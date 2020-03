Comment nettoyer et désinfecter votre iPhone sans l’endommager

Avec le coronavirus qui fait le tour du monde, même s’il n’est pas dans votre ville, vous pensez peut-être aux moyens de rester en bonne santé. En plus de vous laver les mains régulièrement, le nettoyage de votre iPhone peut être une mesure importante, compte tenu du nombre d’emplacements que nous utilisons et de la façon dont ils hébergent de nombreux germes. Examinons plusieurs façons de nettoyer et de désinfecter votre iPhone sans l’endommager.

Une étude récente du Journal of Hospital Infection a révélé que les coronavirus «peuvent persister sur des surfaces inanimées comme le métal, le verre ou le plastique jusqu’à neuf jours», mais qu’ils sont facilement éliminés avec quelque chose comme l’alcool isopropylique (via le Verge) .

La partie délicate est qu’Apple ne recommande pas d’utiliser des solutions de nettoyage ou de l’alcool isopropylique sur les iPhones car cela pourrait endommager le revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales sur votre écran.

Pour la gamme iPhone 11, Apple dit qu’il est acceptable d’utiliser de l’eau tiède et du savon, mais pour l’iPhone XS et les versions antérieures, il recommande uniquement d’utiliser un chiffon doux légèrement humide. Bien sûr, vous pourriez vivre du côté le plus risqué et utiliser simplement une lingette Clorox ou de l’alcool sur votre écran, mais voici ce qu’Apple recommande officiellement:

Débranchez tous les câbles et éteignez votre iPhone.

Utilisez un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux – par exemple, un chiffon pour objectif.

Si le matériau est toujours présent, utilisez un chiffon doux non pelucheux avec de l’eau chaude savonneuse. (iPhone 11 et 11 Pro uniquement pour le savon)

Évitez l’humidité dans les ouvertures.

N’utilisez pas de produits de nettoyage ou d’air comprimé.

Voyons quelques autres options:

Comment nettoyer et désinfecter l’iPhone sans l’endommager

Utilisez un chiffon de nettoyage antimicrobien

Le moyen le plus simple et le plus rentable de nettoyer et de désinfecter votre iPhone sans alcool ni produits de nettoyage est d’utiliser un chiffon antibactérien / antimicrobien qui utilise Silverclear. Cela permet de conserver la douceur du chiffon en microfibre intacte en utilisant une application d’argent liquide au lieu de fil d’argent afin de ne pas rayer l’écran de votre iPhone.

Le DG-300 Silverclear utilisé sur certains chiffons en microfibre est enregistré auprès de l’EPA et prétend éliminer 99,9% des bactéries et empêcher la propagation des virus. (Remarque: nous n’avons pas vu de recherche spécifique sur la capacité de Silverclear à tuer les coronavirus.)

Vous pouvez trouver un multi-pack de chiffons en microfibres antimicrobiens pour moins de 20 $.

Appliquez un protecteur d’écran, puis utilisez des lingettes désinfectantes

Que vous souhaitiez le faire temporairement avec le coronavirus (ou également pendant la saison du rhume / grippe) ou l’adopter comme solution à long terme, le fait de mettre un protecteur d’écran empêchera les lingettes de nettoyage d’endommager le revêtement de l’écran de votre iPhone.

Il existe de nombreuses protections d’écran en verre abordables pour iPhone entre 5 et 30 $, et si vous n’en avez pas essayé de temps en temps, elles sont devenues beaucoup plus faciles à installer au cours des deux dernières années.

Avec l’écran de votre iPhone couvert, vous pouvez vous sentir libre de désinfecter votre iPhone avec quelque chose comme des lingettes pour petits appareils, des lingettes Clorox ou Lysol, ou un peu d’alcool isopropylique à 60-70% (ne le mettez pas directement sur votre écran, tamponnez-le sur un chiffon en microfibre, puis essuyez votre smartphone).

Nettoyez et désinfectez avec un nettoyant UV pour smartphone

PhoneSoap est l’option la plus populaire sur le marché lorsqu’il s’agit de désinfecter votre iPhone avec une lumière UV. C’est l’option la plus chère, mais elle offre un moyen rapide et facile pour vous et votre famille / vos amis / collègues de nettoyer un iPhone ou un smartphone Android de toute taille.

PhoneSoap utilise deux ampoules UV-C pour tuer 99,9% des bactéries et des virus et les résultats sont cliniquement prouvés. Ce désinfectant pour smartphone portable charge également votre appareil pendant son nettoyage (comprend à la fois un port USB-C et USB-A).

PhoneSoap Go se vend généralement à 99 $ et PhoneSoap Pro à 119 $. La société a également son plus grand produit HomeSoap en précommande qui nettoie une grande variété d’articles.

Emballer

Cherchez-vous à nettoyer votre iPhone et autres appareils plus régulièrement même si le coronavirus ne vous a pas directement touché? Quelle option vous convient le mieux? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous!

