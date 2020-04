Comment pouvez-vous faire de Chrome le navigateur par défaut de votre ordinateur?

Actuellement, de nombreux appareils utilisent Chrome comme navigateur par défaut, un grand pourcentage est pris par les appareils mobiles et un autre pourcentage est couvert par les ordinateurs de bureau / portables. C’est ainsi que nous vous expliquerons comment faire de Chrome le navigateur par défaut de votre ordinateur.

Voulez-vous plus de trucs? Vous pouvez désormais forcer le mode sombre sur chaque site Web dans Google Chrome. Jetez un œil et vous apprendrez de nouvelles choses sur ce navigateur.

Il est important que pour définir Chrome comme navigateur par défaut, vous devez d’abord le télécharger et l’installer. Pour Windows et macOS, il peut être téléchargé à partir du site Web de Google. Alors que pour iOS et Android, leurs magasins d’applications respectifs sont utilisés.

Comment faire de Google Chrome votre navigateur par défaut sous Windows

Vous devez ouvrir la configuration du système en appuyant sur la touche Windows + I puis vous devez cliquer sur “Applications”. Dans le panneau de gauche, vous devez cliquer sur “Applications par défaut”.

Vous allez localiser la section intitulée Navigateur Web et cliquer sur votre navigateur par défaut actuel. Ensuite, vous devez faire défiler la liste et sélectionner “Google Chrome”. Dans le navigateur Web, vous devez cliquer sur la valeur par défaut actuelle, puis vous cliquerez sur Google Chrome dans la liste qui apparaît. Vous devez maintenant fermer la configuration et être prêt. Chrome deviendra désormais votre navigateur Web par défaut.

Pour faire de Google Chrome votre navigateur par défaut sur macOS

Pour ce faire, vous devez démarrer Chrome et cliquer sur Chrome, puis sur préférences dans la barre de menu ou appuyer sur CMD + pour accéder directement au menu de configuration. Dans le panneau de gauche, vous devez cliquer sur “Navigateur par défaut”.

Dans la section Navigateur par défaut, vous devez cliquer sur “Définir par défaut”. Une boîte de dialogue apparaîtra sûrement pour vous demander si vous souhaitez modifier votre navigateur Web par défaut. Vous cliquez sur “Utiliser Chrome”.

Si vous ne voyez pas le bouton “Définir par défaut”, Chrome est déjà votre navigateur Web par défaut.

Comment pouvez-vous faire cela si vous avez un iPhone et un iPad?

Pour ces appareils, il n’est pas facile d’annuler le navigateur par défaut sur iOS ou iPadOS sans utiliser Jailbreak. Vous pouvez donc faciliter l’accès à Google Chrome simplement en ajoutant l’application au dock d’application de votre appareil.

Tout d’abord, vous devez faire de la place sur le quai en supprimant une application pour libérer plus d’espace. Pour ce faire, vous devez maintenir une application dans le dock jusqu’à ce que l’icône commence à bouger et qu’un “X” apparaisse. Ensuite, vous devez faire glisser l’application vers le haut et la déposer sur l’écran d’accueil.

Maintenant, il vous suffit de maintenir l’application Chrome, de la faire glisser et de la déposer sur le dock. Vous devez cliquer sur “Terminé” dans le coin supérieur droit pour enregistrer les modifications. Dans le cas où vous ne voulez pas le faire et que vous souhaitez toujours utiliser Jailbreak. Vous pouvez utiliser l’application de raccourcis intégrés pour automatiser le processus d’ouverture des liens.

Au départ, vous devez ajouter le raccourci “Ouvrir dans Chrome” à votre appareil. Une fois que vous êtes dans l’application, le raccourci sera ajouté à la feuille de partage de l’appareil.

La prochaine fois que vous ouvrirez un lien dans Safari, vous devrez appuyer sur le bouton de partage en bas du navigateur. Vous devez faire défiler la page Partager et sélectionner “Ouvrir dans Chrome”. L’URL de la page Web peut être copiée dans le presse-papiers. Ensuite, il sera collé et pourra être ouvert dans l’application Google Chrome.

Comment faire de Google Chrome votre navigateur par défaut sur Android

La grande majorité des mobiles Android utilisent par défaut Google Chrome comme navigateur Web. Cependant, certains appareils ont des ROM personnalisées, remplaçant ainsi les paramètres par défaut du navigateur. Vous devrez peut-être installer Google Chrome à partir du Play Store s’il n’est pas déjà installé.

Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application Paramètres Android, faites défiler jusqu’à ce que vous voyez l’option “Applications”. Là, vous devez appuyer sur «Applications par défaut». Faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez la configuration intitulée «Navigateur», puis appuyez sur pour la choisir comme navigateur par défaut.

Dans la liste des navigateurs, vous devez sélectionner “Chrome”. Vous pouvez maintenant fermer la configuration et la prochaine fois que vous mettrez un lien, il s’ouvrira dans Chrome. Désormais, chaque fois que vous allez ouvrir un lien à partir d’une application externe, Chrome sera choisi comme navigateur Web par défaut pour ce travail.

