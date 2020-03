Comment nettoyer et désinfecter Mac, clavier et autres appareils Apple

Alors que l’épidémie de coronavirus se poursuit, Apple a mis à jour sa recommandation sur la façon de désinfecter ses produits. Suivez la procédure de nettoyage et de désinfection de votre Mac, clavier, souris et autres appareils Apple.

Jusqu’à présent, Apple recommandait de s’éloigner de l’utilisation de lingettes désinfectantes et d’alcool sur certains de ses produits en disant que cela pourrait endommager le revêtement oléophobe (résistant aux empreintes digitales) sur des appareils comme l’iPhone et l’iPad.

Avec la propagation du coronavirus, Apple a changé d’orientation et dit maintenant qu’il est acceptable d’utiliser des lingettes Clorox ou Lysol sur l’un de ses produits.

Comment nettoyer et désinfecter votre Mac, clavier, souris, iPhone, autres appareils Apple

Dans cet esprit, Apple dit toujours que ces conseils s’appliquent à tous ses produits:

Utilisez uniquement un chiffon doux et non pelucheux. Évitez les chiffons, serviettes, essuie-tout ou articles similaires abrasifs.

Évitez un essuyage excessif qui pourrait provoquer des dommages.

Débranchez toutes les sources d’alimentation, périphériques et câbles externes.

Gardez les liquides à l’écart du produit, sauf indication contraire pour des produits spécifiques.

Ne pas introduire d’humidité dans les ouvertures.

N’utilisez pas d’aérosols, d’agents de blanchiment, de peroxyde d’hydrogène ou d’abrasifs.

Ne vaporisez pas de nettoyants directement sur l’article.

Il s’agit du dernier guide d’Apple et il semble qu’il remplace les guides précédents sur des produits spécifiques, même ceux qui sont liés dans le nouveau guide global. La plupart des pages d’assistance individuelles pour le nettoyage des appareils n’ont pas été mises à jour depuis l’année dernière.

Si vous voulez y jouer avec plus de prudence et que vous pensez essuyer un peu votre iPhone ou iPad avec des lingettes, jeter un protecteur d’écran est un moyen facile de protéger le revêtement oléophobe.

Comme nous l’avons noté dans notre précédent guide sur la désinfection de l’iPhone, une étude récente du Journal of Hospital Infection a révélé que les coronavirus «peuvent persister sur des surfaces inanimées comme le métal, le verre ou le plastique jusqu’à neuf jours», mais qu’ils sont facilement essuyés avec quelque chose comme l’alcool isopropylique ou des lingettes désinfectantes. Apple les recommande maintenant comme sûrs à utiliser, ce qui facilite certainement la vie.

