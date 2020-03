Comment obtenir la voix et la musique d’une chanson

Si vous avez déjà vu l’écran d’un ordinateur où une chanson est enregistrée à un niveau professionnel, vous aurez vu un liste de pistes sans fin, chacune dédiée à un instrument ou voix, séparément. Il existe même des doublons ou des triple pour différentes versions du même accord ou vers.

Les indices sont à édition de musique quels calques de retouche photo. Les avantages sont nombreux, car ils peuvent être éditer séparément, supprimez des fragments sans modifier le reste de l’enregistrement, etc. Mais une fois la chanson générée, il n’y a aucun moyen de séparer à nouveau les pistes, sauf si vous fichier d’origine.

Tout cela me vient à l’esprit Extracteur Acapella et Suppresseur de voix, deux outils gratuits en ligne du même auteur et dont le but est, d’une part, d’extraire la voix d’une chanson et, d’autre part, d’extraire de la musique instrumentale. Autrement dit, avec Acapella Extractor, vous obtiendrez une voix chantant une capela, tandis qu’avec Vocals remove, vous obtiendrez le musique d’une chanson Alors organisez votre propre karaoké.

Séparation de la voix et de la musique

Les deux outils sont très similaires. Les deux s’ouvrent à partir du navigateur Web. Un rectangle clignotant explique que nous devons faire glisser et déposer le fichier que nous voulons y séparer. Il peut être au format MP3 ou WAV et une taille maximale de 80 Mo. La durée limite des chansons d’environ 10 minutes.

Pour reprendre les mots de ses créateurs, Extracteur Acapella comme Suppresseur de voix Ils sont gratuits et ne nécessitent pas d’inscription. Et pour avoir une idée de son fonctionnement, il existe plusieurs exemples à la fois d’extracteur d’Acapella et de Vocals Remover.

Bien qu’ils ne spécifient pas beaucoup comment cette séparation est possible, les vidéos d’exemple parlent de intelligence artificielle. Connaissant des projets similaires à la fois audio et image ou vidéo, il est clair que certains algorithmes doivent être là.

Quoi qu’il en soit, le service est gratuit et sans limitations, bien que vous puissiez vérifier ses conditions générales. Concernant la confidentialité lors de l’utilisation du service, les responsables préviennent que sauvegarder les données de votre navigateur à des fins statistiques, tout comme les autres pages que vous visitez habituellement au quotidien: IP, pays d’origine, système d’exploitation … Bien entendu, n’excluez pas que ces informations puissent être proposées à annonceurs ou tiers. Bien que cela semble excessif, rien de nouveau si on compare avec le pages que vous visitez quotidiennement.

Le seul inconvénient de l’utilisation de ces deux services est que la publicité est affichée de temps en temps, en cliquant sur un lien sur la page ou lors de la conversion de fichier. À ce sujet, le processus prend quelques minutes, nous devons donc garder la page ouverte.

Une fois terminé, nous pouvons télécharger le fichier généré. Dans le cas de Extracteur Acapella, un WAV avec la voix de la chanson. Dans le cas de Suppresseur de voix, une chanson instrumentale.

Pour tester le fonctionnement des deux services, j’ai utilisé une chanson populaire, No Time To Die of Billie eilish, composé et choisi comme chanson principale du prochain film de la saga Bond. Et malgré la voix à peine audible du chanteur, l’extraction est parfaite, à la fois pour n’écouter que votre voix et pour garder les instruments.

Donc, si vous voulez organiser un karaoké, vous avez besoin de bases pour vos chansons de rap, hip-hop ou trap, ou vous voulez simplement isoler la voix ou la musique de vos chansons préférées, avec ces deux outils en ligne, vous y arriverez facilement.

