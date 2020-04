Comment partager Internet d’un MacBook à un iPhone

Les appareils dotés du système d’exploitation iOS peuvent partager la connexion Internet avec d’autres appareils, mobiles et de bureau. Tout ce que vous avez à faire est d’activer le Hotspot. Vous pouvez partager des données WiFi ou mobiles. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le petit levier dans l’application Paramètres. Vous pouvez également partager Internet d’un MacBook vers un iPhone. Mais ce processus est différent, car vous devez activer un point d’accès. Ici, nous expliquons étape par étape pour le faire.

Partagez Internet d’un MacBook vers un iPhone

Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser un câble de données USB car la connexion Internet sera partagée via ce câble. Un MacBook ne peut pas se connecter à un réseau WiFi en même temps et d’autres appareils se connectent à la carte réseau sans fil. Pour cette raison, le câble de données USB doit être utilisé.

Étapes à suivre sur le MacBook

Ouvrez l’application Paramètres (préférences système), puis le groupe d’options Partage. Dans la colonne de gauche, recherchez «mise en cache de contenu» et activez-la. Il faut un peu de temps pour commencer, alors soyez patient. Une fois activé, sur le même écran, sélectionnez l’option “Connexion Internet”. C’est la seule configuration que vous devez faire pour partager Internet de votre MacBook vers un iPhone.

Étapes à suivre sur iPhone

Éteignez votre iPhone. Maintenez enfoncé le bouton latéral et l’interrupteur à glissière s’éteindra. Certains iPhones n’ont pas le bouton Démarrer, mais vous avez d’autres méthodes pour le désactiver. Quel que soit le modèle d’iPhone que vous possédez, si vous avez installé iOS 12 ou une version ultérieure, vous pouvez éteindre l’iPhone en ouvrant l’application Paramètres, puis sélectionner “Général”, faire défiler vers le bas et toucher l’option “Désactiver”.

Une fois l’iPhone éteint, connectez l’iPhone au MacBook via le câble de données USB. L’iPhone s’allumera automatiquement. Si vous avez activé les données WiFi et / ou mobiles, vous pouvez les désactiver si vous le souhaitez, car l’iPhone peut déjà utiliser la connexion Internet du MacBook. Notez que cela peut prendre un peu de temps pour que l’iPhone commence à utiliser la connexion MacBook, mais cela ne devrait pas prendre plus de 5 minutes.

Si vous avez d’autres ports USB libres, vous pouvez connecter d’autres appareils iOS au MacBook en même temps. Assurez-vous que l’iPhone ou l’iPad est déverrouillé. Et s’il vous demande de faire confiance au MacBook auquel il est connecté, acceptez-le.

N’oubliez pas de désactiver le WiFi de l’iPhone, car tout appareil iOS donnera des préférences à la connexion WiFi à laquelle vous êtes connecté. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser le réseau sans fil, vous devez désactiver le WiFi.

Partagez-le avec vos amis!