Comment l’intelligence artificielle contribue désormais à la lutte contre COVID-19 – .

Le PDG d’AI2, Oren Etzioni, discute des risques et des avantages de l’intelligence artificielle. (Photo TEDxSeattle)

L’intelligence artificielle soulève souvent des inquiétudes concernant la confidentialité, les préjugés et la ruse dans des domaines tels que la reconnaissance faciale et les fausses vidéos. Mais au milieu de l’épidémie du nouveau coronavirus, certaines entreprises technologiques et scientifiques se tournent plutôt vers l’IA pour avoir un impact positif.

“L’IA et la haute technologie en général ont récemment eu un mauvais coup dur, mais cette crise montre comment l’IA peut potentiellement faire un monde de bien”, a déclaré Oren Etzioni, PDG du Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) de Seattle et d’une université de Professeur d’informatique à Washington.

Etzioni s’exprimait lundi lors d’un appel organisé par le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, dans le cadre de l’annonce d’un projet appelé COVID-19 Open Research Dataset, alias CORD-19.

L’initiative, s’appuyant sur le projet Semantic Scholar d’AI2, utilise le traitement du langage naturel pour analyser les articles scientifiques sur les coronavirus, y compris le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. L’objectif est d’aider les chercheurs à mieux analyser et comprendre un ensemble croissant d’articles savants sur le coronavirus. Tel que rapporté par . lundi, la technologie aide à lutter contre la surcharge d’informations, ce qui facilite la recherche d’études pertinentes par les chercheurs. Cela pourrait conduire à de nouvelles perspectives ou approches pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

La Maison Blanche a annoncé l’initiative ainsi qu’une coalition qui comprend AI2, l’Initiative Chan Zuckerberg, le Center for Security and Emerging Technology de l’Université de Georgetown, Microsoft Research, la National Library of Medicine et Kaggle, la communauté de l’apprentissage automatique et de la science des données appartenant à Google. .

«C’est vraiment tout à fait pratique à ce sujet», a déclaré Eric Horvitz, directeur scientifique de Microsoft, expliquant la motivation de l’entreprise à participer. «Les gens de notre haute direction à tous nos gens se soucient profondément de cette question. C’est un problème important pour l’humanité dans le monde entier. »

