Comment l’IA aide les scientifiques dans la lutte contre COVID-19, des robots à la prévision de l’avenir – .

L’intelligence artificielle joue un rôle à chaque étape de la pandémie de COVID-19, de la prévision de la propagation du nouveau coronavirus aux moteurs électriques qui peuvent remplacer les humains dans les services hospitaliers.

C’est selon Oren Etzioni, PDG de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle et professeur d’informatique à l’Université de Washington. Etzioni et Nicole DeCario, assistante principale d’AI2, ont réduit le rôle de l’IA dans la crise actuelle à trois applications immédiates: traiter de grandes quantités de données pour trouver des traitements, réduire la propagation et traiter les patients malades.

“L’IA joue de nombreux rôles, qui sont tous importants en fonction de notre situation dans le cycle pandémique”, ont déclaré les deux à . dans un e-mail. “Mais si le virus aurait pu être contenu?”

La start-up canadienne de surveillance de la santé BlueDot a été parmi les premières au monde à identifier le risque de COVID-19 et à prédire avec précision sa propagation, selon CNBC. Son logiciel d’IA a détecté un groupe de cas de pneumonie inhabituels à Wuhan, en Chine, fin décembre et a prédit avec précision où le virus pourrait aller.

“Imaginez le nombre de vies qui auraient été sauvées si la propagation du virus avait été atténuée et la réponse mondiale déclenchée plus tôt”, ont ajouté les deux.

L’IA peut-elle rapprocher les chercheurs d’un remède?

Selon Etzioni et DeCario, l’une des meilleures choses que l’intelligence artificielle puisse faire maintenant est d’aider les chercheurs à parcourir les données pour trouver des traitements potentiels.

Le COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19), une initiative s’appuyant sur le projet Semantic Scholar de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle, utilise le traitement du langage naturel pour analyser des dizaines de milliers de documents de recherche scientifique à un rythme sans précédent.

La découverte basée sur la littérature a un potentiel énorme pour éclairer le développement de vaccins et de traitements, qui est une prochaine étape critique dans la pandémie de COVID-19.

“Semantic Scholar, l’équipe derrière l’ensemble de données CORD-19 à AI2, a été créée sur l’hypothèse que les remèdes pour de nombreux maux vivent enfouis dans la littérature scientifique”, ont déclaré Oren et DeCario. “La découverte basée sur la littérature a un potentiel énorme pour éclairer le développement de vaccins et de traitements, ce qui est une prochaine étape critique dans la pandémie de COVID-19.”

La Maison Blanche a annoncé l’initiative ainsi qu’une coalition qui comprend l’initiative Chan Zuckerberg, le Centre for Security and Emerging Technology de l’Université de Georgetown, Microsoft Research, la National Library of Medicine et Kaggle, la communauté de l’apprentissage automatique et de la science des données appartenant à Google.

Dans les quatre jours suivant la publication de l’ensemble de données le 16 mars, il a reçu plus de 594 000 vues et 183 analyses.

Des modèles informatiques cartographient les cellules infectées

Les coronavirus envahissent les cellules par le biais de «protéines de pointe», mais ils prennent différentes formes dans différents coronavirus. Comprendre la forme de la protéine de pointe dans le SRAS-Cov-2 qui cause le coronavirus est essentiel pour déterminer comment cibler le virus et développer des thérapies.

Des dizaines de documents de recherche liés aux protéines de pointe sont dans l’explorateur CORD-19 pour mieux aider les gens à comprendre les efforts de recherche existants.

Ces diagrammes montrent des diagrammes schématiques du «pic» utilisé par le nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19 pour pénétrer de force dans les cellules qu’il infecte. Le diagramme à gauche montre la pointe avec un type de clé moléculaire connue sous le nom de RBD en position «basse». Le diagramme du milieu montre la conformation RBD-up, et le diagramme à droite montre la pointe sur le virus du SRAS à titre de comparaison. (Wrapp et al. / UT-Austin / NIH via Science / AAAS)

L’Institut de conception des protéines de l’Université de Washington a utilisé des modèles informatiques pour cartographier des modèles 3D à l’échelle atomique de la protéine de pointe SARS-CoV-2 qui correspondent étroitement à ceux découverts dans un laboratoire de l’Université du Texas à Austin.

L’équipe travaille maintenant à créer de nouvelles protéines pour neutraliser le coronavirus, selon David Baker, directeur de l’Institute for Protein Design. Idéalement, ces protéines se lieraient à la protéine de pointe pour empêcher les cellules saines d’être infectées.

Baker suggère que c’est une assez petite chance que des approches d’intelligence artificielle soient utilisées pour les vaccins.

