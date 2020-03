Comment nettoyer et désinfecter notre ordinateur personnel

Malgré la situation de confinement dans nos maisons imposée pendant l’état d’urgence actuel contre le coronavirus, il existe encore certaines situations qui nous obliger à nous exposer à ce virus, comme faire du shopping, ramasser les ordures ou, pour certains privilégiés, sortir le chien.

Cependant, même si nous prenons les précautions appropriées, cela ne nous enlève pas de nous exposer à la contagion. Et c’est que dans de nombreux cas, il est possible que nous soyons porteurs même sans présenter aucun des symptômes.

Raison pour laquelle nous sauvons l’un de nos anciens tutoriels, adaptés aux nouveaux temps, dans lesquels nous vous expliquerons comment nettoyer et désinfecter votre ordinateur et tous ses composants, surtout maintenant qu’il est devenu notre centre de loisirs et de travail.

De quoi ai-je besoin pour désinfecter l’ordinateur

Bien qu’il existe des gadgets et des produits spécifiquement destinés au conditionnement des ordinateurs, beaucoup d’entre eux sont actuellement disponibles à l’achat et à la distribution dans les magasins en ligne, cette fois, nous allons nous en tenir à certains les ustensiles que nous avons habituellement déjà dans nos maisons, tels que chiffons et chiffons, brosses à dents ou brosses à vaisselle, eau de javel et gels désinfectants.

N’oubliez donc pas qu’une solution diluée avec 100 millilitres d’eau de Javel pour chaque litre d’eau courant, nous permettra de désinfecter toute surface sans endommager nos biens.





Comment nettoyer et désinfecter l’ordinateur portable

Pour commencer, vous devez commencer par déconnecter l’ordinateur portable du secteur, retirer la batterie si elle est amovible, débrancher également tous les périphériques et câbles connectés, ainsi que les disques optiques ou les cartes mémoire que vous avez insérés. Une fois que cela est fait, nous procéderons au nettoyage de la surface de celui-ci, sans entrer dans la question du démontage et des composants internes.

Nettoyage du châssis

Nous allons simplement passer un chiffon (de préférence de type microfibre pour éviter les peluches) humidifié dans une solution d’eau et de lessive faible, couvrant toute la surface de l’ordinateur avec un soin particulier pour ne pas introduire de liquide à travers les grilles et les ports de connexion.

Nettoyage de l’écran

Le nettoyage de l’écran est peut-être l’un des plus délicat, car ils ne sont normalement pas conçus pour entrer en contact avec tout type de liquide ou d’humidité. cependant, nous ne devrions avoir aucun problème à les nettoyer avec un chiffon humide, tant qu’il est bien essoré.

De cette façon, et en utilisant une solution de eau et eau de javel, On peut passer l’ensemble complet du châssis et de la base. Cependant, il est recommandé, avant de passer ce chiffon sur l’écran lui-même, d’utiliser un autre chiffon spécialisé pour éliminer les éventuelles taches de poussière et l’empêcher d’être rayé, ainsi que le nettoyage du premier chiffon utilisé dans le reste du moniteur.

Nettoyage du clavier

Dans le cas des ordinateurs portables, nous n’aurons normalement pas d’option simple pour retirer les clés et les traiter individuellement, nous devrons donc limiter leur nettoyage à l’extérieur. De cette façon, nous passerons le même chiffon humide Avec lequel nous avons nettoyé le reste des surfaces et du châssis de l’ordinateur, en essayant de ne pas appuyer excessivement sur les touches pour atteindre la plus grande surface possible, et à son tour éviter l’entrée de liquides dans les composants internes.

De plus, nous pourrions également essayer d’atteindre les espaces entre les touches à l’aide d’une brosse à dents trempée dans la même solution d’eau et d’eau de Javel, oui, en veillant à ne pas introduire de liquide dans l’ordinateur.

Nettoyage de ventilation

Une section importante étant donné la grande quantité de saleté et de poussière qui finit généralement par se trouver dans ces ouvertures. A cette occasion, nous procéderons d’abord à l’élimination de la poussière avec un chiffon spécial, après quoi nous appliquerons air sous pression directement aux fans pour essayer d’en retirer la saleté. Avant cela, il est conseillé de verrouiller les ventilateurs, car si nous les tournons incorrectement, nous pourrions trouver un “dysfonctionnement” plus tard, provoquant un petit bruit pendant le reste de la vie utile de l’ordinateur portable.

Enfin, il suffirait de passer par le chiffon humide avec de l’eau et de l’eau de javel utilisé sur toutes les autres surfaces générales par l’extérieur des grilles de ventilation.





