Comment ne pas être bizarre sur Zoom; briser le plafond de verre; et plus – .

– Depuis l’épidémie de coronavirus, de nombreux employés travaillent à domicile. Cela signifie des réunions et des rendez-vous sur un logiciel de visioconférence. Il peut être difficile de vous assurer de vous présenter de la meilleure manière possible et d’apprendre les détails techniques de chaque application. The Riveter organise un événement en ligne intitulé How to Not Be Weird On Zoom dans le cadre de sa série Women @ Work à 15 h. le 1er avril. L’événement est organisé par Melanie Spring, une formatrice en communication d’entreprise, et promet de vous informer sur la façon d’utiliser les programmes vidéo et de maximiser votre présence tout en les utilisant.

– Depuis sa création dans les années 1970, le terme «plafond de verre» représente les défis et les inégalités dans de nombreux domaines. La communauté des investisseurs n’est pas différente. Briser le plafond de verre: Meet the Cash est un panel de femmes investisseurs qui partageront leurs expériences et les défis uniques auxquels elles sont confrontées dans un domaine dominé par les hommes. La table ronde a lieu à 18 heures. le 1er avril.

– Un des facteurs les plus importants dans le succès d’une nouvelle startup est les personnes qui aident à la faire décoller. Une équipe fondatrice qui s’affronte ou évite de présenter extérieurement la vision de l’entreprise peut être une rupture dans la recherche d’investisseurs. Life Science Washington donnera des conseils aux entrepreneurs sur les techniques de sélection des bonnes personnes lors de sa série Lunch and Learn. Construire votre équipe fondatrice a lieu à 12 h. le 1er avril.