Comment planter des ingrédients dans les serres dans Harry Potter: Wizards Unite

Dans Harry Potter: Wizards Unite, il est important de se rappeler qu’être un grand sorcier ou sorcière n’est pas seulement une question de lancer de sorts – vous avez également besoin de compétences en préparation de potions! Et pour préparer ces potions, vous avez besoin d’ingrédients. Bien que vous puissiez choisir une plante dans une serre toutes les cinq minutes pour un assortiment aléatoire d’ingrédients, vous pouvez également les cultiver avec la communauté! Voici comment.

Comment planter des ingrédients dans une serre

Sur l’écran principal de Harry Potter: Wizards Unite, appuyez sur un Serre (structures bleu-vert sur la carte) pour y entrer.

Si vous ne l’avez pas collecté votre plante en pot, n’hésitez pas à le faire maintenant si vous le souhaitez.

En bas de l’écran, appuyez sur Croissance pour changer de vue.

Appuyez sur le Grandir bouton sur le pot vide.

Vérifiez quoi Ingrédients tu peux plante (en vous assurant d’avoir le sachet de graines et assez l’eau).

Sélectionnez celui que vous souhaitez plante en appuyant sur le Grandir bouton.

Confirmer votre sélection en appuyant sur Oui.

Chaque graine a une quantité différente de temps et d’eau nécessaire pour croître. Une fois le temps de croissance terminé, la serre fait germer cet ingrédient spécifique sur la carte pour vous, ainsi que tout le monde à proximité, ramasser.

Les pots de plantation sont communautaire, afin que tout le monde puisse les utiliser pour cultiver des ingrédients. Malheureusement, cela signifie également que vous ne pouvez pas utiliser le pot pour quelque chose que vous voulez tant que l’ingrédient précédent n’a pas fini de grandir.

Comment augmenter le rendement de récolte d’un ingrédient

Après qu’un ingrédient a été planté dans un pot, vous et tous les autres dans le voisinage pouvez utiliser Énergie des sorts pour lancer le Herbivicus épeler sur la plante. Le sort s’empile et plus vous le lancez, plus vous récolterez une fois le temps de croissance terminé. Il y a une barre pratique en haut qui vous montre le multiplicateur.

Après Vous confirmer votre ingrédient de croissance par le haut, vous êtes automatiquement amené à la Contribuer écran.

Si vous changez d’avis et que vous souhaitez revenir à la Serre pour augmenter le rendement, il suffit de revenir à la Croissance onglet, puis appuyez sur Contribuer.

Vous pouvez également Contribuer à un ingrédient qui a été planté par quelqu’un d’autre.

Trace le Herbivicus sort pour augmenter la rendement des ingrédients pendant la récolte.

Si vous prévoyez de l’augmenter de beaucoup, vous pouvez utiliser le curseur en bas pour augmenter la quantité de Énergie des sorts vous dépensez pour lancer un sort plus puissant, plutôt que de le faire un par un.

Une fois que vous avez atteint le multiplicateur souhaité en haut et que vous êtes satisfait, appuyez simplement sur le X en bas pour sortir de la Croissance écran.

Une fois qu’un ingrédient a fini de grandir, vous n’aurez plus qu’à 30 minutes à collecter avant qu’il ne disparaisse. Assurez-vous donc de noter quand rentrer pour récupérer votre précieuse récolte!

Que dois-je planter de toute façon?

Alors que vous ne pouvez planter que les ingrédients pour lesquels vous avez des graines; il y a certainement des graines que vous devriez utiliser et d’autres que vous devriez probablement jeter. La quantité de temps et d’eau nécessaire peut également être importante pour décider quoi planter. Personnellement, je plante presque exclusivement des Champignons Leaping Toadstools parce qu’ils sont l’ingrédient le plus difficile à trouver et sont nécessaires pour brasser l’élixir cérébral de Baruffio. Cependant, leur croissance prend également 24 heures, ce qui est long à attacher la serre. Vous devrez peut-être préparer plus de potions de guérison en prévision d’une journée communautaire consacrée aux défis de la forteresse. Si tel est le cas, vous pourriez trouver la culture de l’absinthe plus importante.

Ma serre est pleine! Maintenant quoi?

Si vous (ou une autre sorcière ou sorcière) avez déjà planté quelque chose dans la serre que vous souhaitez utiliser, vous pouvez simplement attendre la fin de leur ingrédient. Il y a une minuterie qui vous fera savoir quand la serre sera de nouveau libre. Cependant, si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez également louer des pots supplémentaires. Ces pots coûtent des galions, la monnaie premium que vous pouvez gagner techniquement mais que vous devez probablement acheter pour en avoir assez pour être utile, mais ils accélèrent également le processus de croissance. Ils viennent en trois tailles différentes:

180 minutes (3 heures) pour 35 gallions

480 minutes (8 heures) pour 70 gallions

1440 minutes (24 heures) pour 140 gallions

Bien que cela puisse certainement coûter cher, les pots de location sont exclusifs pour le joueur qui les a achetés, vous n’avez donc pas à vous soucier de partager l’espace de serre avec d’autres joueurs si vous vivez dans une zone avec trop peu de serres.

