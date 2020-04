Comment passer à la nouvelle interface Facebook

Le réseau social Facebook, version bureau, a publié une nouvelle revue visuelle pour presque tout le monde. Vous pouvez passer au nouveau design, plus minimaliste et plus propre. De plus, si à tout moment vous décidez de passer au design classique parce que vous n’aimez pas la nouvelle interface Facebook, vous pouvez le faire rapidement.

Comment activer la nouvelle interface Facebook

Accédez au site Facebook depuis un ordinateur et connectez-vous à votre compte. Cliquez ensuite sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez l’option “Passer à la nouvelle version de …”.

Une fois cette option sélectionnée, Facebook mettra à jour et chargera la nouvelle conception de l’interface. Ensuite, un message de bienvenue au nouveau design Facebook apparaîtra, dans lequel le réseau social Facebook indique que le nouveau design rend la navigation sur Facebook beaucoup plus rapide, avec une apparence plus propre et des textes plus grands. Dans le même temps, signalez que pour que vos yeux se reposent, vous pouvez passer en mode sombre à tout moment.

De plus, la mise à jour de cette nouvelle interface Facebook facilite l’utilisation et la recherche de choses en étant séparées par des groupes d’onglets et en ayant un examen complet des actualités, mais aussi avec un moyen plus simple de discuter et de communiquer avec votre amis.

Pour continuer, cliquez sur le bouton “Suivant”.

Enfin, avant de commencer à utiliser la nouvelle interface, il vous permet de choisir le mode que vous souhaitez utiliser, que ce soit le mode clair (avec des couleurs blanches et des tons de gris doux) ou le mode sombre (avec des tons de gris plus foncés). Vous pouvez changer ce mode à tout moment.

Comment revenir à l’interface Facebook classique

Une fois que vous avez activé la nouvelle interface, vous pouvez toujours annuler la modification depuis la page principale de votre compte Facebook. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez «Modifier la version classique de Facebook».

Comme vous le verrez, dans le même menu, vous pouvez choisir à tout moment le mode de vision que vous souhaitez avoir, qu’il soit clair ou foncé.

Le moment viendra sûrement où la valeur par défaut fonctionnera déjà avec la nouvelle interface Facebook, mais jusqu’à ce que cela se produise, vous pouvez commencer à profiter des changements.

Si vous avez décidé d’essayer le nouveau design, dites-nous quelles opinions vous avez sur la nouvelle interface, nous aimerions les connaître.

