Comment personnaliser votre feuille de partage sur votre iPhone ou iPad

La nouvelle feuille de partage dans iOS 13 et iPadOS 13 est beaucoup plus intelligente et plus flexible. En faisant simplement défiler vers le haut, vous pouvez révéler toutes les actions et tous les raccourcis disponibles. À première vue, cela peut sembler un travail complexe. Ainsi, vous pouvez personnaliser votre feuille de partage et la simplifier, en plus d’ajouter vos actions préférées.

Entre autres choses, vous pouvez activer le mode sombre pour Slack sur votre iPhone. De cette façon, vous travaillerez plus confortablement grâce aux nouvelles fonctionnalités qu’Apple a mises dans son système d’exploitation iOS.

Comment pouvez-vous utiliser et personnaliser votre feuille de partage?

Pour commencer à personnaliser votre feuille de partage en tant que section la plus familière, vous devez accéder au panneau des applications. Pour lequel vous devez faire défiler horizontalement jusqu’à ce que vous trouviez des applications avec lesquelles vous pouvez partager les données.

Un exemple est que si vous avez l’habitude de partager des photos ou des liens via WhatsApp, vous n’avez pas besoin d’héberger une nouvelle méthode. C’est ainsi que nous indiquerons comment la personnalisation est effectuée dans le segment ci-dessous.

En haut de la nouvelle feuille de partage, vous pouvez trouver un panneau afin que vous puissiez partager rapidement. Cette section répertorie les appareils AirDrop à proximité et les conversations iMessage récentes. Dans ce nouveau panneau, vous pouvez partager rapidement les données que vous avez sélectionnées dans un fil de messages sans rechercher le contact comme vous le devriez dans les versions précédentes.

Sous le panneau d’application, vous trouverez une nouvelle liste de défilement vertical. Cette liste peut être divisée en deux sections, selon l’application que vous utilisez.

Lorsque vous souhaitez partager des sections de votre feuille de partage avec des annotations

Au départ, vous verrez la section Favoris par défaut, ce qui entraînera une ou deux actions fréquentes dans une application. Donc, dans une application comme Safari, cela impliquerait la copie. Pour la section Photos, je continuerais avec l’option Copier la photo et ainsi de suite. Vous devez savoir que cette section est entièrement personnalisable.

Dans la section Favoris, vous verrez toutes les actions disponibles pour l’application associée. Cette action est également personnalisable. Au bas de la liste, vous pouvez trouver tous les raccourcis dans l’application Raccourcis.

Cette fois-ci, la feuille de partage devient difficile à utiliser lorsque vous faites défiler sous le panneau Applications. Le problème se pose lorsque Apple n’a ajouté aucun en-tête de section. Il n’existe aucun moyen simple de séparer visuellement les actions ou de trouver rapidement des actions dans la longue liste que vous voyez.

Vous pouvez voir les icônes d’action sur le bord droit, mais le design en noir et blanc n’est pas très frappant.

Comment pouvez-vous créer vos actions préférées et personnaliser votre feuille de partage?

Un moyen simple de réduire la confusion consiste à personnaliser la section Favoris. De cette façon, vos actions fréquemment utilisées peuvent toujours apparaître juste en dessous de la section Applications.

Vous devez appuyer sur le bouton “Partager” de n’importe quelle application. Vous pourrez maintenant voir la nouvelle feuille de partage en faisant glisser vers le haut depuis le bas de l’écran. Vous pouvez vous déplacer dans cette zone pour développer votre feuille de partage afin de l’afficher en plein écran sur l’iPhone. Sur l’iPad, il restera ouvert sous forme de menu.

Vous devez faire défiler vers le bas de l’écran et appuyez sur “Modifier les actions”. De ce nouveau panneau, vous verrez une section Favoris en haut. Cela pourra lister toutes les actions favorites mises à jour.

Ensuite, vous verrez une liste d’actions pour l’application dans laquelle vous vous trouvez. Ci-dessous, vous verrez l’option “Autres actions”. Ce sont des actions générales disponibles pour toutes les applications. Vous y trouverez tous vos raccourcis.

Vous devriez explorer cette liste et lorsque vous trouvez une action que vous souhaitez ajouter à la section Favoris, appuyez simplement sur le bouton “Plus” (+). Pour supprimer une action de la liste des Favoris, vous devez appuyer sur le bouton “Moins” (-) à gauche du nom de l’action. Vous devez utiliser l’icône de contrôle à trois lignes pour réorganiser vos actions préférées.

Maintenant, vous devez appuyer sur l’option “Terminé” lorsque vous revenez à la feuille de partage, vous verrez les actions juste en dessous de la section Applications.

Vous pouvez voir une nouvelle section d’actions favorites après avoir personnalisé votre feuille de partage

Si vous avez ajouté des actions à partir de la section intitulée “Autres actions”, elles doivent apparaître dans la section Favoris de toute application. Dans certaines applications, vous pouvez avoir votre propre section d’actions. Vous devez ajouter une action spécifique à l’application. Un exemple de ceci est l’option «Copier le lien iCloud» dans l’application Photos vers les favoris.

Vous devrez donc répéter le processus à partir de la feuille d’action dans l’application donnée. Si vous voyez une bascule à côté d’une action, elle peut être désactivée. Vous devez appuyer sur le bouton (bascule) pour masquer l’action Partager la feuille.

Comment pouvez-vous modifier la section des applications?

Le comportement du panneau d’application dans iOS 13 et iPadOS 13 est légèrement différent. Apple peut désormais ajouter automatiquement les applications suggérées au bas de la liste des applications.

Généralement, cette action peut être une bonne chose. Mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas besoin d’activer manuellement les applications à partir de la section “Plus” (+). Une application nouvellement installée devrait sûrement apparaître à la fin de la section Applications. Cependant, ce moteur de suggestion n’est pas infaillible et change en fonction de l’application. Si vous voulez une certaine cohérence, vous feriez mieux de personnaliser la section des applications manuellement.

Maintenant, vous devez ouvrir la feuille de partage et faire défiler vers le bas du panneau des applications. Là, il vous suffit d’appuyer sur le bouton “Plus”. Vous verrez deux sections: Favoris et suggestions. Appuyez sur le bouton “Modifier” dans le coin supérieur droit.

Dans le panneau “Suggestions”, vous devez appuyer sur le bouton “Basculer”, à droite du nom de l’application. Tout cela pour que vous puissiez l’éliminer du panneau des applications. Appuyez ensuite sur le bouton Plus pour ajouter l’application aux Favoris

De cette façon, l’application peut toujours apparaître dans le panneau des applications. Une fois que vous l’avez ajouté aux Favoris, vous pouvez utiliser le bouton “Gérer” pour réorganiser l’ordre des applications. Plus tard, vous pouvez essayer d’activer le mode sombre.

