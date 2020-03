Comment obtenir des remises supplémentaires sur Amazon avec un compte Amazon Business – .

Si vous suivez l’équipe . Deals, vous savez qu’Amazon est souvent l’endroit idéal pour magasiner lorsque vous souhaitez bénéficier de remises importantes sur des produits populaires, et nous mettons presque toujours en avant les produits destinés aux utilisateurs finaux. Par exemple, aujourd’hui seulement, vous pouvez obtenir Apple AirPods Pro au prix le plus bas de tous les temps, économiser jusqu’à 48 $ sur le service Kindle Unlimited d’Amazon, obtenir un incroyable aspirateur sans fil de 350 $ de Bissell qui est meilleur qu’un Dyson pour seulement 199 $, profitez d’un prix record prix sur le Kindle Paperwhite étanche et le tout nouveau Kindle d’entrée de gamme, et obtenez la folle caméra sans fil qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,79 $ au lieu de 36 $.

Ce sont tous des offres formidables sur les gadgets et les gadgets, mais Amazon est bien plus que cela. En fait, à peu près tout et tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre petite et moyenne entreprise est disponible sur Amazon, et c’est probablement beaucoup moins cher que ce que vous payez actuellement via un distributeur. Cependant, vous ne réalisez peut-être pas que vous pouvez économiser encore plus sur ces prix déjà réduits en vous inscrivant à un compte Amazon Business.

Des économies supplémentaires sont à l’honneur, bien sûr, mais il y a tellement d’autres avantages que vous obtiendrez. Voici quelques faits saillants:

Pour tout type d’entreprise

Et chaque organisation de taille

Les comptes sont gratuits

Mettez nos solutions au service de votre entreprise

Économie de prix réservée aux entreprises

Prix ​​réservés aux entreprises sur des millions d’articles

Remises sur quantité

Comparaison de prix facile

Business Prime

Options de livraison flexibles rapides et GRATUITES

Amélioration des contrôles des politiques d’achat

Tableaux de bord d’analyse avancée

À partir de 179 $ par an pour jusqu’à 3 utilisateurs

Comptes multi-utilisateurs

Workflows d’approbation

Analyse des achats

Créez des groupes personnalisés pour correspondre à votre organisation

Payez comme vous le souhaitez

Cartes d’achat d’entreprise

Lignes d’achat d’entreprise

Achats exonérés d’impôt pour les organisations éligibles

Trouvez ce dont vous avez besoin

Des centaines de millions de produits sur Amazon

Produits réservés aux entreprises

Intégration du système d’achat

La création d’un compte Amazon Business est entièrement gratuite et vous serez choqué à la fois par le montant d’argent que vous économisez et par tous les autres avantages que vous obtiendrez. Cela est particulièrement vrai si vous vous inscrivez à Business Prime, qui est à peine plus cher qu’Amazon Prime pour un utilisateur individuel régulier. Si vous possédez une petite entreprise ou si vous travaillez pour une, consultez certainement Amazon Business.

Source de l’image: Natee Meepian / Shutterstock

