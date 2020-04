Comment l’essor du télétravail force le problème de la cybersécurité indépendante de la localisation

Maintenant que tous les travailleurs, sauf les principaux, doivent rester à la maison au Royaume-Uni, nous pouvons nous attendre à voir une concentration accrue sur la pratique du travail à distance. Il convient toutefois de rappeler que le travail à distance a déjà augmenté ces dernières années pour plusieurs raisons.

Les perturbations de voyage peuvent rendre plus efficace le temps et moins stressant pour les navetteurs de ne pas simplement voyager certains jours – ou même pendant de longues périodes. Lorsque nous considérons des trajets plus longs, les conditions météorologiques anormales telles que les tempêtes et les vagues de chaleur, perturbent souvent considérablement les horaires des vols et des trains. Dans ces cas, les travailleurs sont bloqués non pas chez eux, mais parfois complètement dans un autre pays. Face à ces défis, de nombreuses organisations britanniques soutiennent le mouvement vers une augmentation du travail à distance dans le cadre de leur approche globale des affaires.

Selon les chiffres de mars 2020 de l’ONS, 1,7 million de personnes au Royaume-Uni ont déclaré travailler principalement à domicile, avec plus du double de ce chiffre (4,0 millions) ayant travaillé à domicile au cours de la semaine précédant l’enquête.

Les gens trouvent qu’ils peuvent travailler dans des cafés, des bibliothèques ou des espaces de travail en colocation, une habitude à laquelle nous pouvons nous attendre à les voir revenir plus tard cette année. En plus de ces espaces publics, il existe des milliers de bureaux dédiés où les collègues peuvent louer des bureaux, des salles ou des centres de conférence à l’heure. Il y a même eu la montée des soi-disant «pro-travailleurs» – ceux qui dirigent leurs entreprises permanentes à partir d’espaces d’hébergement temporaires et fluides.

Prise de contrôle (à distance)

Tout en améliorant l’efficacité et en améliorant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le travail à domicile, un café ou un espace de co-implantation (ou pro-localisation) n’est pas du tout aussi sûr que d’être dans un bureau. Beaucoup plus de préparation est nécessaire pour coordonner les activités des employés et pour garantir que les systèmes de l’entreprise sont en mesure de prendre en charge une masse critique de personnel travaillant à distance à tout moment.

Avant le report des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, plus de 1000 entreprises au Japon prévoyaient d’introduire le télétravail pour leur personnel pendant l’événement. On espérait que le travail à distance contribuerait à atténuer la pression sur les transports publics déjà surpeuplés. Alors que les entreprises avaient traversé une série d’essais à sec pour voir si les systèmes de la ville, et les entreprises elles-mêmes, pouvaient faire face aux nouvelles charges de travail, la décision aurait testé la capacité du réseau à résister aux cyberattaques à grande échelle. Le plan reflétait une stratégie adoptée par de nombreuses organisations lors des Jeux olympiques de Londres 2012, où 80% des entreprises utilisaient une forme de télétravail afin de réduire le trafic supplémentaire et la congestion dans la ville.

Toute cette demande supplémentaire de télétravail mettra à rude épreuve les infrastructures de bureau et de télécommunications existantes. Pour l’environnement de bureau, le fait d’avoir des centaines, voire des milliers de travailleurs à domicile supplémentaires testera la capacité du serveur d’une entreprise et sa bande passante VPN, et éloignera le temps et l’attention des professionnels de l’informatique des menaces potentielles de cybersécurité. Les organisations ont-elles la capacité interne de répondre aux demandes de travail à domicile organiques – et axées sur les problèmes – pour les cinq à dix prochaines années?

Pour les employés des cafés et des espaces de coworking, la question qu’ils doivent se poser est «dans quelle mesure la connexion Wi-Fi à partir de laquelle je travaille est-elle sécurisée?». Ils dépendent maintenant d’un service tiers et qui sait qui est assis à la table voisine ou au stand opposé pour espionner leurs e-mails, donnant aux acteurs malveillants les clés proverbiales du royaume de l’entreprise?

Apporter une identité

Nous pouvons être sûrs que l’avenir repose sur un travail de plus en plus flexible pour répondre aux besoins changeants des entreprises et des employés. C’est là que l’identité commencera à jouer un rôle de plus en plus important. Être utilisé pour libérer les directeurs informatiques du fardeau des tâches de routine telles que les approbations d’accès et la conformité des données et leur permettre de se concentrer sur des menaces de sécurité et commerciales de plus grande valeur.

Imaginez faire partie d’une organisation qui compte des milliers d’employés dans le monde, dont près de la moitié travaillent à l’extérieur du bureau à travers le monde et près de 90% dans certaines régions ou pays. Votre réseau est-il prêt? Et pouvez-vous satisfaire toutes les demandes d’accès qui arrivent en même temps? Tout en veillant à ce que tout le monde se connectant à distance soit en réalité un employé et non un cybercriminel?

Ce n’est là qu’un exemple de changement et de complexité accrue dans les entreprises et les systèmes informatiques modernes qui ralentiraient les travailleurs ou conduiraient à d’importants compromis de sécurité. Dans ce monde en constante évolution, il est important de maintenir une approche de sécurité robuste pour tous les employés, qu’ils travaillent au bureau ou en Antarctique.

L’adoption d’une approche intelligente de l’identité maintenant peut rendre les entreprises confiantes en leur capacité à offrir à la fois rapidité et flexibilité lorsqu’il s’agit de modifier les pratiques de travail. Après tout, les pirates informatiques ne reculeront pas pendant cette période de transition – mais l’identité non plus. Avoir les bons outils pour le travail signifie que si nous poursuivons tous nos activités comme d’habitude, l’identité travaille sans relâche en arrière-plan et en temps réel pour repérer les accès inhabituels, les cyber-risques possibles et les activités suspectes. Alors que nous nous adaptons à la nouvelle réalité du télétravail à plus long terme, l’identité remplit déjà le vide de la cybersécurité.

Ben Bulpett est directeur EMEA chez SailPoint