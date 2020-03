Comment marquer plusieurs e-mails comme indésirables sur iPhone

Si vous utilisez l’application Apple Mail sur votre iPhone et que vous souhaitez une boîte de réception plus ordonnée, suivez la procédure pour marquer les e-mails comme indésirables ainsi que pour déplacer plusieurs e-mails à la fois vers les indésirables.

Les adresses e-mail iCloud et la plupart des autres fournisseurs de messagerie populaires offrent des fonctionnalités de courrier indésirable automatique, mais elles ne peuvent pas éliminer tous les spams et les messages indésirables.

Voici comment Apple décrit ses fonctionnalités de courrier indésirable:

iCloud utilise l’analyse des tendances, des listes dynamiques et d’autres technologies pour détecter et bloquer automatiquement le courrier indésirable avant qu’il n’atteigne votre boîte de réception. Bien qu’il n’y ait aucun moyen d’empêcher complètement le courrier indésirable d’atteindre votre boîte de réception, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à réduire la quantité de courrier indésirable que vous recevez.

Apple recommande notamment de réduire le courrier indésirable:

N’ouvrez pas les e-mails que vous pensez être indésirables

Marquez les e-mails que vous ne souhaitez pas recevoir dans votre boîte de réception comme indésirables

Corrigez les faux positifs (déplacement des e-mails qui ne devraient pas être dans le dossier de courrier indésirable vers votre boîte de réception)

Lorsque vous déplacez des e-mails que vous ne souhaitez pas recevoir vers des fichiers indésirables sur iPhone ou l’un de vos appareils, cela apprend à Apple à mettre ceux en provenance du même expéditeur dans la liste indésirable à l’avenir. Cela est utile, car il peut être plus long de se désinscrire des listes de diffusion, ou parfois cela semble être une tentative infructueuse. Cependant, il est rapide et facile de marquer les e-mails comme indésirables et de laisser Apple connaître vos préférences.

Mais vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de l’application Smart Mail pour vous désabonner des listes de diffusion également; il n’apparaît tout simplement pas pour tous les e-mails provenant d’une liste de diffusion. Recherchez cela en haut d’un e-mail lorsqu’il est disponible.

iPhone: comment marquer des e-mails comme indésirables

Les étapes ci-dessous fonctionnent pour Gmail et tous les autres comptes de messagerie en dehors d’iCloud qui ont un dossier indésirable ou spam.

Ouvrez l’application Apple’s Mail sur votre iPhone ou iPad

Trouvez un e-mail que vous souhaitez marquer comme indésirable

Dans la liste, vous pouvez glisser de droite à gauche sur un e-mail

Choisir Bouge toi ensuite Déchet (vous pouvez également y accéder à partir du bouton Plus)

Pour déplacer plusieurs e-mails à la fois vers la poubelle, appuyez sur Éditer dans le coin supérieur droit (ou appuyez deux doigts)

Sélectionnez tous les e-mails que vous souhaitez déplacer vers indésirable, appuyez sur Bouge toi en bas, puis appuyez sur Déchet

Voici à quoi ressemblent ces étapes sur iPhone:

