Comment masquer un dossier pour que personne ne puisse le voir

Avez-vous déjà voulu masquer des fichiers pour que personne ne puisse les voir? Avec cette astuce, vous pouvez masquer un dossier et personne ne peut le voir sur votre bureau Windows 10.

Bien qu’il existe d’autres façons meilleures et plus sécurisées de masquer les dossiers, cette astuce simple est beaucoup plus agréable.

Pour réaliser cet exploit, créez un dossier avec un nom invisible et sans icône. Pour commencer, faites un clic droit sur un emplacement vide sur votre bureau, puis allez dans “Nouveau” et sélectionnez “Dossier”.

Vous obtiendrez un dossier avec le nom “Nouveau dossier” en surbrillance afin que vous puissiez écrire le nom que vous voulez.

Étant donné que Windows 10 ne vous permet pas de laisser un dossier sans nom, une astuce consiste à appuyer sur la touche du clavier “Alt” et, tout en la maintenant enfoncée, tapez les chiffres 255, puis appuyez sur Entrée. Gardez à l’esprit que les touches sur le dessus de votre clavier ne fonctionnent pas, vous devez utiliser les touches du clavier numérique.

Cela met un caractère spécial ASCII qui est un espace invisible et l’Explorateur Windows ne l’affichera pas.

Maintenant que le nom est invisible, vous devez changer l’icône pour la rendre également invisible. Pour ce faire, faites un clic droit sur le dossier et sélectionnez “Propriétés”.

Cliquez maintenant sur l’onglet “Personnaliser” puis sur le bouton “Changer d’icône”.

Dans la fenêtre qui s’ouvrira pour changer l’icône du dossier, faites défiler vers la droite et sélectionnez l’icône invisible puis appuyez sur “OK”.

Cliquez à nouveau sur “OK” pour fermer la fenêtre des propriétés et le tour est joué! L’icône de votre dossier a disparu!

Comme vous pouvez le voir, le dossier n’apparaît plus avec une icône ou un nom, le rendant complètement invisible pour quiconque. Gardez à l’esprit que si vous passez la souris, le dossier sera mis en surbrillance mais sans icône ni nom. La même chose se produira si vous faites glisser le pointeur sur une grande zone d’icônes de bureau. C’est un moyen pour vous de le trouver. En outre, le dossier ne sera également pas visible dans l’Explorateur de fichiers Windows, même si vous avez du contenu à l’intérieur, que ce soit des photos, des vidéos ou d’autres documents.

Si vous souhaitez masquer plusieurs dossiers en même temps, répétez le même processus mais avec plus de “Alt” 255, car Windows ne permet pas à plusieurs dossiers d’avoir le même nom, ce qui nécessitera plus d’espaces invisibles pour que le nom ne soit pas répété.

Vous pouvez répéter le même modèle avec trois dossiers ou plus, augmentez simplement le nombre d’espaces invisibles dans le nom de dossier pour chaque dossier que vous souhaitez masquer.