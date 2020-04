Comment pouvez-vous investir dans l’or?

En règle générale, les investisseurs qui souhaitent investir dans l’or ont trois options. Ils peuvent acheter l’actif physique, ils peuvent également acheter des actions d’un fonds commun de placement ou négocié en bourse (ETF) qui reproduit le prix de l’or. Et enfin, ils peuvent échanger des contrats à terme et des options sur le marché des matières premières.

Si vous souhaitez continuer à augmenter vos finances, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur le trading d’actions. De telle manière que vous pouvez être un investisseur expérimenté et sans risque de tout perdre.

Les investisseurs moyens peuvent acheter des pièces d’or, tandis que les investisseurs plus expérimentés mettent en œuvre des stratégies utilisant des options sur les contrats à terme sur l’or. En termes simples, vous pouvez investir dans l’or de plusieurs manières: acheter le métal lui-même, acheter des fonds en or ou acheter des options en or.

De cette façon, investir dans des lingots d’or pour les particuliers prend la forme de lingots d’or ou de pièces de monnaie. Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse qui investissent dans des actions de métaux précieux ou de sociétés minières offrent un moyen plus liquide et peu coûteux d’investir. Les investisseurs plus expérimentés pourraient donc négocier des contrats à terme sur l’or et d’autres options à terme.

Investissez dans l’or en achetant des lingots

Comparé à d’autres matières premières, l’or est plus accessible à l’investisseur moyen, car un individu peut facilement acheter des lingots d’or. Qui est du vrai métal jaune, sous forme de pièce de monnaie ou de barre, d’un marchand de métaux précieux ou, dans certains cas, d’une banque ou d’une maison de courtage.

Les barres métalliques sont disponibles dans des tailles allant d’une feuille d’un quart d’once à une brique de 400 onces. Mais les devises sont généralement l’option pour les investisseurs novices. Il ne faut pas les confondre avec les anciennes pièces numismatiques, ce sont de nouvelles émissions dont le prix est basé sur leur teneur en or.

Tout le contenu plus un bonus de 1% à 5%. Pour une liquidité maximale, la plupart des acheteurs s’en tiennent aux pièces d’or les plus largement diffusées, telles que le Krugerrand sud-africain, l’American Eagle et la Feuille d’érable canadienne. Quoi que vous préfériez, vous devez vous assurer de l’acheter chez un revendeur réputé, en personne ou en ligne.

Vous devrez protéger l’or avec une sécurité maximale sur le plan physique

Les pièces d’or doivent évidemment être conservées, soit dans un coffre-fort de votre maison, soit dans un coffre-fort bancaire. Il est également obligatoire de les assurer. De même, les bijoux en or permettent également à l’investisseur de ressentir le plaisir de les porter. L’or est souvent combiné avec d’autres pierres précieuses et métaux précieux pour améliorer la valeur globale et l’apparence des bijoux.

Les pièces sont souvent données à la prochaine génération comme héritage familial, ajoutant une valeur sentimentale au-delà de celle de la pièce elle-même. Les bijoux ne sont généralement pas la meilleure option s’il s’agit strictement d’un investissement, car le prix de détail dépassera généralement de loin la valeur de fusion.

Cela est dû au travail impliqué et au marché de détail. Déterminez toujours la pureté de l’or avant d’acheter des bijoux, alors ne payez pas 18 carats lorsque vous n’obtiendrez qu’une pièce de 14 carats. De plus, la plupart des polices d’assurance habitation couvrent les bijoux, ce qui est un avantage en cas de perte ou de vol.

Achat de fonds d’or

Bien que ce soit plus faisable qu’un baril de pétrole ou une boîte de soja, avoir physiquement de l’or a ses problèmes, tels que: les frais de transaction, les frais de stockage et d’assurance. Les investisseurs intéressés par une entrée plus liquide et à moindre coût sur le marché de l’or pourraient envisager des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse qui reproduisent les mouvements des produits.

De cette façon, SPDR Gold Shares (GLD) est l’un des plus anciens FNB du genre, lancé en 2004. Les actions sont cotées à la Bourse de New York et peuvent être achetées ou vendues à tout moment le jour de le commerce, comme les titres.

De même, chaque action ETF représente un dixième d’une once d’or. Autrement dit, si l’or s’échange près de 1 300 $ l’once, le FNB d’or se négociera pour environ 130 $ par action. GLD n’investit que dans les lingots, offrant aux investisseurs une exposition directe aux mouvements précis des prix des métaux.

D’autres fonds investissent à la fois dans des lingots et dans des actions de sociétés cotées en bourse dans le secteur de l’extraction, du raffinage ou de la production d’or. Les stocks d’or augmentent et diminuent généralement plus rapidement que le prix de l’or.

Les entreprises individuelles sont donc également soumises à des problèmes de prix autres que les lingots, tels que des facteurs politiques ou des préoccupations environnementales. Par conséquent, investir dans un FNB qui a des actions aurifères est une façon plus risquée de jouer, mais offre un plus grand potentiel d’appréciation que d’investir dans des lingots.

Investissez dans des options d’achat à terme d’or

Les investisseurs plus expérimentés qui ne veulent pas risquer beaucoup de capitaux pourraient envisager des options sur des contrats à terme sur l’or et des options sur un FNB d’or. Ces contrats représentent le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif. Dans ce cas, de l’or.

Tout cela à un prix spécifique pendant une certaine période de temps. Les options peuvent être utilisées si vous pensez que le prix de l’or monte ou descend. Si votre instinct vous fait défaut, le risque maximal associé aux options d’achat est la prime que vous avez payée pour signer le contrat.

Cette forme d’investissement est disponible aux États-Unis. C’est par le biais de la Chicago Mercantile Exchange, les options d’achat et de vente à terme d’or peuvent être achetées et vendues par l’intermédiaire d’un courtier à terme, en particulier. Les options ETF SPDR Gold Shares sont également disponibles pour les investisseurs et peuvent être négociées sur un compte de courtage standard.

Il s’agit d’un compte qui a reçu l’approbation pour les opérations sur options et futures. De même, certains commerçants achètent et vendent des contrats à terme sur l’or, qui se négocient sur CME sous le symbole GC, pour spéculer sur les mouvements à court terme.

Partagez-le avec vos amis!