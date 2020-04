Comment Microsoft résistera-t-il à la tempête? Les gains serviront de rapport d’étape sur son évolution – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’une précédente réunion des actionnaires. (Photo . / Todd Bishop)

Les problèmes dans la chaîne d’approvisionnement des PC et serveurs Windows entraîneront-ils Microsoft vers le bas? Ou le boom de la productivité, du cloud et de la collaboration va-t-il relancer l’entreprise?

Le rapport sur les résultats de Microsoft mercredi après-midi promet de doubler comme test décisif pour son évolution au-delà de ses gammes de produits traditionnelles, alors que les défis et opportunités extraordinaires de la crise COVID-19 se répercutent sur l’économie mondiale et les activités de l’entreprise.

La société a averti fin février, il y a deux mois, qu’elle manquerait ses prévisions de revenus trimestriels précédentes dans sa division «Plus d’informatique personnelle», qui comprend les gammes de produits Windows PC et Surface, en raison de retards de fabrication en Chine en raison du COVID- 19 épidémie dans le pays.

Microsoft n’a pas offert de conseils financiers supplémentaires car la pandémie s’est propagée dans le monde entier. Cependant, il est moins tributaire de Windows ces jours-ci pour alimenter ses activités, comme le montre ce graphique . ventilant les revenus de l’entreprise par gamme de produits, glané des données dans ses documents réglementaires trimestriels.

Les activités Office et Windows Server de l’entreprise, qui se sont considérablement développées dans les services cloud et d’abonnement, ont augmenté beaucoup plus rapidement que Windows pour générer une part de plus en plus importante de l’activité globale de l’entreprise.

Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a signalé une augmentation de l’utilisation de son logiciel de collaboration Microsoft Teams, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des revenus de ses abonnements Microsoft 365, le nom que la société utilise pour l’ensemble de logiciels et de services qui incluent ses applications Office.

Dans un mémo adressé aux employés en mars, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a cité des exemples de produits Microsoft utilisés pendant la crise, notamment le tracker Bing COVID-19 et le Bot de santé du CDC en plus des équipes Microsoft.

Nadella a qualifié le logiciel «d’outil le plus malléable jamais créé» et a déclaré qu’il «a un rôle énorme à jouer dans toutes les industries et dans le monde».

«Notre rôle unique en tant que fournisseur de plate-forme et d’outils nous permet de relier les points, de rassembler un écosystème de partenaires et de permettre aux organisations de toutes tailles de créer la capacité numérique requise pour relever ces défis», a-t-il écrit.

Les analystes et les investisseurs porteront une attention particulière à la plate-forme cloud Microsoft Azure et à son activité cloud commerciale plus large, qui comprend Azure, les ventes d’Office 365 aux utilisateurs professionnels et son activité Dynamics. À titre de référence, la société a déclaré un chiffre d’affaires du cloud commercial de 12,5 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, ce qui représente plus du tiers du chiffre d’affaires global de Microsoft pour le trimestre.

Les entreprises Xbox et de jeux de Microsoft doivent également surveiller un rebond potentiel, alors que les personnes confinées à leur domicile recherchent de nouvelles formes de divertissement. Les revenus de jeux de Microsoft ont diminué de 15% pour s’établir à 5,87 milliards de dollars au premier semestre de son exercice, de juillet à décembre 2019.

Les analystes s’attendent à ce que la société basée à Redmond, dans le Washington, affiche un chiffre d’affaires de 33,66 milliards de dollars pour les trois mois se terminant le 31 mars, son troisième trimestre fiscal, une augmentation de 10% par rapport à il y a un an, avec un bénéfice de 1,26 $ par action, contre 1,14 $ par action. il y a un an.

Les activités cloud de Google ont fourni une référence mardi, la société signalant une augmentation de 52% de ses revenus cloud. Amazon annonce ses résultats jeudi après-midi, y compris les résultats de sa plate-forme cloud Amazon Web Services leader du marché.

Revenez mercredi après-midi pour voir les résultats de Microsoft dès leur arrivée.