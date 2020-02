Comment planifier des messages et activer le mode nuit dans WhatsApp

En règle générale, vous voulez envoyer un message et ce n’est pas des heures décentes pour le faire, mais maintenant, vous pouvez le faire en premier lieu sans vous lever tôt. Bien que la célèbre application de messagerie ait apporté de nombreux ajustements pour améliorer l’expérience utilisateur, elle n’a toujours pas toutes les fonctions que nous souhaiterions. Le mode nuit dans WhatsApp, est une réalité, mais toujours pas assez, donc, une autre application qui permet Programmer des messages, a gagné en popularité auprès des internautes.

Il s’agit de l’application “Automatisation et planification de chat pour WhatApp”, mieux connu sous le nom de «Wasavi», disponible à la fois pour la version normale et pour la version exécutive de Whastapp for Business, qui en plus de programmer des chats privés ou pour un groupe En particulier, il vous permet de créer des notes, des rappels et des alarmes au cas où vous préféreriez envoyer le message par vous-même.

Comment planifier des messages sur Whatsapp

L’application est très simple à utiliser. Téléchargez simplement Wasavi sur iOS ou Android, ratifiez les autorisations et la meilleure chose est que selon vos politiques d’utilisation, Ils promettent de ne sauvegarder aucune donnée ou information d’utilisateur. Tant que vous testerez le mode nuit dans Whastapp, vous devrez télécharger la version bêta, mais ne vous inquiétez pas, nous vous expliquons ici étape par étape.

Une fois que vous avez accrédité les autorisations et l’accès à vos contacts, vous verrez unn icône de ballon sur l’écran principal, dans le menu, vous devez cliquer sur «Programmer le message» (message du programme), puis choisissez le ou les contacts auxquelset vous souhaitez envoyer le chat.

Entrez le texte souhaité puis allez en bas, vous y trouverez deux options: pPlanifiez le message WhatsApp automatiquement ou demandez à l’application de vous envoyer un rappel pour l’envoyer personnellement le jour et l’heure souhaités. La meilleure chose est que dans l’une des deux options, il vous montrera sur l’écran de votre smartphone un ccompte à reboursAvant d’envoyer le texte, si vous le regrettez à la dernière minute ou souhaitez le modifier.

«Wasavi», est développé par Rockn Null, ce qui est une garantie, en plus de plus de 10 milliards de téléchargements approuver son utilisation et son efficacité.

Comment activer le mode nuit dans WhatsApp

Il mode nuit, Elle a captivé des millions d’utilisateurs sur les réseaux sociaux et bien sûr, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, on ne pense pas qu’elle soit laissée pour compte. Mode nuitou WhatsApp vient d’être lancé dans sa phase de test au sein de la version bêta, ou cela nous donne l’espoir que très bientôt, cette version atteindra tous les téléphones. En attendant les utilisateurs d’iOS, il faudra être patient.

La première chose que vous devez savoir est que pour essayer cette option, vous devez être «beta taster», vous pouvez rejoindre la grande communauté d’utilisateurs Android, remplir le formulaire qui apparaît dans le profil WhatsApp sur Google Play. Sous les informations de l’application et les captures d’écran, la possibilité de rejoindre le programme bêta se présente généralement. Être montréapporter des informations et un bouton pour être membre du programme.

Si vous êtes déjà membre, vous devrez mettre à jour la dernière version de Whatsapp Beta Apk (2.20.13), Lorsque vous êtes prêt, vous n’aurez qu’à vous rendre sur “Paramètres”, puis sélectionnez l’option “Chats” et enfin double-cliquez sur “Thèmes”, pour activer l’option “Sombre”.

Il convient de noter que plusieurs études affirment que garder l’écran noir avec les bancs de lettres, est une nouveauté pour le cerveau mais nocif pour les yeux La recommandation des experts est que N’utilisez pas le mode nuit dans WhatsApp, ou dans tout autre réseau social pendant longtemps et beaucoup moins pour faire de longues lectures.