Comment obtenir une diffusion en direct de la NFL: regardez tous les matchs des Playoffs 2020 en ligne, où que vous soyez

La 100e saison de la NFL a connu un début mémorable de la post-saison 2020. Et, pour vous assurer de ne pas manquer une seule partie des séries éliminatoires ou un touché, nous sommes ici pour vous dire comment vous pouvez obtenir un flux en direct de la NFL des matchs restants menant au Super Bowl.

Quatre équipes ont été éliminées lors des affrontements avec la WIld Card, les Ravens et les 49ers enregistrant les meilleurs records pour le tour divisionnaire des éliminatoires de l’AFC et de la NFC respectivement.

Où et quand est le Super Bowl LIV?

Le Super Bowl de cette année aura lieu au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

La date de votre agenda est le dimanche 2 février 2020 à 18h30 HE.

Ce que nous savons déjà, c’est que la saison de la NFL de cette année marque la première fois en quatre ans que les New England Patriots ne participeront pas au championnat final. Le prochain calendrier de la NFL est la ronde divisionnaire de la NFL qui débutera le samedi 11 janvier avec une confrontation 49ers contre les Vikings. Les Titans du Tennessee – les vainqueurs des Patriots – se rendent chez les Ravens de Baltimore et il y a les Texans contre les chefs. Le week-end se termine par une exaltante égalité Seahawks vs Packers.

Prêt pour ce qui pourrait être une ronde de division épique? Continuez votre lecture pour découvrir les meilleures façons de diffuser la NFL en direct sur tous vos appareils avec des informations sur le NFL Game Pass, l’International Game Pass (qui vaut la peine d’être découvert) et la télévision en réseau incluse.

Comment obtenir un streaming en direct des Playoffs NFL en ligne avec Game Pass

Regarder la NFL en ligne n’a jamais été aussi facile grâce à la grande variété de services de streaming désormais disponibles. Cependant, la ligue possède également son propre service de streaming appelé NFL Game Pass qui permet aux fans de football purs et durs de regarder chaque match. Tout comme les autres services de streaming modernes, il existe également des applications Game Pass pour les appareils mobiles Android et iOS ainsi que sur des appareils tels que Chromecast, Apple TV, Roku et PS4.

Le service à 39,99 $ vous permet de regarder des rediffusions de jeux qui ont déjà été diffusés à la télévision ainsi que les jeux en direct. C’est un plan très complet qui comprend le repêchage de la NFL 2020 en direct et 40 minutes de temps forts du match.

Si vous n’avez pas besoin de rediffusions ou de 40 minutes de temps forts, vous pouvez toujours obtenir le Passe des séries éliminatoires des NFL Games qui vous permet de diffuser tous les matchs des séries éliminatoires en direct. Cependant, cela ne vous donne qu’un accès de 50 jours et coûte 38,99 $, nous vous recommandons donc de dépenser le 1 $ supplémentaire et d’acheter le laissez-passer annuel à la place.

Diffusion en direct des éliminatoires de la NFL à l’extérieur du pays

Si vous avez passé des vacances ou que vous êtes en déplacement professionnel et que vous souhaitez regarder la couverture de votre pays depuis l’extérieur de votre pays, vous devrez utiliser un VPN. Cela vous aidera à vous connecter à un emplacement de retour dans votre pays d’origine pour éviter les blocages géographiques.

Un VPN est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans un emplacement complètement différent. Nous avons testé des centaines de VPN et pouvons recommander ExpresVPN, le meilleur VPN actuellement disponible.

En effet, ExpressVPN (qui comprend une garantie de remboursement de 30 jours) vous permet de regarder jusqu’à cinq appareils à la fois, y compris les Smart TV, Fire TV Stick, PC, Mac, iPhone, téléphone Android, iPads, tablettes, etc. Dans nos tests , nous avons constaté que ses connexions rapides signifiaient un retard minimal, ses identifiants de sécurité sont incomparables et il est remarquablement facile à utiliser aussi.

