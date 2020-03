Comment partager un écran avec iPhone, iPad, Mac et télécommande

Le besoin d’appels vidéo et de partage d’écran a vraiment augmenté avec la propagation de la pandémie de coronavirus dans le monde. Parfois, il est assez facile de dépanner un appel ou un SMS lorsque vous n’êtes pas à proximité, mais il est souvent utile de voir ce qui se passe à l’écran et d’avoir également un accès à distance. Suivez-nous pour découvrir comment partager un écran avec iPhone, iPad, Mac et plus encore pour aider plus efficacement vos collègues, amis et famille grâce à l’assistance technique.

Dans cet article, nous verrons également comment utiliser la télécommande pour Mac, iPhones et iPads pour aider les autres, y compris avec des logiciels tiers.

Partage d’écran avec les appareils iOS, y compris la télécommande

Apple n’a pas encore intégré la télécommande et le partage d’écran dans iOS, mais il existe quelques bons choix tiers gratuits qui offrent la fonctionnalité (pseudo-solutions natives décrites ci-dessous).

TeamViewer

TeamViewer semble être la meilleure option logicielle tierce pour le partage d’écran avec les appareils Apple et la télécommande.

TeamViewer est également la première plate-forme d’accès à distance au monde à permettre le partage d’écran iOS avec des ordinateurs de bureau ou d’autres iPhones et iPads.

Zoom

Zoom a gagné en popularité pour sa robuste fonctionnalité d’appel vidéo, mais il peut également être utilisé pour partager des écrans depuis et vers macOS, iOS, etc.

L’option de contrôle à distance est limitée à Mac et iPad pour Zoom, mais c’est toujours une option remarquable.

Ce sont d’excellentes solutions si vous essayez d’aider quelqu’un avec Windows, Android ou une autre plate-forme Mac, ou vice versa, ainsi qu’avec des appareils iOS.

Options natives iOS et macOS

Si vous ne voulez pas que la personne que vous aidez à configurer avec TeamViewer ou Zoom, voici quelques options moins complètes mais toujours réalisables:

FaceTime

Au lieu de se débattre avec un appel téléphonique, une bonne option consiste à demander à l’autre personne de prendre un appel FaceTime sur un appareil iOS secondaire et de le diriger vers l’appareil avec lequel il se débat.

Même si cela ne vous permet pas de contrôler leur appareil, cela vous permet rapidement de voir ce qui ne va pas. Il est également utile de voir comment la personne doit ajuster la façon dont elle essaie de naviguer, de toucher, d’interagir, etc. avec son appareil.

Enregistrement d’écran iOS

Si vous ne pouvez pas faire fonctionner un appel FaceTime, demandez à l’utilisateur dans le besoin de prendre un enregistrement d’écran iOS et de le partager.

Cette approche facilite le dépannage pour vos amis et votre famille chaque fois que vous avez le temps d’envoyer un SMS ou de les rappeler avec une solution.

Partage d’écran Mac à Mac

Fournir un soutien aux autres peut être plus facile lorsque vous pouvez prendre le contrôle de leur appareil. Il s’agit d’une option avec le partage d’écran Mac à Mac, ou vous pouvez également partager votre écran au lieu de voir le leur.

Pour ce faire, assurez-vous que la case «Partage d’écran» est cochée dans Préférences Système → Partage. De plus, si l’ID Apple qu’ils utilisent pour iCloud et Messages sur Mac n’est pas le même, vous devrez avoir les deux e-mails sur leur carte de contact.

Voici deux façons de démarrer le partage d’écran sur Mac:

Effectuez une recherche Spotlight pour «Partage d’écran» et lancez-le.

Vous verrez alors une boîte de dialogue avec la possibilité de saisir l’identifiant Apple de la personne avec laquelle vous souhaitez partager l’écran avec.

Du côté de la réception, ils verront cette invitation.

Assurez-vous qu’ils sélectionnent Contrôler mon écran.

L’autre façon de démarrer le partage d’écran est via Messages sur macOS.

Cliquez sur Détails dans le coin supérieur droit du message (illustré ci-dessous)

Clique le icône avec deux rectangles.

Sélectionner Inviter à partager mon écran ou Demander à partager l’écran.

Une fois que vous êtes connecté, un appel vocal FaceTime démarre également automatiquement et vous verrez tout sur leur écran.

Une autre astuce utile consiste à ouvrir QuickTime Player et à démarrer un enregistrement d’écran (Fichier → Nouvel enregistrement d’écran) afin qu’ils puissent revoir les instructions à tout moment.

Lorsque vous êtes prêt à terminer la session, cliquez sur Partage d’écran à côté du  dans la barre de menu et sélectionnez Quitter le partage d’écran.

Partage d’écran d’un appareil iOS à l’aide d’un Mac

Il s’agit d’une utilisation amusante et modifiée d’une fonctionnalité de développement intégrée par Apple dans QuickTime Player en 2014. Lorsque vous utilisez l’application Screen Sharing Mac avec cette fonction de diffusion d’écran, vous pouvez voir tout ce qui se passe sur un appareil iOS tant que les deux parties ont un Mac. .

Démarrez une session de partage d’écran Mac.

Demandez à la personne que vous aidez branchez leur appareil iOS via un câble USB au Mac avec lesquels ils partagent un écran.

Demandez-leur de lancer QuickTime Player et de cliquer Fichier → Nouvel enregistrement de film.

Une fois la fenêtre du film ouverte, sélectionnez la flèche déroulante à côté de l’icône d’enregistrement et cliquez sur l’appareil iOS que vous souhaitez voir, puis cliquez sur enregistrer.

Voici un instantané de ce que vous verrez sur leur Mac lors du partage d’écran.

Une fois que vous avez résolu tous leurs problèmes, vous pouvez même les aider à enregistrer le métrage afin qu’ils puissent le revoir plus tard si nécessaire.

