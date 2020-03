Comment partager un document, des feuilles ou des diapositives Google Docs directement sur une page Web

En utilisant Google Drive, vous pouvez désormais partager un document Google Docs. Également à partir de Google Sheets ou de Google Slides, le tout directement sur une page Web accessible à tous.

Vous pouvez même partager de simples fichiers HTML afin de fonctionner comme une page de destination de votre site. C’est pourquoi nous vous dirons comment le faire facilement. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez cet article sur la façon d’insérer des symboles dans Google Slides et Google Docs.

C’est l’un des moyens les plus simples de partager un fichier Google sur une page Web. Être une forme de publication sur Internet, où des informations intéressantes sont fournies à un large public. Tout ce que vous partagez est entièrement public.

Donc, en cas d’utilisation d’une chaîne de recherche correcte, vous pouvez la trouver via n’importe quel moteur de recherche et elle apparaîtra comme une page claire sur le Web. Lorsque vous décidez de partager un certain fichier sur Internet, Google Drive en crée une copie avec une URL unique.

Cela vous permet d’apporter des modifications, des publications ou des modifications quand vous le souhaitez et vous pouvez également empêcher les autres utilisateurs de voir le matériel source. N’oubliez pas que tout ce que vous publiez sur le Web sera accessible à tous, vous ne devez donc jamais placer d’informations confidentielles ou privées dans vos fichiers.

Comment partager un document, des feuilles ou des diapositives Google Documents

Vous devez démarrer votre navigateur, accéder à Google Docs, puis ouvrir le fichier que vous souhaitez partager. Vous devez cliquer sur Fichier puis sur Publier sur le Web. Ensuite, vous devez cliquer sur “Publier” pour rendre votre fichier visible sur Internet. Vous devez cliquer sur “Accepter” pour confirmer que vous souhaitez publier le fichier sur le Web.

Vous pouvez maintenant copier le lien en appuyant sur CTRL + C sous Windows / ChromeOS ou CMD + C sur macOS. Vous devez l’héberger sur votre site Web ou le partager via Gmail, Facebook ou Twitter. Vous devez mettre un lien en surbrillance et prêt à le copier sur Google Drive.

Si vous ne souhaitez pas que la page soit mise à jour automatiquement chaque fois que vous devez y apporter des modifications, vous devez cliquer sur la flèche en regard de “Contenu et paramètres publiés”. Vous cliquerez ensuite sur la case à côté de “Republier automatiquement lorsque des modifications sont apportées” afin de pouvoir la décocher.

Cliquer sur la flèche à côté de “Contenu et paramètres publiés” et décocher la case à côté de “Republier automatiquement lorsque des modifications sont apportées”. Lorsque vous souhaitez supprimer le fichier du Web, il vous suffit de revenir à Fichier, puis de publier sur le Web. Vous devez développer la section “Contenu et paramètres publiés”, puis cliquer sur “Arrêter la publication”.

Comment partager un fichier à partir de Google Sheets

Vous devez vous rendre sur le site Web Google Sheets, pour lequel vous devez ouvrir le fichier que vous souhaitez partager, puis cliquer sur Fichier, puis sur Publier sur le Web.

Si vous ne souhaitez pas partager l’intégralité du document, vous pouvez choisir une seule feuille de calcul et publier en ligne. Pour cela, il suffit de cliquer sur «Document complet» puis de sélectionner la feuille dans le menu déroulant.

Vous devez cliquer sur «Document complet» puis choisir la feuille de calcul que vous souhaitez publier dans le menu déroulant. Vous devez cliquer sur “Publier”. Ensuite, vous devez cliquer sur “Accepter” pour confirmer que vous souhaitez publier ce fichier sur le Web.

Encore une fois, vous pouvez recopier le lien avec CTRL + C sur Windows / ChromeOS ou également appuyer sur les touches CMD + C sur macOS. Vous pouvez l’héberger sur votre site Web ou le partager via Gmail, Facebook ou Twitter.

Si vous ne souhaitez pas que la page soit mise à jour

automatiquement à chaque fois que vous y apportez des modifications, cliquez sur «Sommaire

et les paramètres publiés », puis vous pouvez décocher la case

trouvé à côté de “Republier automatiquement une fois terminé

changements ».

Vous devez cliquer sur «Contenu et paramètres publiés», puis décocher la case à côté de «Republier automatiquement lorsque des modifications sont apportées». Si vous souhaitez arrêter complètement la publication de la page, il vous suffit de revenir à la section Fichier, de publier sur le Web puis de cliquer sur “Arrêter la publication”.

Si vous souhaitez partager un fichier Google Slides

Lorsque vous souhaitez partager un fichier de diaporama sur le Web, il est courant que Google Drive se comporte comme un lecteur et permette aux utilisateurs de visualiser la présentation de votre page. Vous pouvez configurer les diapositives pour avancer automatiquement dans le nombre de secondes souhaité.

Si vous souhaitez partager votre fichier de présentation sur le Web, vous devez vous rendre sur la page d’accueil de Google Slides et ouvrir une présentation, puis cliquer sur Fichier et publier sur le Web.

Vous devez cliquer sur le menu déroulant dans la section “Diapositives d’avance automatique:” et sélectionner l’intervalle auquel vous souhaitez que ces diapositives avancent. Vous devez ensuite cocher les cases si vous souhaitez que votre présentation démarre dès que vous chargez le lecteur et si vous souhaitez qu’il redémarre après la dernière diapositive.

Vous devez cliquer sur “Publier” après avoir effectué toutes vos sélections. Vous devrez cliquer sur “Accepter” pour confirmer ce que vous souhaitez publier dans les archives Web. Copiez ensuite le lien en appuyant sur CTRL + C sous Windows / ChromeOS ou CMD + C sous macOS. Vous devez les héberger sur votre site Web ou les partager via Gmail, Facebook ou Twitter. Ce sera un lien en surbrillance et prêt à être copié.

Lorsque vous souhaitez supprimer ce fichier du Web, il vous suffit de revenir à Fichier, puis de publier sur le Web. Maintenant, ce que vous devez faire est d’étendre le menu “Contenu et paramètres publiés”, puis de cliquer sur “Arrêter la publication”.

Pour partager un fichier HTML

Si vous souhaitez partager ce type de fichier, cela se fait de manière très similaire à la méthode Google Docs. C’est juste que vous partagez à partir d’un fichier Docs, mais vous pouvez utiliser HTML et certains menus CSS de base pour tout styliser. Cela vous permet de créer un pseudo-site Web sans avoir à acheter de domaine ou d’hébergement.

Tout d’abord, vous devez créer un fichier HTML avec le code de la page d’accueil de votre site Web et l’enregistrer sur votre ordinateur. Ensuite, vous devez accéder à votre Google Drive, puis charger le fichier HTML. De même, vous pouvez le glisser-déposer directement depuis votre ordinateur vers le site Web Drive pour le charger.

Vous devez cliquer avec le bouton droit sur le fichier, puis cliquer sur “Ouvrir avec”, puis sélectionner l’option “Google Docs”. Google Docs doit ouvrir le fichier et formater votre code HTML dans le fichier Docs. Pour lequel vous devez cliquer sur Fichier puis Publier sur le Web comme vous l’avez fait auparavant.

Ensuite, vous devez cliquer sur “Publier” pour rendre votre fichier visible sur Internet. Lorsqu’il vous demande si vous êtes sûr de vouloir publier le fichier sur le Web, vous devez cliquer sur “OK”.

Encore une fois, copiez le lien CTRL + C sous Windows / ChromeOS ou CMD + C sous macOS. Vous pouvez maintenant l’héberger sur votre site Web ou le partager via Gmail, Facebook ou Twitter. Cela vous fournit un lien en surbrillance prêt à être copié. Vous devez savoir que toutes les modifications que vous apportez apparaîtront sur le site Web.

Vous devez modifier le code HTML d’origine pour partager un document Google Docs

Cependant, si vous souhaitez ajouter un code HTML, vous devez modifier

le fichier d’origine, puis recommencez le processus de téléchargement et de partage.

En outre, Docs affiche les étiquettes sous forme de texte littéral et ne les met pas en forme.

correctement.

Si vous ne souhaitez pas que la page soit mise à jour automatiquement chaque fois que vous apportez des modifications, vous devez cliquer sur «Contenu et paramètres publiés». Ensuite, vous devez décocher la case «republier automatiquement lorsque des modifications sont apportées». Lorsque vous souhaitez supprimer le fichier du Web, vous devez revenir sur le périphérique Fichier, puis publier sur le Web.

Vous devez développer l’option «Contenu et paramètres publiés», puis cliquer sur «Arrêter la publication». Bien sûr, le partage de documents, de feuilles de calcul et de présentations Google Drive fonctionne efficacement car il existe certains inconvénients lors de la publication de fichiers HTML en tant que page Web.

Si vous utilisez Google Drive pour héberger votre site Web, le nombre de fonctionnalités et de fonctionnalités de mise en forme disponibles est considérablement limité par rapport à l’hébergement Web ordinaire. Il est préférable d’utiliser Google Drive comme page de destination de base pour un usage personnel uniquement et de partager un document Google Documents.