Consultez ExpressVPN et obtenez 49% de réduction sur le prix habituel lorsque vous vous inscrivez pour un an – en plus, vous aurez 3 mois supplémentaires GRATUIT ainsi que

Les VPN sont ridiculement faciles à configurer et à utiliser et ne sont pas seulement pour regarder le football à l’étranger – ils sont une excellente première ligne de défense pour votre activité en ligne et beaucoup de gens les utilisent pour contourner d’autres sites Web géobloqués ou pour accéder à Netflix étranger contenu.

Calendrier de la NFL – matchs à venir en 2020

Samedi 11 janvier – Tour divisionnaire

Vikings vs 49ers (16 h 35 HE) NBC

Titans vs Ravens (20 h 15 HE) CBS

Dimanche 12 janvier – Tour de division

Texans vs chefs (15 h 05 HE) CBS

Seahawks vs Packers (18 h 40 HE) FOX

Dimanche 19 janvier – Championnats de conférence

TBD vs TBD (15 h 05 HE) CBS

À déterminer vs À déterminer (18 h 40 HE) FOX

Dimanche 2 février – Super Bowl

TBD vs TBD (18h30 HE) FOX

Comment regarder les séries éliminatoires de la NFL à la télévision aux États-Unis

Même sans un abonnement coûteux à la télévision par câble, vous pourrez toujours voir l’action Playoff en direct aux États-Unis. Avec une antenne de télévision intérieure, vous pourrez regarder tous les matchs des séries éliminatoires sur NBC, CBS et FOX (consultez le calendrier ci-dessus pour savoir quelle chaîne câblée vous pouvez regarder chaque match).

Maintenant, si vous cherchez le moyen le moins cher de regarder ces jeux éliminatoires acharnés, vous pouvez également vous abonner à Yahoo car c’est GRATUIT. Si cela ne vous dérange pas de le regarder sur votre tablette ou votre téléphone – téléchargez simplement l’application et diffusez en direct la NFL gratuitement!

Nous avons également compilé pour vous ci-dessous une liste complète d’autres options de service de streaming TV où vous pouvez diffuser en direct les Playoffs de la NFL:

Sling TV 30 $ par mois – Sling TV vous permet de choisir entre ses forfaits Sling Orange ou Sling Blue à 30 $ par mois, mais vous pouvez également les combiner tous les deux pour 45 $ par mois, ce que nous recommandons de faire si vous souhaitez regarder la plupart des séries éliminatoires. Pour ce prix, vous aurez accès à ESPN, Fox, Fox Sports, NBC et au réseau NFL. Cependant, Sling TV n’offre pas CBS, ce qui signifie que vous ne pourrez pas regarder l’AFC aux côtés de deux matchs éliminatoires (Texans vs Chiefs et Titans vs Ravens).Fubo TV 54,99 $ par mois – Fubo TV est un service de streaming sportif populaire qui vous donne également accès à des chaînes de télévision en direct. Le service comprend l’accès à CBS, Fox, NBC et au réseau NFL, ce qui signifie que vous pouvez regarder tous les matchs des séries éliminatoires.Hulu avec TV en direct 54,99 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à CBS, Fox, NBC et ESPN mais malheureusement, le service n’inclut pas le réseau NFL. Cependant, pour 45 $ par mois, vous pouvez également enregistrer la télévision en direct avec 50 heures de stockage Cloud DVR inclus, ce qui pourrait être utile pour enregistrer des matchs que vous n’avez pas le temps de regarder en direct, ce qui signifie que vous ne devez jamais manquer un match des séries éliminatoires.YouTube TV 50 $ par mois – YouTube TV n’est disponible que dans certaines villes mais pour 50 $ par mois, le service vous donne accès à CBS, NBC, Fox et ESPN. Cependant, vous n’aurez pas accès au réseau NFL ou à la zone rouge.AT&T TV Now à partir de 65 $ par mois – AT&T TV NOW (anciennement DirecTV Now) commence à 65 $ par mois pour son forfait d’entrée de gamme qui vous donnera accès à plus de 45 chaînes. Vous pouvez également avoir accès à CBS, Fox et NBC selon l’endroit où vous vivez, mais AT&T fournit un outil pratique pour voir quelles chaînes locales et réseaux sportifs régionaux sont disponibles dans votre région. Et selon votre emplacement, vous devriez être en mesure de saisir toute l’action des séries éliminatoires!

