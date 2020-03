Comment Otis a changé entre le film original et les suites

Voici comment le tueur en série Otis B. Driftwood a changé entre Maison de 1000 cadavres et ses suites. Alors que les films de Rob Zombie ont tendance à polariser, il est indéniable qu’il a une voix distinctive. Son interprétation d’Halloween II en est un bon exemple, la suite jetant beaucoup de tropes de films de slasher familiers pour raconter une histoire sombre et nihiliste de la culpabilité et de la maladie mentale du survivant. Il subvertit également ou rejette carrément la formule de la série Halloween elle-même, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les fans aiment son audace ou le méprisent.

Le premier film de Rob Zombie était House Of 1000 Corpses, centré sur un groupe de personnes capturées par une famille sadique de tueurs en série appelés The Fireflys. Le film a été fortement influencé par le massacre de la tronçonneuse du Texas, mais il a eu beaucoup de mal à sortir. Le film a été initialement installé chez Universal et devait sortir en 2000, mais le studio a transmis le film après l’avoir vu. Zombie l’a ensuite apporté à MGM, mais ils l’ont également laissé tomber après que le cinéaste ait plaisanté en plaisantant dans une interview, le studio n’a “aucune morale” pour l’avoir ramassé – ils n’ont pas très bien pris le bâillon. Le film est finalement sorti en 2002 par Lionsgate et est devenu un succès modeste.

House Of 1000 Corpses mettait en vedette une famille bizarre de tueurs et de monstres, y compris Captain Spalding (Sid Haig), Baby (Sheri Moon Zombie, Lords Of Salem) et Otis. B Bois flotté. Ce dernier a été joué par Bill Moseley, mieux connu sous le nom de Chop Top du Texas Chainsaw Massacre 2, Otis étant nommé d’après le personnage de Groucho Marx dans A Night At The Opera. Otis est probablement le plus sadique du clan Firefly – qui n’est en fait pas lié à la famille par le sang – et ses nombreux crimes incluent la torture, le viol et le meurtre. Il est décrit comme un albinos dans House Of 1000 Corpses et aime faire preuve de “créativité” avec ses meurtres, comme tuer le personnage de Rainn Wilson (The Office) et le transformer en une sculpture “Fishboy”.

Alors que House Of 1000 Corpses a été un succès, Rob Zombie lui-même reste mélangé sur le film. Il pense que c’est devenu trop cartoony et exagéré, ce qu’il voulait corriger pour The Devil’s Rejects. Cette suite était plus un thriller granuleux de style des années 1970, avec Otis B. Driftwood revenant en tant que personnage principal. Zombie a estimé qu’Otis, comme indiqué dans House Of 1000 Corpses, allait se couper du ton de sa suite, de sorte que la sensation de cartoony du personnage était atténuée et il est devenu plus calculateur et cruel. Il n’est plus albinos et est généralement montré sous un jour plus ancré.

Il ressemble également à Charles Manson et paraphrase même des citations prononcées par la famille Manson. Bien qu’il ait apparemment été tué à la fin de The Devil’s Rejects, Otis est revenu à nouveau pour 3 From Hell de 2019, où les Firefly survivants se lancent dans un autre déchaînement meurtrier. En dehors de son goût pour le meurtre et d’être joué par le même acteur, Otis ressemble maintenant à peine à la version introduite dans Maison de 1000 cadavres.

