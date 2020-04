Comment l’innovation technologique et l’automatisation peuvent être bénéfiques en temps de crise

Depuis plusieurs semaines maintenant, le numéro un le plus discuté en ligne comme en personne est le coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19). La courbe exponentielle du nombre de personnes infectées par ce virus doit être arrêtée afin de contrôler le virus. Le patient numéro 0 est encore inconnu et, selon certaines recherches, le virus est avec nous depuis au moins la moitié de novembre 2019.

Le fait de ne pas connaître l’origine du virus, ainsi que l’absence de vaccin pour traiter la maladie, empêche les spécialistes de contenir le virus. La recherche montre que les personnes peuvent être infectées par COVID-19 par contact étroit et par des gouttes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée éternue ou tousse.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que les pays doivent agir de manière drastique et rapide pour arrêter la propagation du coronavirus. Les chercheurs du monde entier travaillent dur pour obtenir un vaccin, mais jusqu’à ce qu’il soit trouvé et que des tests soient effectués pour vérifier qu’il fonctionne, le monde doit le gérer et essayer de l’arrêter. L’aide de tous les humains et de certains robots est très nécessaire pour lutter contre COVID-19. L’émergence de la 4e révolution industrielle nous apporte de nouvelles façons innovantes de lutter contre le coronavirus. De telle manière que nous n’aurions pas pu l’imaginer il y a quelques décennies. Chaque travail effectué par un robot ou un drone réduit le risque d’un officier, d’un soignant ou d’un assistant médical infecté.

Nouveau système éducatif forcé par le coronavirus

Peu d’établissements étaient préparés pour le passage soudain à l’enseignement à distance causé par la pandémie de COVID-19. Nous avons vu de nombreuses institutions adopter cette nouvelle réalité, relever le défi en formant et en soutenant les enseignants.

Nous sommes dans un moment de pur besoin qui peut conduire l’évolution des stratégies d’enseignement et l’adoption de technologies pour y arriver.

Cela fait longtemps qu’il n’y a pas de plus en plus d’enseignement en ligne dans l’enseignement supérieur / universitaire en raison des frais de scolarité élevés, et peut-être que l’enseignement à distance est une opportunité pour les universités d’élargir les programmes pour réduire les coûts. Si cette pandémie persiste, ou va et vient par vagues, nous pouvons voir comment l’enseignement supérieur alterne les modèles d’apprentissage combinant l’enseignement en face à face et en ligne.

Dans l’enseignement secondaire, les élèves sont réputés pour prospérer lorsqu’ils participent activement au processus d’apprentissage. Il peut donc être nécessaire d’organiser des conférences synchrones, des réunions de classe et des discussions pour une participation en temps réel, en plus d’étendre cette participation en attribuant du matériel de lecture interactif et des questions d’évaluation. Mais ici, le défi se pose qu’un enseignant puisse déterminer quels élèves ont du mal à comprendre le sujet et ont besoin de renforcement, ce qui peut entraîner une augmentation du pourcentage d’élèves qui ne terminent pas leurs études. Les établissements devront commencer à réfléchir à la façon de planifier l’avenir qui pourrait nécessiter une partie en ligne de leur programme d’études. Par exemple, ils peuvent fournir du contenu de manière à permettre des enregistrements réguliers, tels que l’attribution de lectures à entrecouper de questions, de vidéos et de quiz, ce qui stimule l’engagement des étudiants et améliore l’apprentissage et la rétention d’informations.

Une fois la crise du COVID-19 passée, les gouvernements de chaque pays devront penser à une nouvelle stratégie d’enseignement à distance dans tous les cours. Les collèges, instituts et universités devront investir plus d’argent dans des technologies capables de résister à diverses situations de crise, qu’il s’agisse d’une pandémie, d’une catastrophe naturelle ou d’une crise économique.

Il existe maintenant de nombreuses façons dont la technologie peut nous aider à connecter les enseignants avec les élèves. De nombreuses entreprises évoluent rapidement ces jours-ci pour offrir des services gratuits pendant la crise, d’autres lancent de nouvelles solutions qui aident le secteur, comme Google Classroom, qui a récemment été lancé par le géant de l’Internet.

Robotique combattant le coronavirus

À l’épicentre de l’épidémie de coronavirus, à Wuhan, en Chine, une nouvelle salle d’hôpital robotisée entièrement opérationnelle a été ouverte. De cette façon, le personnel hospitalier réduit l’exposition au coronavirus. Environ 200 patients ont été retirés par des robots. Cette solution temporaire a permis la prise en charge robotique des patients présentant des symptômes bénins du virus, soulageant le personnel hospitalier d’autres urgences plus graves.

Dans un centre médical à Everett, Washington, un robot de téléprésence est utilisé pour communiquer avec un patient infecté par un coronavirus. Le patient est pris en charge par le personnel médical et par le robot. Le robot est équipé d’un stéthoscope pour prendre les signes vitaux des patients.

À Hong Kong, le personnel de nettoyage des gares reçoit l’aide d’un nouveau robot vaporisateur de peroxyde d’hydrogène. Le robot est spécialisé dans le nettoyage de petits espaces et autres surfaces difficiles d’accès. Ce robot est programmé pour un nettoyage en profondeur et une décontamination dans les compartiments des trains et des gares. Son plan est maintenant de déployer une vingtaine de robots dans un avenir proche.

De plus, pour garder l’entreprise des personnes âgées en période d’isolement social, des robots ont été développés, appelés “complémentaires”, qui en plus de garder l’entreprise peuvent faire des tâches ménagères légères.