Comment nettoyer et désinfecter votre ordinateur de bureau

Comme tout appareil électronique, chaque fois que nous allons utiliser des produits aqueux ou des conducteurs d’électricité, il est recommandé de commencer par en déconnecter toute prise électrique. Quelque chose que nous vous recommandons de faire pour tous les produits répertoriés ci-dessous.

Nettoyez l’écran

De la même manière que lors de la désinfection de l’ordinateur portable, nous nous retrouvons à nouveau avec l’une des pièces les plus délicates, à laquelle nous devons prêter un peu plus d’attention pour éviter les éventuelles fuites de liquides, en veillant à utiliser un chiffon sec mais humideet bien drainé.

De cette façon, et en utilisant une solution de eau et eau de javel, nous pouvons passer l’ensemble complet du châssis et de la base. Cependant, il est recommandé, avant de passer ce chiffon sur l’écran lui-même, d’utiliser un autre chiffon spécialisé pour éliminer les éventuelles taches de poussière et l’empêcher d’être rayé, ainsi que le nettoyage du premier chiffon utilisé dans le reste du moniteur.

Clavier propre

Le premier serait de commencer par éliminer la présence éventuelle de poussière et d’autres débris logés entre les touches, soit en utilisant un vaporisateur à air comprimé, un aspirateur à main, soit simplement en secouant soigneusement le clavier à l’envers.

Après cela, nous pourrions procéder à lever un par un toutes les clés du même, que nous traverserions un chiffon imbibé d’eau et d’eau de javelou dans toute solution de gel désinfectant. Même procédure que nous devrons appliquer plus tard sur le reste de la structure du clavier et du châssis, en essayant d’éviter autant que possible l’entrée d’humidité sous les interrupteurs.

De plus, dans le cas des claviers mécaniques, nous pourrions également essayer de nettoyer les espaces intérieurs des touches, en utilisant une brosse à dents humidifiée dans la même solution d’eau et d’eau de Javel.





Souris propre

Un autre des composants les plus utilisés de notre ordinateur, et peut-être l’un des plus faciles à nettoyer. Et c’est que nous n’aurons besoin que d’un petit chiffon humide dedans diluer l’eau et la solution de blanchiment, en passant par toute la surface supérieure et inférieure, et même le câble. Bien qu’il soit également recommandé de consacrer une petite attention à la molette de défilement, en essayant de passer toute la circonférence.

D’autre part, dans le cas où nous aurions un modèle de châssis ouvert, il serait également conseillé d’essayer de nettoyer son intérieur à l’aide de une bombe d’air comprimé ou un aspirateur en plus de nettoyer le châssis lui-même.

Nettoyez les écouteurs

L’un des grands oubliés lorsqu’il s’agit de désinfecter l’ordinateur est généralement le casque. Cependant, c’est l’un des périphériques les plus proches de notre visage, il est donc également recommandé de les nettoyer.

Normalement composé de matières plastiques ou métalliques, nous pouvons nettoyer la structure générale de nos écouteurs avec tout chiffon humide dans une solution d’eau et d’eau de Javel. Cependant, ces types de produits peuvent affecter certains des matériaux utilisés dans l’amorti, tels que le cuir synthétique. Pour cela, nous pouvons toujours choisir de passer ces surfaces avec un peu de la même solution de gel désinfectant que nous utilisons entre nos mains.

Bien que la façon la plus sûre d’éviter d’endommager nos écouteurs et d’éviter la présence du coronavirus, ce soit de retirer les électrodes et de les immerger pendant une minute dans eau chaude au-dessus de 60 degrés, dans ce cas sans avoir besoin d’ajouter d’autre produit de nettoyage ou de désinfection.

Nettoyez la tour

Enfin et surtout, nous devons nous rappeler que pour désinfecter complètement l’ordinateur, nous devons également nettoyer la tour. Que ce soit simplement en changeant un USB, en l’allumant tous les jours, ou simplement par contagion indirecte, c’est un composant très exposé.

Donc, encore une fois, la première chose à faire sera d’éteindre l’ordinateur et de le débrancher de l’alimentation et des autres périphériques. Le reste du nettoyage peut être fait facilement en utilisant des produits spécialisés ou chiffon humide dans l’eau et l’eau de javel (microfibre recommandée ou autres tissus qui ne dégagent pas de peluches).

Bien qu’il devrait suffire de nettoyer l’extérieur de celui-ci, si nous préférons, nous pouvons également passer ce même chiffon à travers tous ses composants internes. Cependant, il est recommandé de laisser un certain temps entre le nettoyage et la connexion à l’alimentation électrique de l’équipement, garantissant ainsi que tous restent secs pour éviter des problèmes majeurs. Dans ce cas, il est également conseillé d’essayer de éviter d’utiliser d’autres nettoyants tels que l’ammoniac ou l’alcool, compte tenu de son caractère corrosif et conducteur.