Comment obtenir un rappel de lavage des mains toutes les heures iPhone, Apple Watch

Avec l’épidémie de coronavirus devenant plus grave aux États-Unis et dans le monde, vous avez probablement entendu à maintes reprises parler des étapes importantes pour rester en bonne santé et freiner la propagation du virus, comme se laver les mains souvent (et bien) et ne pas toucher son visage. Cependant, ces habitudes peuvent être difficiles à changer. Voyons comment configurer des rappels toutes les heures pour vous laver les mains et arrêter de toucher votre visage sur iPhone et Apple Watch.

L’iPhone et l’Apple Watch peuvent être d’excellents outils pour rester en bonne santé et aplanir la courbe de l’épidémie de coronavirus. Tout comme le rappel de stand horaire que les utilisateurs d’Apple Watch reçoivent, nous examinerons quelques options, y compris l’application Apple Reminders et l’application tierce, car cela peut vraiment vous assurer de ne pas vous laver les mains régulièrement et de changer votre habitude de toucher. votre visage en créant une nouvelle boucle de rétroaction.

La recherche montre qu’il faut souvent jusqu’à deux mois pour que la nouvelle habitude soit prise (sans toucher votre visage, probablement plus difficile à changer que d’ajuster votre routine de lavage des mains), mais des rappels constants sur votre iPhone ou Apple Watch pourraient considérablement raccourcir ce délai.

Le CDC recommande officiellement de se laver soigneusement les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes, tandis que d’autres ressources recommandent 30 secondes (découvrez la différence de temps en tuant les germes avec cette image soignée ici).

Pour une façon amusante de se souvenir de la durée de 30 secondes, consultez cet outil pour créer des paroles de lavage des mains à partir de vos chansons préférées (via The Verge).

Vous pouvez également consulter notre guide sur le nettoyage et la désinfection de votre iPhone, en particulier après qu’Apple ait modifié ses recommandations plus tôt cette semaine.

Comment configurer des rappels toutes les heures pour vous laver les mains sur iPhone et Apple Watch

Option 1

Ouvrez l’application Rappels sur iPhone et créez un nouveau rappel

Appuyez sur le «i» à droite de votre rappel

Appuyez sur la bascule à côté de Rappelle-moi un jour

Appuyez sur la bascule à côté de Rappelle-moi à la fois

Choisir Répéter et choisissez Toutes les heures (ou choisissez Douane)

Robinet Terminé dans le coin supérieur droit

Conseil de pro: Ignorez la configuration manuelle et utilisez une commande Siri pour configurer des rappels toutes les heures. Quelque chose comme “Rappelez-moi de me laver les mains toutes les heures à partir de 3 heures”.

Vous êtes prêt à recevoir des rappels réguliers sur iPhone, Apple Watch, iPad et Mac. Voici à quoi ressemblent ces étapes sur iPhone:

Vous pouvez choisir toutes les heures ou définir un intervalle de rappel personnalisé. Vous pouvez également choisir une heure pour que le rappel répété se termine ou le laisser défini sur la valeur par défaut «Jamais».

Option 2 – applications tierces

Si vous souhaitez utiliser des rappels plus persistants que ce que propose l’application intégrée d’Apple, Due est un excellent choix. Il s’agit d’une application payante mais qui offre des fonctionnalités pour les utilisateurs expérimentés comme:

La répétition automatique * vous avertit des rappels manqués jusqu’à ce qu’ils soient marqués comme terminés ou reprogrammés. Choisissez entre des intervalles de 1, 5, 10, 15, 30 et 60 minutes.

Rapide à définir, rapide à reporter: un sélecteur de temps avec 12 heures prédéfinies et entièrement personnalisables vous permet de définir les dates d’échéance et de reporter les rappels en un temps record.

Minuteries à compte à rebours: Précis à la seconde, parfait pour faire les œufs à la coque parfaits, préparer votre café et plus encore. Installez-les une fois et réutilisez-les pour toujours

Due est un téléchargement de 6,99 $ depuis l’App Store avec de nombreuses critiques positives des utilisateurs.

Si vous aimez l’idée d’un logiciel dédié pour le lavage des mains, il y a le lavage gratuit de vos mains! app. Vous pouvez définir des intervalles personnalisés et il y a aussi une minuterie intégrée pour vous assurer que vous vous lavez assez longtemps.