Utiliser des drones pour combattre COVID-19

Les drones, souvent considérés comme un appareil de divertissement ou une arme de destruction massive, peuvent être très bénéfiques en temps de crise. En Espagne, nous avons été l’un des premiers pays à utiliser des drones pour informer les gens qu’ils se conforment à l’état d’alarme. Les drones sont contrôlés par la police et la garde civile, qui transmettent les alertes par radio, évitant ainsi tout contact physique.

En outre, les autorités belges commencent également à utiliser des drones pour informer leurs citoyens des mesures nécessaires à prendre.

De plus, en Chine, des drones sont utilisés pour désinfecter un village appelé Heze, qui souffre de COVID-19. Un agriculteur local avec divers drones de pulvérisation leur a proposé de les utiliser comme pulvérisateur désinfectant.

Mais il y a encore plus. À Xinhua, en Chine, la police a déployé des drones qui vérifient la température des citoyens. À l’aide d’une lentille d’imagerie thermique infrarouge et d’un haut-parleur, ils détectent les personnes fiévreuses et sont informés des mesures de protection à prendre.

Les drones peuvent également être utilisés de différentes manières, comme véhicule de livraison de sang et de médicaments, de nourriture et de produits de première nécessité, ou pour transporter des personnes d’un endroit à un autre. La variété peut être très longue. Par exemple, un citoyen israélien a utilisé son drone pour promener son chien.

Imprimantes 3D qui facilitent la création d’objets

Il y a quelques jours, un hôpital italien a manqué de valves pour les respirateurs

Ils sont utilisés pour traiter les patients atteints de COVID-19. Ils ont obtenu une aide qui n’était pas attendue. Une nouvelle société italienne a proposé son imprimante 3D pour aider à fabriquer de nouvelles vannes. Une valve qui coûte normalement environ 10 000 € pourrait désormais être fabriquée pour seulement 1 €.

À New York, une entreprise fabrique des masques faciaux 3D pour les travailleurs d’un site de test du coronavirus. Ils ont déjà fabriqué 50 unités et utilisent actuellement 16 imprimantes pour en fabriquer 250 autres. En Belgique, une entreprise a conçu avec une imprimante 3D un outil pour ouvrir les portes sans toucher le bouton directement avec les mains. Ils partagent le design gratuitement avec tous ceux qui souhaitent l’utiliser pour l’impression 3D.

Monnaie numérique – crypto-monnaies

Ces dernières semaines, de plus en plus d’indépendants, d’entrepreneurs et de banques ont exhorté leurs clients à payer par carte plutôt qu’en espèces. L’argent permet au coronavirus de se propager parmi les personnes qui l’utilisent. Une société sans espèces, où les transferts d’argent sont traités numériquement, sans contact de main à main, empêche la propagation des bactéries.

Le moment serait venu de mieux évaluer la mise en œuvre de la monnaie numérique de la Banque centrale. Ce serait comme la monnaie physique / fiduciaire, à l’exception d’avoir cours légal. Ce n’est pas tangible, comme l’argent liquide, mais cela ne le rend pas moins précieux.

La crypto-monnaie est une forme de monnaie numérique et est probablement mieux connue pour sa devise phare, Bitcoin. Les avantages de l’utilisation de la crypto-monnaie sont nombreux, mais nous pouvons en nommer certains, tels que les paiements internationaux qui ne dépendent pas des heures bancaires, sont transparents, (presque) confirmés instantanément, et les frais de transaction sont généralement bas. Les inconvénients actuels sont que les prix peuvent être assez volatils, la façon de transférer des fonds nécessite initialement un peu de pratique pour les nouveaux utilisateurs, et le passage à fiat peut nécessiter une vérification supplémentaire selon le pays dans lequel il est utilisé.

Une crypto-monnaie est conservée dans un portefeuille numérique. Il existe différentes façons de sauvegarder vos crypto-monnaies. Il n’est pas recommandé de les conserver longtemps dans une maison d’échange, mieux connue sous le nom d’échange. Vous pouvez utiliser un portefeuille en ligne et conserver les clés sur un périphérique de stockage externe, ou des périphériques froids / matériels, expressément pour stocker des crypto-monnaies, telles que Ledger et Trezor. Il existe des portefeuilles qui, grâce à leur application, permettent le transfert de pièces vers un autre portefeuille d’une manière simple, rapide et sécurisée, sans contact physique, tout au long du mobile.

Revenu minimum viager et revenu de base universel

Maintenant que la grande majorité des gens ne peuvent pas aller travailler, les indépendants et les commerçants ou indépendants connaissent une situation très difficile, ne sachant pas combien de temps cette situation va durer, il faut une sorte de revenu mensuel pour pouvoir payer le loyer, l’hypothèque ou même les nécessités de base comme la nourriture.

Ces jours-ci, le gouvernement espagnol étudie l’implantation du revenu vital minimum, qui est un revenu minimum garanti pour les personnes qui ont été exclues des aides approuvées jusqu’à présent pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

C’est une très bonne mesure, et c’est peut-être un point de transition pour finir avec un revenu de base universel, qui, contrairement au revenu vital minimum, serait un revenu de base universel, bien sûr mensuel, qui est fourni à tous, pas de questions ou conditions. Par exemple, en Alaska, ils ont déjà quelque chose de similaire, où tous leurs citoyens reçoivent un revenu annuel.

Bien que je ne sois pas un expert en économie et qu’il puisse y avoir de nombreux avantages et inconvénients par rapport au revenu minimum universel, je pense que dans un futur d’accélération de l’automatisation, où plus de 50% de tous les emplois manuels finiront par être remplacés par des robots; Outre les situations alarmantes comme les pandémies, un revenu de base universel pour chaque citoyen peut être une bonne solution. Que pensez-vous

