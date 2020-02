Comment pouvez-vous dire non à une meilleure couverture Wi-Fi à domicile pour 16 $? – .

Le Wi-Fi est tout. Sérieusement, pouvez-vous imaginer la vie sans elle? Vous êtes probablement connecté au Wi-Fi en ce moment même que vous lisez ceci, que vous soyez sur un smartphone, un ordinateur portable, une tablette ou même un ordinateur de bureau. Faire courir des câbles est une douleur dans le cou et quand il s’agit d’appareils mobiles, il y a toujours un peu de stress à savoir que vous vous dirigez vers un plafond de données souple ou brûlez une batterie supplémentaire en utilisant des données 4G LTE ou même 5G. Le Wi-Fi est plus rapide, il est illimité et, souvent, il est totalement gratuit.

Bien sûr, le Wi-Fi donne et le Wi-Fi retire. Si vous avez une couverture inégale sur votre réseau domestique, cela peut être très stressant et aggravant. Y a-t-il quelque chose de pire que de s’aventurer dans ce point mort Wi-Fi dans votre maison pendant que vous êtes en train de faire quelque chose? Beaucoup de gens pensent que la seule façon de résoudre le problème consiste à acheter un nouveau routeur sans fil, et il est vrai qu’il existe actuellement des tonnes de routeurs Wi-Fi à des prix avantageux. Avant de suivre cette route, cependant, il existe une autre option que vous devez absolument essayer en premier.

Les amplificateurs de portée Wi-Fi fonctionnent avec tout routeur sans fil dont vous disposez déjà pour étendre la portée de votre réseau sans fil domestique. Branchez simplement l’extension au mur près de toutes les zones couvertes de taches et vous serez étonné de voir à quel point votre couverture Wi-Fi est meilleure dans les environs. Si vous voulez découvrir par vous-même quelle différence un bon extenseur Wi-Fi peut faire, il se trouve que le répéteur Wi-Fi TP-Link WA855RE le plus vendu qui se vend 30 $ est en vente dès maintenant sur Amazon pour seulement 15,99 $. C’est un prix incroyable pour un modèle aussi populaire, et cela fonctionne remarquablement bien. En fait, il compte près de 23 000 notes 5 étoiles sur Amazon.

Le seul problème que vous pourriez avoir est que ce modèle atteint une vitesse maximale de 300 Mbps. Si vous étendez votre réseau sans fil à une zone où vous allez principalement utiliser votre smartphone ou toute autre chose qui n’a pas vraiment besoin d’une tonne de bande passante, le modèle WA855RE est une option fantastique. D’un autre côté, si vous allez faire beaucoup de streaming ou de jeux dans ce domaine, vous voudrez certainement mettre à niveau le prolongateur de portée Wi-Fi TP-Link RE220 à la place. Il est plus de deux fois plus rapide avec une vitesse de pointe de 750 Mbps, et il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 22,99 $.

Si vous ne saviez pas que des appareils simples comme celui-ci existaient, nous sommes heureux de pouvoir vous ouvrir les yeux sur le fait que la réparation de votre réseau Wi-Fi domestique n’a pas à coûter un bras et une jambe. Si ce n’est pas nouveau pour vous mais que vous attendiez une bonne affaire sur un modèle d’extension Wi-Fi populaire avant de faire un achat, nous vous garantissons que vous ne trouverez pas de meilleure offre que ces deux-là.

