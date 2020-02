Comment mettre le routeur au bon endroit: trois conseils

Où dois-je placer le routeur? Vous vous êtes sûrement posé cette question, et c’est normal, c’est beaucoup plus important qu’il n’y paraît. Aujourd’hui, nous comptons beaucoup sur le Wi-Fi pour nous connecter à Internet et sur l’emplacement du routeur déterminer le point d’origine de cette connexion, les obstacles que vous trouverez sur votre chemin et l’ampleur et l’intensité avec lesquelles vous atteindrez certaines zones.

Placer le routeur dans un endroit inapproprié peut favoriser les zones mortes et nous faire vivre une très mauvaise expérience, voire recourir à des redoublants pour améliorer leur portée. Ces problèmes peuvent être résolus, dans de nombreux cas, en modifiant et en ajustant l’emplacement du routeur.

Si une installation a déjà été effectuée pour le changer de site, cela peut nécessiter un petit effort, car nous devrons régler le problème de la connexion du câble source que nous avons de notre fournisseur Internet, mais en tout cas C’est un effort qui en vaut la peine, surtout si ce premier emplacement était une erreur totale. Si nous n’avons pas encore placé le routeur, nous n’aurons pas ce problème.

Dans cet article, nous voulons vous aider à bien placer le routeur avec trois conseils simples Cela vous sera très utile. Pour obtenir les meilleurs résultats, vous devez les appliquer simultanément. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez le laisser dans les commentaires.

1.-Quelle est la taille de votre maison? Gardez cela à l’esprit

Son importance est si grande que ce doit être pilier central à partir de laquelle nous allons commencer. Les routeurs de dernière génération, tels que la FRITZ! Box 7590, offrent de hautes performances et sont capables de couvrir une zone assez large, mais Sa portée n’est pas illimitée.

Dans le cas où nous avons une maison, elle est grande (plus de 80 mètres carrés) et elle est de deux étages, il est très probable que dans certains coins, le signal perd de l’intensité et est conseillé optez pour des répéteurs Pour améliorer l’expérience.

Cependant, dans ce scénario, jouer avec la position des antennes et avec l’emplacement du routeur peut nous aider à obtenir une expérience optimale dans la plupart des domaines et acceptable dans d’autres. Sachez, en tout cas, que chaque connexion sans fil a des limites que nous ne pouvons pas surmonter même si nous changeons la position du routeur.

2.-Un endroit central et surélevé est le meilleur emplacement pour un routeur

C’est quelque chose de très imple mais en même temps très efficace. Si vous souhaitez maximiser la portée du signal Wi-Fi de votre routeur, vous devez opter pour placez-le au centre de votre maison et, si possible, placez-le Dans un endroit surélevé. Cela se remarque dans les maisons à deux étages.

Lorsque nous plaçons le routeur au centre de notre maison, nous facilitons l’affichage uniforme du signal Wi-Fi dans toutes les pièces de notre maison, et en le plaçant en position haute, nous obtenons un petit effet de chute Il maximise sa portée.

N’oubliez pas de placer la toupie dans les coins et dans les positions basses c’est une erreur, et que vous ne devez jamais le ranger dans un meuble, car sa portée sera sérieusement réduite.

3.-Cherchez des endroits sans obstacles ni interférences

Certainement un conseil simple mais fondamental si nous voulons profiter d’une bonne expérience utilisateur avec notre routeur. Les obstacles et les sources d’interférence peuvent réduire non seulement la puissance du signal, mais affecter sa qualité et dégrader les performances.

Ainsi, même si nous recevons un signal dans une pièce donnée si sa qualité a été réduite, la connexion Internet peut êtreunifier de manière problématique, bondissant et instable. La performance peut également être affectée au point d’être à un niveau insuffisant pour nos besoins.

Placez le routeur dans un espace ouvert, sans obstacles autour de lui et exempt de sources d’interférences est essentiel pour qu’il fonctionne de manière optimale.

Contenu proposé par AVM FRITZ!