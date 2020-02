Comment Persona 5 Scramble utilise les mécanismes de combat RPG pour le combat d’action

Si vous avez suivi le buzz de la pré-sortie autour de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, alors vous savez probablement que c’est aussi proche d’une suite directe que vous pourriez obtenir du RPG original. Développé en collaboration avec Koei Tecmo et Omega Force (créateurs de jeux Dynasty Warriors), Atlus propose un jeu d’action qui continue l’histoire des voleurs fantômes tout en offrant l’expérience de base de Persona d’explorer les villes du Japon pendant le temps libre et d’établir des liens avec personnages (anciens et nouveaux) tout au long de l’histoire.

Cependant, vous vous demandez peut-être comment le jeu se joue réellement, ceci étant un jeu d’action de style Musou et tout. Persona 5 Scramble montre certainement des éléments des jeux Warriors, à savoir déchirer des hordes ennemies ridiculement grandes. Mais sur la base de ce que nous avons vu dans les aperçus au Japon et de notre propre expérience en jouant la démo qui n’est disponible que sur l’Eshop japonais et le PSN, son combat s’annonce plus que hack-and-slash en incorporant de nombreux éléments RPG trouvé dans Persona 5.

Bien que vous ayez des combos d’attaque de base, Persona 5 Scramble comprend le lancement de sorts basé sur les personnages équipés du personnage que vous contrôlez. En maintenant R1, vous affichez votre liste de capacités et d’arrêts temporels, ce qui vous permet de viser la zone d’effet du sort avant de le déclencher. De plus, Scramble conserve les mécanismes d’exploitation des faiblesses élémentaires des ennemis pour augmenter les dégâts et les échelonner. Les armes à feu sont une autre option, vous permettant de verrouiller des cibles pour tirer quelques coups; ce n’est pas l’attaque la plus efficace, mais elle est excellente contre les ennemis faibles de l’élément canon.

Après avoir touché une faiblesse, vous pouvez lancer l’attaque complète de la série où tous les membres du groupe se jettent dans la bagarre pour infliger de lourds dégâts aux ennemis chancelants et à tous les autres à portée. Vous créez également un compteur séparé pour lancer des attaques Showtime qui incluent une coupe cinématique rapide et flashy avant d’infliger une tonne de dégâts. Les boss présentent un défi légèrement différent car ils ont une armure qui doit être brisée en exploitant leur faiblesse en continu tout en traitant avec des foules. Tout comme Persona 5 lui-même, les combats sont hyper stylisés mais se déplacent rapidement pour que l’action se déroule à un rythme soutenu.

Il se passe beaucoup de choses dans les batailles chaotiques de Persona 5 Scramble.

La mobilité est un autre élément clé que Scramble ne semble pas négliger; vous avez la possibilité de traverser des endroits en hauteur comme des lampadaires et des échafaudages pour faire tomber les ennemis avec une sorte d’attaque tourbillonnante. Et il y a quelque chose de libérateur à avoir un bouton de saut dédié (par opposition aux actions contextuelles) pour créer une plateforme et naviguer dans le chaos, qui met l’accent sur la sensibilité acrobatique et fluide de Persona 5.

Il y a encore plus que nous n’avons pas vu de Persona 5 Scramble, bien qu’il soit agréable de voir comment les mécanismes de combat du RPG de base rendent le gameplay dynamique. La démo elle-même ne montrait qu’un extrait de code, agissant principalement comme un tutoriel, mais nous avions maintenant une approche pratique de l’approche d’Atlus à un RPG d’action Persona. Nous aurons une meilleure image du jeu lors de son lancement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 20 février au Japon et plus tard cette année en Occident.

En cours de lecture: Persona 5 Scramble est plus une suite que vous ne le pensez