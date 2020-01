Comment obtenir gratuitement un mois de Xbox Game Pass Ultimate – .

Avoir une console Xbox sans abonnement Xbox Game Pass Ultimate, c’est un peu comme vivre dans une maison sans chauffage ni climatisation. Vous pouvez le faire si vous le devez, mais vous apprécierez beaucoup plus la vie avec la chaleur et la climatisation. Les abonnements à Game Pass Ultimate comprennent trois éléments: Xbox Live Gold, un accès illimité à plus de 100 jeux sur votre console Xbox et un accès illimité à plus de 100 jeux sur votre PC. Cela signifie que vous pouvez jouer à de nouveaux jeux tout le temps gratuitement sur votre Xbox et sur votre ordinateur, et vous pouvez profiter de jeux multijoueurs à distance. Que vous n’ayez jamais souscrit auparavant ou que vous souhaitiez simplement économiser de l’argent tout en prolongeant votre abonnement, Amazon fonctionne beaucoup en ce moment. Achetez simplement un code numérique d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate d’un mois et vous obtiendrez un autre mois gratuit!

Voici plus de la page produit:

Comprend Xbox Live Gold et plus de 100 jeux pour consoles et PC de haute qualité. Jouez avec vos amis et découvrez votre prochain jeu préféré

Jouez avec vos amis sur le réseau multijoueur le plus avancé.

Avec des jeux ajoutés tout le temps, il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer.

Jouez à de nouveaux jeux le premier jour comme Gears 5 et à des titres indépendants acclamés par la critique, ainsi que des superproductions comme Metro Exodus et Monster Hunter: World

Obtenez des offres exclusives pour les membres et des réductions allant jusqu’à 20% sur les jeux dans la bibliothèque Xbox Game Pass, ainsi que jusqu’à 10% sur les compléments de jeux et consommables associés. Si vous possédez déjà des abonnements Gold ou Game Pass, ils passeront à Ultimate à un taux de conversion. Voir xbox.com/gamepass.

Et voici les termes et conditions de l’accord:

C’est une offre temporaire.

Code valide jusqu’au 15/04/2020.

Maximum d’une unité de jeton de produit éligible par client / ou adresse postale.

L’offre s’applique uniquement au contenu numérique vendu par Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du contenu) et à tous les livres électroniques mis à disposition sur Amazon.com. Le contenu numérique (à l’exception des livres électroniques) vendu par des vendeurs tiers ou d’autres entités Amazon ne sera pas admissible à cette offre.

L’offre ne s’applique pas aux biens physiques.

Le contenu et les services numériques ne peuvent être disponibles que pour les clients situés aux États-Unis et sont soumis aux termes et conditions d’Amazon Digital Services LLC.

Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment.

L’offre n’est pas transférable et ne peut être revendue.

La remise de l’offre sera répartie proportionnellement entre tous les articles promotionnels de votre commande.

Si l’un des produits ou contenus liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit ou le contenu, sous réserve des politiques de remboursement applicables.

Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide.

Sauf si une carte-cadeau Amazon est l’avantage déclaré de la promotion, les codes promotionnels (y compris ceux placés directement dans les comptes) ne peuvent pas être échangés contre des cartes-cadeaux Amazon.

