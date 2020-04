Comment l’intelligence artificielle affectera-t-elle le marketing?

Dans de nombreuses industries, on craint que l’intelligence artificielle ne remplace les travailleurs. Mais d’un autre côté, ces préoccupations sont contredites par des arguments comme la technologie de l’intelligence artificielle aidera les travailleurs plutôt que de les remplacer. Cela dit, comment l’intelligence artificielle affectera-t-elle le secteur du marketing? Quels processus la technologie prendra-t-elle et quelles personnes?

Que fera l’intelligence artificielle en marketing?

En substance, l’objectif de l’intelligence artificielle dans le marketing est le même que dans toute autre technologie: améliorer l’expérience client.

Les spécialistes du marketing et les entreprises sont toujours à la recherche de moyens d’améliorer la valeur économique générée par les campagnes de marketing (ROI), d’être plus efficaces dans leurs stratégies et de mieux comprendre leurs clients.

L’intelligence artificielle peut aider à atteindre tous ces objectifs. Par exemple, avec une analyse à travers de grands ensembles de données. La collecte et l’analyse des données clients sont essentielles pour découvrir les meilleures façons d’attirer des clients vers votre public cible.

Les analystes de données doivent trouver les points clés les plus pertinents dans ces données et tirer des conclusions précises afin de tirer le meilleur parti de ces informations. L’intelligence artificielle peut accomplir cette tâche à une échelle beaucoup plus grande. Par exemple, vous pouvez classer plus de données et tirer des conclusions plus précises. En fin de compte, fournir aux entreprises plus d’informations sur les clients individuels et sur la façon d’améliorer leurs soins.

Aujourd’hui, vous pouvez entendre que l’analyse de données est utilisée conjointement avec la segmentation du marché. Supposons que les spécialistes du marketing tirent des conclusions des données, créent des stratégies basées sur certains groupes au sein de leur clientèle et servent directement ces groupes. Pratiquement, pour les spécialistes du marketing, il serait impossible de créer des stratégies marketing pour chaque client.

Mais la personnalisation devient beaucoup plus facile avec l’intelligence artificielle. Les stratégies de marketing continueront probablement à être formulées autour des segments de clientèle, mais cela deviendra une réalité pour attirer les gens. Par exemple, Amazon s’appuie intuitivement sur son propre historique d’achat et ses propres vues. Une telle personnalisation serait impossible à faire pour les gens, mais grâce à l’intelligence artificielle, c’est possible.

De plus, l’intelligence artificielle offrira aux spécialistes du marketing la possibilité d’automatiser des processus plus détaillés à mesure que la technologie continue de se développer. L’intelligence artificielle peut aider à la génération de contenu, en générant des modèles de blogs ou de vidéos qui peuvent réduire le temps que les marketeurs y consacrent. Vous pouvez également effectuer des tâches telles que gérer des campagnes publicitaires au paiement par clic, concevoir des sites Web ou effectuer des sélections d’achat et de médias. Une autre façon dont l’intelligence artificielle modifie le marketing consiste à utiliser les chatbots. Celles-ci permettent aux entreprises d’être à la disposition des consommateurs à tout moment pour répondre à des questions ou fournir plus d’informations sur les produits et services.

Ainsi, alors que l’IA semble commencer par la gestion et l’interprétation des données, nous pouvons commencer à voir qu’elle développe la capacité de suivre les idées qu’elle produit et qu’elle fonctionne ailleurs dans le processus de marketing.

Spécialistes en marketing anti-IA

L’utilisation de l’intelligence artificielle pour effectuer l’analyse des données peut être un changement largement accepté. Mais il semble que tous les spécialistes du marketing ne souhaitent pas l’intégrer.

Selon un sondage réalisé par Advertiser Perceptions, environ la moitié des annonceurs n’ont pas l’intention d’utiliser l’intelligence artificielle dans leur marketing. L’une des principales raisons est qu’il n’y a souvent pas d’autorité centrale au sein de ces organisations pour superviser la technologie. Cela signifie qu’ils ne peuvent garantir qu’il est utilisé correctement et efficacement.

Dans une autre étude, Bynder a révélé que 77% des spécialistes du marketing se préoccupent de la façon dont l’intelligence artificielle et l’automatisation affectent les entreprises. Soi-disant, la créativité diminuerait et ils finiraient par élaborer des stratégies de marketing plus homogènes.

Bien sûr, cela ne signifie pas que les spécialistes du marketing excluent complètement l’intelligence artificielle, car cela peut les aider beaucoup dans leur travail. Les experts en marketing espèrent que d’ici 2022, l’intelligence artificielle sera la principale utilisation dans la sélection et l’achat de médias, ainsi qu’une segmentation avancée des clients, une analyse marketing accrue, et bien plus encore.

Les perceptions négatives de l’intelligence artificielle révèlent que le marketing, contrairement à d’autres secteurs comme la finance, a une base plus créative que ne pourrait l’expliquer l’intelligence artificielle.

Les perceptions négatives de l’IA révèlent que le marketing, peut-être contrairement à des domaines comme la finance, a une base beaucoup plus créative que l’IA ne peut l’expliquer. En fin de compte, l’intelligence artificielle peut aider dans les domaines créatifs du marketing. Mais, il ne peut pas remplacer la créativité humaine et la connectivité qui rendent une campagne publicitaire ou marketing pratique pour les consommateurs. Il semble donc qu’en réalité, l’automatisation donnera plus de place à l’ingéniosité humaine, plutôt que de la remplacer.

Les spécialistes du marketing et les entreprises qui adoptent l’intelligence artificielle en tant que partenaire pourront obtenir un avantage significatif sur les autres entreprises qui ont du mal à concilier la technologie de l’intelligence artificielle avec leurs processus de marketing actuels.

Partagez-le avec vos amis!