Comment mettre en file d’attente des vidéos à regarder sur YouTube (Web uniquement)

YouTube est l’un des rares services et applications vidéo à ne proposer une file d’attente de lecture que récemment. La fonctionnalité est apparue pour la première fois lors des tests en août, puis a été déployée pour tout le monde en novembre, mais jusqu’à présent, elle est restée limitée au Web et peut ne pas être très facile à repérer. Dans ce didacticiel, nous allons voir comment fonctionne le nouveau système de file d’attente de YouTube et discuter de certains de ses avantages et limites.

File d’attente vs regarder plus tard ou listes de lecture

Depuis des années, YouTube nous autorise à ajouter des vidéos à une liste à regarder plus tard (ou à toute autre liste personnalisée). Cette fonctionnalité est généralement facilement accessible sur toutes les vidéos, que ce soit sur le Web ou sur mobile, et nous permet de mettre en signet le contenu qui nous intéresse mais que nous n’avons pas le temps pour l’instant.

À cet égard, la gestion des files d’attente est très différente. C’est plus immédiat et éphémère. Vous pouvez facilement ajouter une vidéo à votre file d’attente de n’importe où sur le site Web et elle s’affichera dans le mini-lecteur, à un seul clic du démarrage de la lecture. Avec les listes, vous devez ajouter la vidéo, trouver la liste, choisir une vidéo pour commencer, puis la lire. YouTube a également créé des files d’attente afin qu’elles ne durent qu’une seule session – fermez votre onglet actuel ou déplacez-vous vers un autre ordinateur et votre file d’attente a disparu, tandis que votre liste de surveillance ultérieure reste intacte et vous devez la nettoyer manuellement.

La file d’attente est donc plus rapide et plus adaptée aux sessions de binging spontanées, tandis que des listes comme Watch later sont mieux adaptées à la création de signets et à l’organisation du contenu que vous souhaitez regarder à l’avenir.

Comment ajouter des vidéos à la file d’attente

L’une des façons les plus simples d’ajouter une vidéo à la file d’attente sur le Web YouTube est de simplement survoler sa miniature et de rechercher les deux boutons qui apparaissent en haut à droite: l’horloge est pour Regarder plus tard, la liste est pour la file d’attente. Cliquez simplement dessus et la vidéo sera transférée vers le mini-lecteur en bas à droite de votre fenêtre YouTube.

Haut: Survolez une vidéo dans une chaîne pour l’ajouter à la file d’attente. Bas: Cela fonctionne également dans l’onglet Accueil, les abonnements et les résultats de recherche.

Les deux boutons d’action rapide sont disponibles sur les miniatures vidéo sur la page d’accueil, l’onglet abonnements, dans les recherches et sur les pages des chaînes également. Cependant, il y a quelques endroits où vous ne les trouverez pas, comme dans les listes de lecture par exemple, vous devez donc cliquer sur le bouton de débordement (trois points) et choisir Ajouter à la file d’attente.

Ajoutez à la file d’attente à partir du menu de débordement.

Regarder des vidéos de la file d’attente

Une fois que vous avez ajouté une vidéo, ou plusieurs, à la file d’attente, il vous suffit de survoler le mini-lecteur en bas à droite pour trouver les commandes de lecture. Ceux-ci vous permettent de jouer, de mettre en pause, de sauter ou de rembobiner.

Commandes du mini-lecteur.

Vous pouvez également étendre la file d’attente en cliquant sur la flèche vers le haut à côté du titre de la vidéo. Cela montre toute votre file d’attente et vous permet de cliquer sur n’importe quelle vidéo pour la démarrer immédiatement.

Développez pour voir la file d’attente.

Lorsque vous survolez la vidéo en cours de lecture dans le mini-lecteur, vous pouvez également voir une flèche “développer” en haut à gauche. Cela bascule vers le théâtre de YouTube ou les vues par défaut, vous permettant de profiter du contenu à plus grande échelle mais sans perdre la file d’attente.

Développez pour obtenir une vue plus grande tout en conservant le contrôle de la file d’attente.

Gérer la file d’attente

Avec la liste des files d’attente étendue, vous pouvez faire glisser pour réorganiser les vidéos ou supprimer celles qui ne vous intéressent plus.

Faites glisser pour réorganiser ou supprimer une vidéo.

Et enfin, si vous fermez simplement le mini-lecteur, vous perdrez la file d’attente actuelle. Vous en serez averti, vous pouvez donc l’annuler avant qu’il ne soit trop tard.

Vous serez averti que la file d’attente sera effacée si vous fermez le mini-lecteur.

Cependant, si vous fermez l’onglet actuel, aucun avertissement: votre file d’attente disparaîtra et vous devrez la créer à partir de zéro lorsque vous ouvrirez à nouveau YouTube. Sur Chrome, la réouverture rapide de l’onglet fermé (CTRL / CMD + Maj + T) semble ramener la file d’attente, mais je ne ferais pas confiance à cela. Si vous avez créé une file d’attente, il vaut mieux éviter de fermer complètement l’onglet jusqu’à ce que vous ayez fini de regarder les vidéos plutôt que de le perdre.

Quelques mois après le premier test de la fonctionnalité, les files d’attente YouTube semblent toujours souffrir des mêmes limitations qu’auparavant. Ils ne fonctionnent pas encore sur mobile et il n’y a pas d’enregistrement sur plusieurs appareils, vous devez donc reconstituer la file d’attente si vous changez d’ordinateur. Espérons que ces fonctionnalités seront bientôt ajoutées.