Comment obtenir une diffusion en direct des Playoffs NFL au Royaume-Uni

Les fans de football américain au Royaume-Uni pourront regarder les matchs des séries éliminatoires de la NFL sur Sky Sports avec le réseau diffusant tous les matchs des Playoffs sur trois chaînes, dont Sky Sports Main Event, Sky Sports Action et Sky Sports Mix et en ligne / sur mobile via le Application Sky Go.

Si vous êtes déjà client Sky, vous pouvez ajouter le forfait sportif complet à votre forfait pour 23 £ par mois ou choisir des chaînes spécifiques pour 18 £ par mois.

Une autre option est si vous préférez vous abonner (ou que vous le faites déjà) à Now TV car il propose des pass quotidiens, hebdomadaires et mensuels qui contiennent les 11 chaînes Sky Sports – ce qui signifie que vous pourrez diffuser en direct les éliminatoires de la NFL.

Vous voulez plus d’options, telles que les rediffusions et les faits saillants du jeu? Que le Pro NFL Game Pass annuel est votre meilleur pari. Pour 30,99 £, vous pouvez regarder tous les matchs des séries éliminatoires, le Super Bowl, les temps forts des matchs de la saison régulière, le film des entraîneurs et bien plus encore.

Pas au Royaume-Uni mais vous voulez toujours suivre l’action sur votre application Sky Go ou sur Game Pass? Ensuite, saisir un VPN vous permettra de vous connecter à une adresse IP britannique afin que vous puissiez diffuser en direct la NFL comme si vous étiez à la maison.

Regardez et diffusez en direct les éliminatoires de la NFL au Canada

Les fans canadiens de la NFL qui cherchent à voir les séries éliminatoires à la télévision peuvent le faire en syntonisant TSN, CTV et CTV2, car ils sont le partenaire de diffusion exclusif de la ligue au Canada.

Cependant, si vous préférez diffuser des matchs de la NFL en ligne, DAZN est là pour vous. Le service de streaming vous donnera accès à NFL Game Pass, RedZone, NFL Network et plus pour 20 $ par mois ou 150 $ par an avec prise en charge d’Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Android TV, Roku, Xbox One et PS4. Et si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant, vous pouvez également profiter de son ESSAI GRATUIT.

Comment regarder les éliminatoires de la NFL en Australie

Si vous vivez en Australie et que vous souhaitez regarder les éliminatoires de la NFL cette saison, vous avez plusieurs options pour le faire. Foxtel diffusera tous les jeux des séries éliminatoires, et vous pouvez également diffuser des jeux sur votre ordinateur portable ou vos appareils mobiles à l’aide de l’application Foxtel Go, mais vous aurez besoin de votre identifiant Foxtel pour accéder à l’application.

Tout comme Foxtel, Kayo Sports présentera également tous les matchs des séries éliminatoires et le Super Bowl. Le service de streaming a un plan Basic et Premium, à la différence que vous pouvez regarder sur deux appareils avec le plan Basic pour 25 $ par mois et sur trois appareils avec le plan Premium pour 35 $ par mois. La meilleure nouvelle? Les deux plans sont livrés avec un essai de 14 jours.Si vous cherchez juste à regarder un match ou deux des séries éliminatoires (ou peut-être juste le Super Bowl), vous pouvez annuler après les 14 jours.

Cependant, pour les fans de la NFL appropriés, nous vous recommandons fortement de vous abonner à un NFL Game Pass car il est également disponible en Australie, et même s’il est légèrement plus cher, vous avez une gamme de fonctionnalités beaucoup plus large.

