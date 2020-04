Comment les Z Fighters se classent en puissance à la fin de l’anime

Qui sont les Z Fighters les plus forts à la fin de la Dragon Ball Super série anime? Diffusé pour la première fois en 2015, Dragon Ball Super était la suite tant attendue de l’histoire de Goku à la télévision, qui a repris peu de temps après la fin de la saga Buu de Dragon Ball Z. À bien des égards, Dragon Ball Super a été nettement différent des séries précédentes, et contrairement à l’ancien temps, il y a eu quelques écarts notables entre l’anime et le manga. Dragon Ball Super a également introduit beaucoup de nouvelles connaissances dans la franchise, ce qui a considérablement affecté les niveaux de puissance de Dragon Ball, qui dépassent désormais 9000.

L’anime Dragon Ball Super est actuellement sur une pause indéfinie après la saga Tournament of Power, avec le film extrêmement réussi Dragon Ball Super: Broly marquant le dernier chapitre. Cependant, la série de mangas Dragon Ball Super s’est poursuivie sans interruption, et il reste à voir si l’anime reprendra un jour ce fil, commencera une nouvelle saga ou se concentrera exclusivement sur les sorties cinématographiques.

À cette pause naturelle dans l’anime Dragon Ball Super, il est peut-être approprié d’évaluer comment chacun des principaux héros, familièrement connu sous le nom de Z Fighters, se classe les uns contre les autres en termes de puissance du plus faible au plus fort. Qui a renforcé depuis l’époque de Dragon Ball Z, et qui a sauté leur formation?

Chiaotzu

Comme avec la plupart des combattants de niveau inférieur Z, Chiaotzu est devenu progressivement plus redondant dans Dragon Ball Z, et cette progression arrive à sa conclusion naturelle dans Dragon Ball Super, où le partenaire à l’apparence étrange de Tien se tient principalement en arrière-plan. Sans véritables combats à proprement parler, il est difficile d’évaluer la puissance actuelle de Chiaotzu, mais le fait qu’il ne soit même pas considéré comme un candidat potentiel dans les tournois ou les batailles amicales en dit plus que suffisant. Au moins, les capacités psychiques de Chiaotzu semblent intactes.

Yamcha

Choisir le Z Fighter le plus faible de Chiaotzu et Yamcha, c’est comme choisir le film de Saw le plus dégoûtant – il n’y a pas de vraie bonne réponse. Yamcha agit comme une blague courante dans Dragon Ball Super, au point où les autres Z Fighters oublient qu’il existe complètement. Dans le même ordre d’idées, la série de suite elle-même oublie que Yamcha était en fait un combattant capable une fois. Le seul moment qui élève légèrement Yamcha au-dessus de Chiaotzu dans le classement provient d’événements récents dans le manga Dragon Ball Super, où la star du baseball (au moins il est bon dans quelque chose!) Est vue en train de retirer certains des hommes les plus faibles de Moro.

Tien

Entrant dans les combattants de Dragon Ball Super, Tien n’est pas un élément régulier de l’anime de la suite, mais il lui est accordé quelques moments exceptionnels qui prouvent que sa formation continue a porté ses fruits. Après avoir été renversé sans effort par Beerus au début de Dragon Ball Super, Tien aide plus tard à combattre les sbires de Frieza dans la saga Resurrection F, mais ne se couvre pas de gloire, finalement vaincu par le capitaine Ginyu avec ses alliés. L’ancien élève de Crane s’est également révélé avoir créé sa propre école d’arts martiaux, mais prend une pause pour participer au Tournoi du pouvoir où, bien qu’il ait été éliminé tôt, sa performance mérite des éloges de nul autre que Beerus. Contrairement à Yamcha et Chiaotzu, Tien a continué de s’améliorer.

