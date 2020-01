Comment obtenir la boucle classique d’Apple Watch Cherchez moins cher!

Alors que le bracelet Apple Watch Classic Buckle est beau à regarder et est vraiment un accessoire intemporel qui correspond à presque toutes les tenues et occasions, le prix peut sembler un peu raide pour certains. De plus, Apple propose une sélection de couleurs aussi limitée chaque saison. Vous avez de la chance, cependant. Il existe de nombreuses bandes de cuir de style classique à prix raisonnable dans une large gamme de couleurs disponibles tout le temps. La plupart d’entre eux sont disponibles pour toutes les tailles et générations d’Apple Watch. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

Personnel préféré

Le bracelet en cuir véritable Fullmosa est un remplacement de bracelet super doux et incroyablement confortable qui peut être facilement ajusté pour s’adapter à une variété de tailles de poignet différentes. La boucle en acier inoxydable est à peu près la même que la conception originale de la boucle classique, et elle est disponible dans une large gamme d’options de couleur.

12 $ chez Amazon

Cette bande en cuir mat avec un fermoir en acier inoxydable noir a non seulement l’air tranchante, mais elle est également fabriquée en cuir véritable qui est censée être plus respirante pour permettre à la peau en dessous de rester sèche. Parfait si vous êtes en déplacement par une journée ensoleillée.

25 $ chez Amazon

Pas une copie exacte de la boucle classique d’Apple, cette beauté se rétrécit de l’Apple Watch pour un look plus mince et plus délicat. WFEAGL propose à la fois des tailles de montre, de multiples options de couleurs matérielles, ainsi que des dizaines de magnifiques couleurs de cuir et même certains modèles.

17 $ chez Amazon

Avec le bracelet en cuir Jisoncase Lambskin, vous n’avez pas à vous soucier de l’utilisation d’outils pour attacher ou détacher le bracelet. Glissez simplement sur le sosie de la boucle classique et vous êtes prêt à partir. Le bracelet lui-même est fabriqué à partir d’un cuir lambin super lisse, confortable à porter au quotidien et disponible en plusieurs couleurs différentes.

À partir de 16 $ sur Amazon

Cette imitation de boucle classique est un prix bas mais ressemble et se sent comme un accessoire Apple Watch plus cher. Ses coutures épaisses et sa boucle en acier inoxydable poli le rendent très accrocheur. La liste liée ci-dessous concerne l’Apple Watch 42/44 mm, mais elle est également disponible dans la taille 38/40 mm.

À partir de 13 $ sur Amazon

Le bracelet Apple Watch à carreaux NewSilkRoad est parfait si vous voulez faire une déclaration. Il s’agit d’un tas de couleurs et de motifs différents, d’un bracelet en cuir de qualité et d’une boucle en acier inoxydable, ce bracelet fera le bonheur de tout amateur de cuir.

À partir de 12 $ sur Amazon

Le cuir est excellent en soi, mais ajoutez un peu d’éclat, et vous avez un bracelet d’une beauté unique pour votre Apple Watch. Cette bande mince, fuselée et pailletée se décline en plus d’une douzaine de couleurs et habillera à coup sûr toutes les tenues que vous possédez.

À partir de 10 $ sur Amazon

Trouvez le remplacement parfait de la boucle classique au prix parfait

Les bracelets Apple Watch ne doivent pas être chers. Prenez l’un des groupes énumérés ci-dessus et sentez-vous bien de dépenser moins d’argent pour un grand groupe, quel que soit le style que vous aimez. Nous aimons le look, le toucher et le prix abordable du bracelet en cuir véritable Fullmosa: en plus, il ressemble incroyablement à la vraie affaire.

Pour un look différent et moins volumineux, consultez la bande en cuir de WFEAGL. Nous aimons le style fuselé, qui fait une déclaration plus subtile qu’une large bande autour du poignet. En parlant d’une déclaration, l’une des nombreuses couleurs disponibles est un imprimé peau de serpent, qui est certainement chaud en ce moment.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.