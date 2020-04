Comment ouvrir des fichiers Jar de manière simple

Pour ouvrir et exécuter un fichier Jar dans Windows, vous devez avoir Java Runtime Environment installé, Alternativement, vous pouvez utiliser un logiciel de décompression de fichiers pour voir quels fichiers sont à l’intérieur du fichier Jar.

Comment exécuter / ouvrir un fichier Jar avec Java Runtime Environment

Pour exécuter / ouvrir le fichier Jar, vous devez télécharger et installer le programme Java Runtime Environment (si vous ne l’avez pas déjà) sur votre Windows à partir du lien suivant: Télécharger Java Runtime Environment.

Une fois téléchargé et installé sur votre ordinateur, vous pouvez exécuter / ouvrir le fichier Jar en double-cliquant sur le nom du fichier. Gardez à l’esprit que cela ne fonctionnera que si le fichier Jar que vous avez est exécutable. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez voir les fichiers qu’il contient, que nous expliquons ci-dessous.

Clarification: si le fichier Jar n’est pas en cours d’exécution, ce n’est probablement pas un fichier Jar exécutable, alors il ne fonctionne pas comme expliqué ci-dessus. La section suivante explique comment afficher le contenu du fichier Jar.

Si le fichier Jar est ouvert avec Winrar, WinZip ou 7-Zip et que vous souhaitez qu’il s’exécute avec Java Runtime Environment, suivez les instructions ci-dessous. Mais rappelez-vous, ce n’est que lorsque le fichier Jar est exécutable.

Faites un clic droit sur le fichier Jar et sélectionnez Ouvrir avec. Dans les options qui s’ouvrent, choisissez l’option “Parcourir” pour ouvrir la fenêtre de l’Explorateur de fichiers. Vous devez trouver le fichier exécutable Java (Java.exe) sur votre disque dur. . Il se trouve normalement dans le dossier C: Program Files Java ou C: Program Files (x86) Java. À l’intérieur de l’un d’eux, ou dans un sous-dossier, vous le trouverez. Sélectionnez-le et cliquez sur OK.

Afficher le fichier Jar avec un décompresseur de fichiers

Pour voir les fichiers individuels à l’intérieur d’un fichier Jar non exécutable, vous aurez besoin d’un décompresseur / compresseur de fichiers qui fonctionne avec les fichiers Jar. Nous recommandons Winrar ou 7-Zip.

Une fois le logiciel installé, exécutez le fichier Jar et le contenu des fichiers qu’il contient s’ouvrira. Ensuite, vous pouvez décompresser / extraire les fichiers individuels en les sélectionnant et en cliquant sur le bouton Extraire / Décompresser. Beaucoup de ces fichiers seront du texte, mais d’autres peuvent nécessiter d’autres logiciels supplémentaires.