Maître Roshi

La force de Maître Roshi dans Dragon Ball Super est en quelque sorte une curiosité, et une retcon significative de l’époque de Dragon Ball Z. L’ermite de la tortue a cessé d’être un combattant actif à l’époque de la saga Saiyan, permettant à ses élèves d’hériter de la responsabilité de défendre la Terre. Étrangement, Roshi est devenu beaucoup plus actif dans Dragon Ball Super, tout en recevant une augmentation inexpliquée du pouvoir. Roshi affiche une solide performance contre les laquais de Frieza dans Resurrection F, ramenant sa forme musculaire rarement vue, mais c’est le Tournoi du pouvoir où la vraie force de Roshi est dévoilée. Durant plus longtemps que la plupart de ses élèves, Roshi se révèle inestimable dans le tournoi et bénéficie également du respect de Beerus. Plus important encore, Roshi va de pair avec Jiren dans le manga et il est suggéré qu’il possède un degré d’Ultra Instinct. Le niveau de puissance de Roshi a été une source de controverse dans Dragon Ball Super, mais il est indéniable qu’il est plus fort qu’avant.

Krillin

Il n’y a aucun argument que Master Roshi sort de Dragon Ball Super plus beau que Krillin, d’autant plus que le personnage chauve et sans nez est la première élimination de l’Univers 7 dans le Tournament of Power, mais il y a encore des raisons de croire que Krillin a dépassé son vieux maître. À la fin de Dragon Ball Z, la plupart des fans considèrent Krillin comme l’homme pur le plus fort de la série. L’arc de Krillin dans Dragon Ball Super se concentre sur la redécouverte de son esprit combatif, et le personnage de longue date présente également quelques astuces de ki astucieuses. Le meilleur moment de Krillin survient alors qu’il combat l’armée d’invasion de Frieza – le plus fort que le personnage ait cherché depuis des années.

Alors que Roshi pourrait obtenir les moments les plus importants, Krillin reste le combattant supérieur des deux. Sa sortie dans le Tournoi du pouvoir est plus une référence au trope d’avoir toujours de la malchance qu’un signe authentique que Krillin est faible, et la mise en marche controversée de Roshi est confirmée pour fonctionner uniquement dans des circonstances spécifiques (n’ayant pas de pensées perverties, essentiellement). En revanche, le pouvoir de Krillin ne dépend pas de l’attractivité de son adversaire.

Goten / Trunks

Étant donné que Dragon Ball Super ignore largement Goten et Trunks, il est difficile d’évaluer leur puissance à la fin de la série. Sans fusion, les deux jeunes peuvent toujours atteindre leur forme de base Super Saiyan, et cela suffit pour les placer au-dessus des différents combattants humains Z. Cependant, Goten et Trunks sont constamment omis des grands combats, que ce soit dans les tournois ou contre les méchants appropriés, ce qui les maintient hors du classement supérieur. Si Goten et Trunks avaient réalisé leur potentiel à l’époque de Dragon Ball Z, ils auraient pu devenir parmi les meilleurs des Z Fighters.

Piccolo

Alors que Piccolo entraîne Gohan, il est confirmé que le Namekian est devenu plus fort que la forme habituelle de son ancien élève en raison de l’interruption du demi-Saiyan à l’entraînement. Piccolo, quant à lui, n’a cessé de travailler pour devenir plus fort, même si Goku et Vegeta l’ont laissé depuis longtemps. De solides performances contre Frost et dans le tournoi de puissance prouvent la force accrue de Piccolo, et puisqu’il n’y a aucune indication que Goten et Trunks ont progressé, le guerrier vert se classe sûrement maintenant au-dessus des jeunes. Une fois que Gohan est en place et tire à nouveau, le pouvoir de Piccolo est éclipsé, bien qu’il reste un combattant utile.

Android 18

Android 18 est légèrement plus utile que Piccolo dans Dragon Ball Super. Contrairement aux autres Z Fighters, les frères et sœurs Android ne semblent pas rouiller après des périodes sans entraînement, ce qui donne 18 à un avantage naturel par rapport aux autres Z Fighters. Bien qu’elle ne se bat pas souvent dans la série suivante, 18 tarifs ainsi que Piccolo contre Beerus, mais ont plus de succès dans le Tournoi du pouvoir, en s’éliminant afin de s’assurer que 17 reste dans la compétition. De plus, la saga Galactic Prisoner du manga voit les Androids sauvegarder avec succès Gohan et Piccolo, prouvant que la force de 18 ans n’a pas disparu.