Cependant, il a dit: “En ce qui concerne les drogues, je pense qu’il y a plus de chance là-bas.”

Cela fait quelques mois que COVID-19 est apparu pour la première fois sur un marché de fruits de mer et d’animaux vivants à Wuhan, en Chine. Maintenant, le virus a franchi les frontières, infectant plus d’un million de personnes dans le monde, et les scientifiques se démènent pour trouver un vaccin.

«C’est une de ces périodes où j’aurais aimé avoir une boule de cristal pour voir l’avenir», a déclaré Etzioni à propos de la probabilité que l’IA rapproche les chercheurs d’un vaccin. «J’imagine que les développeurs de vaccins utilisent tous les outils disponibles pour se déplacer le plus rapidement possible. Il s’agit en effet d’une course pour sauver des vies. »

Plus de 40 organisations développent un vaccin COVID-19, dont trois qui ont été testés sur l’homme.

Outre les vaccins, plusieurs scientifiques et sociétés pharmaceutiques s’associent pour développer des thérapies contre le virus. Certains traitements incluent l’utilisation de remdesivir antiviral, développé par Gilead Sciences, et le médicament anti-paludisme hydroxychloroquine.

La quête de l’IA pour limiter l’interaction humaine

Selon Etzioni et DeCario, limiter l’interaction humaine en tandem avec l’obligation de rester à la maison obligatoire du gouverneur de Washington Jay Inslee est un moyen pour l’IA de lutter contre la pandémie.

Les gens peuvent commander des produits d’épicerie via Alexa sans entrer dans un magasin. Les robots remplacent les cliniciens dans les hôpitaux, aident à désinfecter les salles, fournissent des services de télésanté et traitent et analysent les échantillons de test COVID-19.

Les médecins ont même utilisé un robot pour traiter la première personne diagnostiquée avec COVID-19 à Everett, Washington, selon le Guardian. Le Dr George Diaz, chef de section des maladies infectieuses au Providence Regional Medical Center, a déclaré au Guardian qu’il avait fait fonctionner le robot alors qu’il était assis à l’extérieur de la chambre du patient.

Le robot était équipé d’un stéthoscope pour prendre les signes vitaux du patient et d’une caméra permettant aux médecins de communiquer avec le patient via un grand écran vidéo.

Les robots sont l’une des nombreuses façons dont les hôpitaux du monde entier continuent de réduire le risque de propagation du virus. Les systèmes d’IA aident les médecins à identifier les cas de COVID-19 par tomodensitométrie ou radiographies à un rythme rapide et avec une grande précision.

Bright.md est l’une des nombreuses startups du nord-ouest du Pacifique à utiliser un logiciel de santé virtuel alimenté par l’IA pour aider les médecins à traiter les patients plus rapidement et efficacement sans les faire réellement entrer dans un bureau.

Deux startups de Seattle, MDmetrix et TransformativeMed, utilisent leurs technologies pour aider les hôpitaux à travers le pays, y compris l’Université de Washington Medicine et Harborview Medical Center à Seattle. Le logiciel de la société aide les cliniciens à mieux comprendre comment les patients âgés de 20 à 45 ans réagissent à certains traitements par rapport aux personnes âgées. Il évalue également la période de temps moyenne entre la propagation de la maladie d’une personne à l’autre et de la communauté.

Les Centers for Disease Control and Prevention utilisent le service Microsoft HealthCare Bot comme outil d’auto-dépistage pour les personnes se demandant si elles ont besoin d’un traitement pour COVID-19.

L’IA soulève des problèmes de confidentialité et d’éthique en période de pandémie

Malgré le rôle positif de l’IA dans la lutte contre la pandémie, les questions de confidentialité et d’éthique qu’elle soulève ne peuvent être ignorées, selon Etzioni et DeCario.

Les résidents de Bellevue, dans le Washington, sont invités à signaler ceux qui ont violé l’ordre de rester à la maison d’Inslee pour aider à nettoyer les lignes du 911 en cas d’urgence, a rapporté . le mois dernier. Croyez que la police surveille ensuite les violations présumées sur l’application MyBellevue, qui montre des «points chauds» d’activité.

Bellevue n’est pas la première. Le gouvernement américain utilise les données de localisation des smartphones pour suivre la propagation de COVID-19. Cependant, les défenseurs de la vie privée, comme Jennifer Lee de l’ACLU de Washington, sont préoccupés par les implications à long terme du nouvel outil de Bellevue.

Etzioni et DeCario veulent également que les gens prennent en compte les implications de l’IA sur les hôpitaux. Même si le déploiement de robots pour prendre en charge les services hospitaliers contribue à réduire la propagation, il déplace également le personnel. La perte d’emplois due à l’automatisation fait déjà l’objet de vifs débats.

