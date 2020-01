Comment obtenir 3 mois de Xbox One Game Pass Ultimate pour 15 $

Pour les propriétaires de Xbox One, il n’y a pas de meilleure offre que Xbox Game Pass, l’adhésion mensuelle de Microsoft qui donne accès à une énorme bibliothèque de jeux, avec de nouveaux jeux ajoutés régulièrement. Xbox Game Pass Ultimate est la prochaine étape, combinant Game Pass pour console et PC avec Xbox Live Gold, qui vous offre des jeux Xbox One mensuels gratuits et des remises exclusives sur les jeux. L’adhésion premium coûte normalement 15 $ par mois, mais vous pouvez acheter trois mois pour le même prix grâce à un accord avec Amazon dès maintenant.

Lorsque vous achetez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate d’un mois sur Amazon, vous bénéficiez d’un mois supplémentaire de service gratuit dans le cadre d’une promotion à durée limitée. Ceci est disponible pour les abonnés nouveaux et existants. Pour bénéficier d’un mois supplémentaire gratuit, assurez-vous que le renouvellement automatique est désactivé avant de profiter de cette offre. Lors de l’utilisation du premier code, il vous sera demandé d’activer le renouvellement automatique pour obtenir un mois supplémentaire gratuit.

Malheureusement, vous n’aurez que trois mois gratuits, pas quatre. Selon l’utilisateur de Twitter @ oketz1, qui a profité de cette offre, le code bonus ne semble pas déclencher le mois gratuit supplémentaire.

Xbox Game Pass continue de croître et de faire pivoter régulièrement plus de jeux dans sa bibliothèque. Microsoft vient d’annoncer une nouvelle série de jeux rejoignant le service ce mois-ci. Sur console, les abonnés auront accès à Frostpunk et Sword Art Online: Fatal Bullet le 9 janvier et Tekken 7 le 16 janvier. Les utilisateurs de PC recevront également Frostpunk dans un proche avenir ainsi que FTL: Faster Than Light. Les abonnés à Game Pass Ultimate peuvent également s’emparer des jeux Xbox One gratuits de ce mois-ci, notamment Styx: Shards of Darkness, Tekken 6, Batman: The Telltale Series et Lego Star Wars II: The Original Trilogy.

h / t Wario64

