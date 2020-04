Comment modifier une page Web dans Chrome ou dans un autre navigateur?

Les pages Web ne sont que des documents que votre navigateur Web affiche, et si vous vouliez modifier une page Web dans Chrome et que vous avez réussi à les modifier? Eh bien, nous vous disons que vous pouvez le faire et que vous n’avez pas besoin d’une extension de navigateur. Avec une seule fonction intégrée à tous les navigateurs modernes, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez.

Comment savoir si une extension Chrome est sûre? Dans cet article vous allez le vérifier, il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez toutes les informations. Cela vous permettra de travailler facilement avec des extensions et des fonctions comme celle que vous allez connaître ci-dessous.

Cette fonction tire parti de l’outil appelé “document.designMode”, qui peut être activé via la console JavaScript de votre navigateur Web. Il y a très peu de temps, il a été mentionné dans un tweet soulignant l’utilité d’un tel outil. Et c’est pourquoi nous partagerons avec vous comment cela fonctionne afin que vous puissiez vous faciliter la vie.

Étapes pour modifier une page Web dans Chrome

Contenu de conception Web Site Web créatif Concept réactif

Vous pouvez utiliser cet outil pour nettoyer une page Web avant de l’imprimer. Oui, vous pouvez également tester à quoi ressembleront les changements sur une page Web et même simplement pour plaisanter avec d’autres personnes. Il fonctionnera comme éditeur pour un document Word et vous n’aurez pas besoin de jouer avec HTML.

Pour activer cette fonction, vous devez vous rendre sur une page Web, puis ouvrir la console développeur. Pour ouvrir la console dans Google Chrome, vous devez cliquer sur le menu, puis sur l’option Plus d’outils puis sur Outils développeur. Vous pouvez également le faire en appuyant sur les touches CTRL + MAJ + i.

Dans ce cas, c’est le cas si vous utilisez Chrome comme navigateur par défaut. Cependant, ces mêmes outils peuvent fonctionner dans d’autres navigateurs modernes.

Comment utiliser cet outil dans d’autres navigateurs

Dans le cas de Mozilla Firefox, vous devez cliquer sur le menu, puis sur Web Developer et plus tard sur l’option Web Console. Pour éviter tout cela, appuyez sur les touches CTRL + MAJ + K.

En ce qui concerne le navigateur Apple Safari, vous devez appuyer sur l’option Préférences, puis aller sur l’option Avancé et activer “Afficher le menu de développement dans la barre de menus”. Maintenant, vous devez cliquer sur Développer, puis sur «Afficher la console JavaScript».

Dans Microsoft Edge, vous devez cliquer sur le menu, puis sur l’option Plus d’outils et enfin sur Outils de développeur. Vous pouvez appuyer sur la touche F12 puis cliquer sur l’onglet “Console”.

Maintenant, vous devez cliquer sur l’onglet “Console” en haut du panneau Developer Tools. Vous devez taper ce qui suit et appuyez sur Entrée, une fois la console sortie. Maintenant, l’option document.designMode = ‘on’ apparaîtra.

Vous pouvez maintenant fermer la console si vous le souhaitez et modifier la page Web actuelle comme s’il s’agissait d’un document modifiable. Vous devez cliquer quelque part pour insérer le curseur et saisir du texte. Vous pouvez également utiliser les touches Supprimer ou Supprimer pour supprimer du texte, des images et d’autres éléments.

Cela ne changera que la façon dont la page Web apparaît dans votre navigateur. Lorsque vous actualisez la page, vous verrez l’original une fois de plus. Si vous accédez à une autre page Web ou à un autre onglet, il ne sera pas en mode Création jusqu’à ce que vous ouvriez la console et retapiez cette ligne que nous vous avons donnée ci-dessus. Vous pouvez même revenir à la console et exécuter la commande suivante pour désactiver le mode de conception, qui apparaîtra comme suit: document.designMode = ‘off». Ainsi, la page Web ne peut plus être modifiée, mais vos modifications seront conservées jusqu’à la prochaine mise à jour de cette page.

