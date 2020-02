Comment Locke et Key étaient différents sur Fox et Hulu avant Netflix

L’équipe derrière Netflix’s Locke & Key ouvert sur la façon dont cette itération de la série diffère des précédentes prévues pour Fox et Hulu. La nouvelle émission se prépare à frapper la plate-forme de streaming ce vendredi et a reçu des critiques principalement positives, se situant actuellement à 77% sur Rotten Tomatoes. Bien qu’il ressemble beaucoup aux autres succès de la plate-forme, à savoir Stranger Things et The Haunting of Hill House, il est sûr d’être un succès parmi les fans qui aspirent depuis des années à une adaptation en direct des bandes dessinées.

Écrit par Joe Hill et illustré par Gabriel Rodriguez, Locke & Key se concentre sur trois frères et sœurs qui emménagent dans leur maison ancestrale après la mort mystérieuse de leur père. En emménageant, ils découvrent que la maison est remplie de clés magiques qui sont apparemment liées à la mort de leur père. Mais, un démon est également à la recherche des clés et ne recule devant rien pour les obtenir. C’est une histoire que beaucoup ont voulu voir adaptée à l’écran, mais y arriver a été un long processus. Avant son domicile actuel à Netflix, l’émission avait également fait un pilote pour Fox en 2011 qui n’a jamais été ramassé, une trilogie planifiée chez Universal, puis une série prévue à Hulu qui a échoué. Maintenant, les créateurs de la série s’ouvrent sur la façon dont l’adaptation de Netflix diffère de ses tentatives précédentes.

Lors d’une séance de questions / réponses sur Locke & Key, . a demandé à l’équipe ce qu’elle avait appris des précédentes itérations du pilote, sur Fox et Hulu, qui avaient aidé à façonner la version actuelle de Netflix. Le producteur exécutif Carlton Cuse a expliqué que les pilotes “étaient connectés”. Par exemple, “dans la version Hulu et dans la bande dessinée, l’histoire commence avec le meurtre brutal de Randall Locke. Et c’est un peu comme un morceau de narration si puissant, mais d’une certaine manière, il semblait trop lourd.” Étant donné que leur version se concentrerait davantage sur les enfants et sur ceux qui arrivent à l’âge adulte avec les clés, ils ne voulaient pas ouvrir avec le meurtre, mais plutôt «raconter l’histoire en flash-back». D’autant plus que “ce n’est pas moins efficace sur le plan émotionnel”, mais cela “transmet que [the opening brutal murder] n’est pas ce que le spectacle est. Cela fait partie du spectacle. »Showrunner Meredith Averill a également ajouté que la version de Hulu avait davantage« un accent sur les personnages adultes », mais puisque« les enfants sont ceux qui expérimentent la magie », ils se sont davantage penchés sur leur histoire.

Compte tenu du succès que Netflix a connu avec leurs émissions centrées sur les enfants, en particulier Stranger Things, il est logique que la société ait choisi de donner son feu vert à Cuse et à la version d’Averill de Locke & Key. Le matériel source est apprécié par beaucoup, et l’équipe derrière la série semble convaincue que le spectacle aura un large attrait. Si quoi que ce soit, les fans du travail original de Hills seront sûrement excités de voir cette adaptation en direct vivre enfin sur le petit écran.

Pêcher la série sur les enfants, au début, est un excellent moyen d’élargir le spectacle à mesure qu’il grandit. Non seulement cela permet une variété de perspectives, mais cela servira aussi bien le spectacle car il développe plus de saisons. Même si la saison 2 n’a pas été éclairée par le feu vert, les showrunners ont déjà commencé à y travailler, montrant leur confiance dans l’adaptation de Netflix et l’anticipation de son avenir. Heureusement, après une longue et sinueuse route vers l’écran, les téléspectateurs sont tout aussi excités de voir Locke & Key enfin pris vie.

