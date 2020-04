Comment passer un appel vidéo entre iPhone et téléphones Android

En raison de l’isolement dû au COVID-19 et à l’éloignement social, de plus en plus de personnes se tournent vers les applications de chat vidéo pour pouvoir voir leurs proches, de la connexion des enfants avec leurs grands-parents, aux rencontres avec des amis par des appels vidéo indépendants. s’ils utilisent iPhone ou Android.

Pour les utilisateurs d’iPhone et d’autres appareils Apple, il est très facile de choisir une application d’appel vidéo. FaceTime est facile à utiliser et est intégré à tous les appareils Apple, tels que iPhone, iPad et Mac.

Mais que faites-vous si vous avez un iPhone et l’autre personne un mobile Android?

FaceTime ne fonctionne que sur les appareils Apple.

Mais ne vous inquiétez pas. Il existe de nombreuses applications gratuites qui fonctionnent avec les deux appareils. Et mieux encore, les trois options ci-dessous sont le cryptage de bout en bout, ce qui signifie qu’elles sont conçues pour vous protéger, vous et vos données personnelles, des espions numériques.

Applications d’appel vidéo entre iPhone et Android

Skype: une application globale pour passer des appels vidéo, des appels audio et discuter. Vous pouvez télécharger Skype pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs. De plus, il est entièrement compatible avec Alexa et est accessible via un navigateur Web et même depuis une console de jeu Xbox.

Si vous utilisez l’application pour des réunions d’affaires, elle a la possibilité de connecter jusqu’à 50 personnes au maximum, ainsi que de partager ce qui est sur votre écran et d’enregistrer les procédures. Il propose également des sous-titres en direct, un bon supplément pour le multitâche et les malentendants.

Google Duo: Cette application est livrée en standard sur la plupart des téléphones Android et est disponible en téléchargement sur l’Apple Store. Il peut être utilisé sur les mobiles, les tablettes, les ordinateurs (même via un navigateur Web) et les haut-parleurs intelligents avec écran, tels que Google Nest Hub Max.

Bien qu’il ne soit pas aussi ciblé pour une utilisation professionnelle que Skype, Google Duo vous permet de passer des appels vidéo avec jusqu’à 8 personnes. Et si l’appelant ne répond pas, vous pouvez lui laisser un message vidéo qu’il verra lorsqu’il se connectera.

Facebook Messenger: De nombreuses personnes utilisent cette application pour envoyer des messages privés à des amis sur le réseau social Facebook, mais elle propose également la fonction d’appel vidéo / chat vidéo intégrée.

L’application fournit des filtres Snapchat amusants, tout en vous permettant de “griffonner” sur vos appels vidéo.

Si vous préférez ne pas télécharger l’application Messenger, vous pouvez passer des appels audio et vidéo via sa version Web pour ordinateur. Ouvrez simplement une fenêtre dans votre navigateur Web, accédez aux messages instantanés dans votre compte Facebook et cliquez sur l’icône du téléphone ou de l’appareil photo dans le coin supérieur droit.

WhatsApp: Facebook a également WhatsApp Messenger, qui offre des fonctionnalités similaires. Vous n’avez donc pas besoin d’avoir un compte Facebook pour passer des appels vidéo. Au lieu de cela, vous devez avoir votre numéro de mobile lié.

L’application WhatsApp vous permet de discuter et de passer des appels vocaux et vidéo avec vos contacts de la famille et des amis. Il propose également de passer un appel vidéo de groupe jusqu’à 4 personnes à la fois.

Appels vidéo avec Instagram

Instagram: C’est le réseau social avec le plus grand nombre d’utilisateurs ces derniers temps. Il compte plus d’un milliard de personnes et vos amis et votre famille l’utilisent sûrement. Avec son application mobile ou sa version Web, vous pouvez passer des appels vidéo individuels ou en groupe, que ce soit avec un iPhone, Android ou un PC.

