Comment personnaliser le curseur de la souris sur iPad: vitesse de suivi, animations, couleur, etc.

Avec la mise à jour iPadOS 13.4, vous pouvez désormais utiliser une souris ou un trackpad avec votre iPad en complément de l’expérience tactile. Apple fait naturellement la promotion de l’accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro, mais vous pouvez également utiliser n’importe quel périphérique d’entrée USB ou Bluetooth comme le Magic Trackpad ou la Magic Mouse.

Vous pouvez utiliser le curseur pour faire à peu près tout ce que vous pouvez faire avec votre doigt, comme appuyer sur des boutons, changer d’application et modifier du texte. C’est similaire mais pas identique à une expérience PC. Voici comment personnaliser la saisie du curseur sur votre iPad pour qu’elle vous convienne.

Tout d’abord, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui nécessite le dernier logiciel iPad. Pour commencer, vous devez mettre à jour vers iPadOS 13.4. La mise à jour logicielle sera publiée avec iOS 13.4 le mardi 24 mars (la version bêta du développeur iPadOS 13.4 est disponible maintenant).

iPadOS 13.4 est compatible avec les appareils suivants:

iPad Pro

iPad mini (4e génération et versions ultérieures)

iPad Air (2e génération 2 et versions ultérieures)

iPad (5e génération et versions ultérieures)

Pour utiliser le curseur, vous aurez besoin d’une souris externe ou d’un trackpad. Vous pouvez associer n’importe quelle souris Bluetooth, comme à peu près n’importe quelle souris PC que vous pouvez trouver en ligne ou celle que vous possédez déjà et qui traîne dans la maison.

Pour essayer le pointeur de la souris sur l’iPad à l’aide d’une souris Magic Mouse ou d’un Magic Trackpad que vous avez déjà couplé à un Mac, supprimez-le complètement de la liste Bluetooth du Mac. L’accessoire passera en mode d’appairage et devrait ensuite apparaître dans les paramètres Bluetooth de l’iPad. Appuyez dessus pour l’appairer.

Il existe également sur le marché plusieurs étuis pour iPad intégrant un trackpad. Évidemment, vous avez le Apple Magic Keyboard avec trackpad, qui est compatible avec le nouvel iPad Pro et sera en vente en mai. Logitech a également annoncé son intention de publier des étuis pour clavier et trackpad compatibles avec d’autres types d’iPad. Attendez-vous à bientôt.

Comment utiliser le curseur sur iPad

Par défaut, le curseur apparaît comme un petit cercle gris translucide. Lorsque vous survolez des éléments de l’interface utilisateur, le curseur se transforme pour refléter la forme de l’élément sur lequel vous passez la souris. Vous pouvez cliquer pour sélectionner, cliquer avec le bouton droit pour ouvrir les menus contextuels lorsqu’ils sont disponibles et faire défiler (défilement à deux doigts sur un trackpad) les pages Web et les documents.

Déplacez le pointeur vers le bas de l’écran pour révéler le Dock; vous devrez peut-être continuer à glisser vers le bas pour le révéler. Déplacez-le vers le côté droit de l’écran pour révéler vos applications Slide Over; vous devrez peut-être continuer à glisser au-delà des limites de l’écran pour le révéler.

Vous pouvez accéder à Notification Center en déplaçant le curseur vers le bord supérieur de l’écran et en le faisant glisser vers le haut. Pour accéder à Control Center, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l’écran et cliquez sur les indicateurs d’état du WiFi et de la batterie. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les plateaux pour afficher plus de détails.

Vous pouvez également effectuer des gestes multitâches iPad sur un trackpad. Avec une application ouverte, utilisez trois doigts et balayez vers la gauche et la droite pour basculer rapidement entre les applications récemment ouvertes. Utilisez trois doigts pour balayer vers le haut et fermer l’application actuelle. Utilisez trois doigts et pincez pour fermer l’application actuelle et ouvrir le plateau multitâche.

Comment changer la vitesse de suivi du curseur

Pour modifier la vitesse à laquelle le curseur se déplace sur l’écran:

Ouvrez l’application Paramètres et accédez à Accessibilité -> Contrôle du pointeur.

Faites glisser le curseur Vitesse de défilement pour régler la sensibilité de vos mouvements de souris ou de pavé tactile au mouvement du curseur à l’écran.

La vitesse de défilement par défaut est assez faible, environ un tiers le long de la barre. Pour une vitesse maximale, faites glisser le curseur sur toute la largeur de sorte que le nœud soit à côté du lièvre sur la piste.

