alors que la 5G promet des vitesses beaucoup plus rapides que celles des réseaux 4G LTE, vous devrez en fait posséder un téléphone 5G pour les obtenir. C’est indéniablement vrai, mais les réseaux 5G présentent des avantages cachés qui profiteront à tout le monde, même à ceux qui n’ont pas acheté de combinés capables d’accéder aux réseaux de nouvelle génération.

La stratégie 5G à ondes millimétriques à grande vitesse mais à petite surface (mmWave) de Verizon consiste à développer la couverture dans les zones urbaines à fort trafic où se trouve la majorité du trafic. En termes simples, il y a plus d’infrastructure et plus de bande passante pour le gérer. Et puisque tous les utilisateurs à large bande passante enverront des données sur la partie 5G du réseau, il y a plus de 4G LTE à bande inférieure pour les gens qui n’ont pas mis à niveau.

Les réseaux de plus en plus intelligents seront en mesure de prioriser le contenu qui devrait obtenir la bande passante en premier – pas, a souligné Dunne, comme une violation de la neutralité du réseau, mais pour donner aux demandes moins importantes des vitesses légèrement plus lentes. Si votre e-mail arrive huit millisecondes plus tard, cela n’aura aucun impact, a-t-il suggéré. Cela conduit à un réseau global plus efficace – qui ne fera que s’améliorer à mesure que nous avancerons en 2020.