Gohan

Gohan est un peu en désordre dans Dragon Ball Super, et même après avoir retrouvé son pouvoir, le premier enfant de Goku ne dégage pas le même pouvoir que lorsqu’il a terminé Dragon Ball Z. Selon Akira Toriyama, Gohan était le personnage non fusionné le plus puissant de la saga Buu, mais cette distinction semble s’être estompée au moment où Gohan dit qu’il “pense” qu’il peut encore devenir Super Saiyan peu de temps avant l’arrivée de Frieza sur Terre dans Resurrection F. Après l’entraînement avec diligence, Gohan est capable de retrouver une partie de ses anciennes forces et, tout comme Android 18, se sacrifie dans le Tournoi du pouvoir afin d’éliminer Dyspo. L’héroïsme du tournoi rachète partiellement un Gohan autrement décevant dans Dragon Ball Super.

Android 17

Bien qu’il puisse être controversé de suggérer que 17 est plus fort que Gohan à la fin de Dragon Ball Super, il y a 2 raisons claires pour le haut classement d’Android. Dans le Tournoi du pouvoir, Gohan est capable de retrouver le pouvoir qu’il avait à la fin de Dragon Ball Z, mais où le savant ne peut que récupérer ses anciennes gloires, Android 17 a clairement démontré qu’il avait fait de grandes améliorations depuis sa dernière apparition. Goku commente explicitement combien 17 a été amélioré tout en protégeant son île, et Android est même capable de se connecter avec Super Saiyan Blue Goku lors d’une session de combat amicale.

Cementant sa mise sous tension Dragon Ball Super, Android 17 ne regarde jamais hors de sa profondeur contre aucun concurrent du Tournoi du pouvoir, même en infligeant des dégâts à la quasi-invincible Jiren, et bien qu’il ne soit pas complètement dû à la force brute, 17 est également couronné le vainqueur du tournoi. Tout combat entre Android 17 et Gohan serait certainement proche, mais l’endurance illimitée du premier pourrait s’avérer décisive.

Végéta

Il n’y a aucun débat sur le fait que Goku et Vegeta sont les personnages les plus forts de Dragon Ball Super, le duo Saiyan dominant chaque arc de l’histoire. Vegeta atteint à la fois le mode Dieu normal et le Super Saiyan Blue, et trouve même une forme évoluée qui repousse ces barrières et lui permet de se battre uniformément avec un Dieu de la destruction. Entrant dans le manga, Vegeta a élargi son répertoire en s’entraînant sur Yardrat, mais l’étendue de ces nouvelles capacités reste à révéler. La progression surprenante de Vegeta est toujours motivée par le désir de battre son éternel rival, et son attitude envers l’entraînement ne s’est pas adoucie malgré une famille sans cesse croissante. Vegeta s’est entraîné sous Beerus et Whis, et a facilement éclipsé son niveau de puissance depuis la fin de Dragon Ball Z.

Goku

Malgré les meilleurs efforts de Vegeta, Goku reste le personnage le plus puissant de Dragon Ball Super à la fin de la série. Premier duo à explorer les royaumes du mode Super Saiyan God, Goku dépasse immédiatement Vegeta au début de la série, mais les scores montent après que les deux atteignent Super Saiyan Blue. Une fois que Goku se rend compte qu’il peut combiner sa transformation Saiyan avec son ancienne technique Kaio Ken, cependant, il devance à nouveau Vegeta, et la différence de puissance est confirmée avec la maîtrise de Goku d’Ultra Instinct. Sans ce pouvoir divin (que Goku vient juste d’apprendre à contrôler correctement dans le manga), lui et Vegeta sont plus ou moins égaux, et cela est mis en évidence dans Dragon Ball Super: Broly, où le duo est obligé de fusionner contre le Super Légendaire Saiyan. À la fin de Dragon Ball SuperCependant, le plus grand sac de trucs de Goku fait de lui le guerrier supérieur et le plus fort des Z Fighters.