Vous pouvez également désactiver l’inertie du Trackpad. Par défaut, le curseur peut se déplacer un peu après avoir levé le doigt. Cela peut être gênant pour certaines personnes. Pour le désactiver, désactivez simplement le paramètre Inertie du trackpad dans le menu des paramètres de contrôle du pointeur.

Comment modifier les paramètres du trackpad sur iPad

Lorsque vous utilisez l’iPad avec un trackpad, comme le Magic Trackpad ou le nouvel étui Magic Keyboard pour iPad, un nouveau sous-menu est disponible dans Paramètres. Vous pouvez trouver les options du Trackpad en ouvrant l’application Paramètres et en naviguant vers Général -> Trackpad.

Dans ce volet des préférences, vous pouvez ajuster le comportement du trackpad comme vous vous attendez d’un MacBook.

L’option de vitesse de suivi est disponible sous forme de raccourci si vous ne souhaitez pas vous plonger dans les paramètres d’accessibilité.

L’option de défilement naturel modifie la façon dont un balayage vertical déplace le contenu à l’écran. Lorsqu’il est activé, le défilement vers le haut sur le pavé tactile pousse le contenu vers le haut. Cependant, les utilisateurs habitués aux ordinateurs portables Windows traditionnels peuvent trouver cela rebutant: désactivez le défilement naturel pour que le défilement cesse d’être inversé ou inversé, par rapport à ce que vous attendez.

Dans les paramètres de l’iPad, vous pouvez également activer le comportement Tap-to-Click et clic droit secondaire. Tap-to-Click signifie que vous pouvez cliquer sur quelque chose simplement en appuyant légèrement sur le trackpad, sans avoir à cliquer complètement et à appuyer sur le trackpad. Lorsque le clic secondaire à deux doigts est activé, vous pouvez appuyer simplement avec deux doigts n’importe où sur le pavé tactile pour effectuer l’action de clic droit.

Comment changer l’apparence du curseur

Le curseur de l’iPad ne ressemble pas à un pointeur de flèche, comme on peut s’y attendre d’un PC ou d’un Mac, mais à un petit cercle gris. Le cercle simule la taille d’un bout de doigt, ce qui le rend mieux adapté aux applications tactiles de l’iPad. Lorsque le curseur se rapproche d’un contrôle interactif, le curseur circulaire se transforme pour correspondre à la forme de l’élément survolé. Dans un contexte texte, il se transforme en curseur en I pour une édition précise du document.

Apple propose plusieurs façons de personnaliser l’apparence et le fonctionnement du curseur. Vous changez la couleur, désactivez le comportement de morphing, etc.

Pour rendre le curseur plus visible, vous pouvez activer Augmenter le contraste, modifier sa taille et ajouter une bordure colorée. Pour agrandir ou rétrécir le cercle, ouvrez Paramètres -> Accessibilité -> Contrôle du pointeur et ajustez le curseur Taille du pointeur.

Dans le menu Couleur, vous pouvez choisir entre des accents bleus, blancs, rouges, verts, jaunes ou oranges. Si vous constatez que vous continuez à perdre le curseur à cause des transitions de morphing, désactivez simplement les animations de pointeur. Lorsque les animations de pointeur sont désactivées, le curseur reste toujours dans sa forme circulaire normale et les boutons affichent simplement une surbrillance d’arrière-plan.

Enfin, le curseur disparaît automatiquement après quelques secondes d’inactivité. Si vous trouvez cela ennuyeux, vous pouvez l’empêcher de disparaître en ouvrant le menu “Masquer automatiquement le pointeur”. Vous pouvez le désactiver complètement ou choisir le temps d’attente avant qu’il ne commence à disparaître.

Premiers jours pour les applications tierces

Apple n’a annoncé hier que cette extension significative du système de contrôle de l’iPad. Alors que l’iPadOS 13.4 ajoute de nombreuses fonctionnalités de curseur de base à toutes les applications, il appartient aux développeurs de prendre en charge toutes les subtilités du nouveau système. Apple publie une nouvelle version du SDK du développeur afin que ces modifications puissent être apportées, mais il faudra du temps pour que ces applications arrivent sur l’App Store.

Heureusement, la plupart des choses fonctionnent sans aucune coopération de tiers. Seules les fonctionnalités avancées telles que le morphing du curseur pour les contrôles personnalisés ou la prise en charge spéciale des mouvements de la souris nécessiteront une mise à jour des applications pour la prendre en charge. Depuis iPadOS 13.4, Apple a apporté ces modifications à la plupart des applications système – mais pas à toutes.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: