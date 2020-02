Comment partager un dossier à partir de Windows 10 avec SMB

SMB ou CIFS Il s’agit d’un protocole vétéran qui vous permet de partager des ressources via un réseau local, en pouvant mettre en évidence des fichiers et des imprimantes pour les utilisateurs finaux. Au niveau général, il est facile à activer et à utiliser, il est multi-plateforme car il est pris en charge par Linux (avec Samba) et Mac et peut être très utile lorsque vous ne souhaitez partager que des ressources très spécifiques, afin de profiter de l’occasion, nous vous expliquerons comment l’activer dans Windows 10 .

Activation de SMB ou CIFS dans Windows 10 à partir de l’interface graphique

La première étape pour activer SMB ou CIFS (à partir de maintenant, uniquement SMB) dans Windows 10 consiste à passer au classique Panneau de commande Système d’exploitation Microsoft, qui coexiste avec la configuration système la plus moderne au niveau de l’interface. Une fois à l’intérieur, vous devez vous rendre au «Les programmes“

Dans la section Programmes, sous “Programmes et fonctionnalités”, cliquez sur “Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows“

Une fois les “Fonctionnalités Windows” ouvertes, l’utilisateur doit se rendre dans laPrise en charge du protocole de partage de fichiers SMB 1.0 / CIFS”, Cliquez sur ceci ou sur“ SMB Server 1.0 / CIFS ”puis cliquez sur le bouton OK.

Et après avoir effectué ces étapes, nous avons déjà activé SMB dans Windows 10.

Activation de SMB ou CIFS dans Windows 10 à partir de PowerShell

SMB peut également être activé à partir de PowerShell, l’interpréteur de commandes Microsoft. Pour ce faire, vous devez exécuter PowerShell en tant qu’administrateur à la recherche de l’application à partir du lanceur Windows 10, cliquer avec le bouton droit sur son entrée (l’icône), puis cliquer sur “Exécuter en tant qu’administrateur”.

Avant de démarrer SMB, il serait important de vérifier d’abord s’il est activé, ce qui peut être fait avec la commande suivante.

Get-SmbServerConfiguration | Sélectionnez EnableSMB2Protocol

Pour l’activer Vous devez saisir les éléments suivants dans PowerShell et appuyer sur Entrée:

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $ true

Alors que pour le désactiver les éléments suivants doivent être écrits (ou mieux copiés et collés):

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $ false

Partager une ressource

Avec SMB déjà activé, vous pouvez procéder au partage d’une ressource (nous allons faire l’exemple d’un dossier) via le réseau local. Tout d’abord et pour partager avec d’autres systèmes d’exploitation (dans Windows 10, le groupe Tout le monde peut travailler), il serait pratique créer un utilisateur local avec mot de passe Dans Windows 10, il sera utilisé pour accéder à partir d’autres systèmes d’exploitation.

Dans la section de création, les utilisateurs cliquent sur «Ajouter une autre personne à cette équipe» et «Je n’ai pas les informations de connexion de cette personne“

Dans la fenêtre suivante, cliquez sur “Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft“

Le Données utilisateur, avec un nom sans espaces et avec un mot de passe écrit, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Avec l’utilisateur déjà créé, vous pouvez commencer à partager des ressources. Dans notre cas, nous avons partagé un dossier appelé Documents partagés situé dans les documents de l’utilisateur principal (non seulement créé) de Windows 10. Pour ce faire, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le dossier et cliquer sur Propriétés.

Dans les propriétés du dossier, cliquez sur le Onglet Partager puis sur lui Bouton Partager qui apparaît dans la section “Partager des dossiers et des fichiers réseau”.

Dans la fenêtre qui apparaît, vous devez sélectionner l’utilisateur créé pour partager via SMB (dans notre cas, “partagé”) et cliquez sur le bouton Ajouter.

À l’étape suivante, vous devez définir les autorisations que l’utilisateur a créées sur le partage. Il n’est pas nécessaire d’accorder des autorisations d’écrire sans discernement, mais il est important d’analyser soigneusement chaque cas pour éviter les dégoûts. Une fois les autorisations définies, cliquez sur le bouton Partager.

Retour aux propriétés du dossier, vous devez maintenant aller à “Partage avancé“

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’option “Partager ce dossier“Et puis sur le bouton” Autorisations “.

À l’étape suivante, vous devez cliquer sur le bouton “Ajouter”Pour ajouter l’utilisateur créé pour le partage.

Une fois dans la section “Sélectionner des utilisateurs ou des groupes”, cliquez sur les boutons “Options avancées” et “Rechercher maintenant”, puis recherchez et sélectionnez l’utilisateur créé partiellement en bas. Après avoir fait tout ce qui est mentionné dans ce paragraphe, cliquez sur le bouton «Accepter».

Après avoir effectué toutes les étapes décrites, vous devez appuyer successivement sur le bouton «Accepter» jusqu’à ce que vous fermiez les propriétés du dossier, tout en vous assurant des autorisations que vous souhaitez accorder à l’utilisateur créées sur les ressources partagées. Dans ce cas, il serait important qu’elles soient conformes aux dispositions de «l’accès au réseau».

Accéder au partage depuis Ubuntu

Pour accéder au dossier partagé depuis Ubuntu (ou une autre distribution avec GNOME et le client SMB installés), vous devez ouvrez l’explorateur de fichiers système et accédez à la section «Autres emplacements». Une fois à l’intérieur, vous devez entrer en bas que vous souhaitez accéder avec le protocole SMB (smb: //) à côté de l’IP de l’ordinateur Windows, qui peut être obtenu en entrant la commande «ipconfig» (sans guillemets) dans PowerShell.

Si l’adresse de l’ordinateur source de la ressource partagée a été correctement entrée, l’explorateur de fichiers Ubuntu demandera les informations d’identification pour accéder. Dans cette étape, vous entrez le nom et le mot de passe de l’utilisateur créé (dans notre cas, “partagé”) à côté du groupe de travail (domaine), qui par défaut dans Windows 10 est WORKGROUP. Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur le bouton Connecter pour accéder au partage.