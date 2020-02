Comment pouvez-vous laisser passer une offre TV aussi bonne que celle Woot! offre aujourd’hui? – .

Ce n’est jamais un mauvais moment pour repenser la taille d’un téléviseur que vous pourriez avoir. Que vous diffusiez Netflix, Amazon Prime, Hulu, le câble ou un film, vous voulez être époustouflé par ce que vous regardez. Ne cessant de nous éblouir par ses ventes, Woot! a une offre quotidienne qui vous laissera impressionné par votre téléviseur.

Souffler de plus en plus d’offres tous les jours, Woot! poursuit sa célébration de la Semaine d’appréciation avec encore plus de fanfare. Les offres quotidiennes d’aujourd’hui se concentrent sur trois des meilleurs téléviseurs disponibles sur le marché, pour vous aider à aménager votre salon, votre chambre, votre sous-sol ou même votre cave à homme. Alors sortez ce ruban à mesurer dès maintenant pour voir combien d’espace vous avez vraiment quand il s’agit d’installer un nouveau téléviseur.

Tout d’abord, Woot! offre une offre folle sur le téléviseur intelligent OLED 4K LG C9 55 ″. Vous pourrez saisir cela pour seulement 1 099,99 $! Il a une résolution 4K Ultra HD, ce qui signifie que les visuels sont stupéfiants. Il s’agit de LG ThinQ AI, qui comprend des fonctions d’IA telles que la reconnaissance vocale et vidéo, le capteur, la reconnaissance et la détection spatiale et corporelle. Cela rend une Smart TV encore plus intelligente! Il fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa Support, vous pouvez donc utiliser votre téléviseur pour de nombreuses tâches différentes. Il dispose également d’un processeur intelligent a9 Gen 2 pour l’aider à se déplacer rapidement et puissamment.

Le prochain accord vous en donnera pour votre argent. Si vous cherchez à augmenter la taille de votre téléviseur pour vraiment offrir à votre maison un cinéma à lui seul, jetez un œil au téléviseur UHD Smart 4K Q6FN QLED Samsung 75 ″. Cette Smart TV est équipée de Bixby Voice, qui est un moyen simple et efficace de rechercher vos émissions, que ce soit en streaming ou en direct. Il dispose de Q Contraste, Q HDR et Q Style qui vous donneront l’image la plus claire, les visuels les plus étonnants et une configuration facile à naviguer, rendant votre expérience de visionnement beaucoup plus agréable. Vous pouvez obtenir ce téléviseur génial pour seulement 1 339,99 $! Vous pourrez même utiliser le mode ambiant pour définir l’ambiance dans n’importe quelle pièce de votre téléviseur.

Le dernier accord quotidien pour les téléviseurs concerne le téléviseur Ultra Series 4K OLED65C8AUA 65 ″ 4K de LG. Celui-ci comprend également ThinQ AI pour vous aider à contrôler votre téléviseur et d’autres appareils intelligents dans votre maison. Avec un processeur intelligent a9 pour la puissance et la gradation de niveau de pixel intégrée pour les détails, cela vous offrira des sessions de visualisation mémorables. Vous pourrez regarder dans plusieurs formats de plage et la technologie audio Dolby Atmos vous fera penser que vous êtes dans une salle de cinéma. L’écran couleur est exquis, tout comme le prix, car vous ne dépenserez que 1 339,99 $ si vous obtenez cette offre!

Si vous souhaitez récupérer l’un de ces jours, vous devez agir rapidement, car ils ne sont disponibles qu’aujourd’hui! Tous ces téléviseurs sont remis à neuf en usine, alors même s’ils peuvent avoir quelques imperfections cosmétiques mineures, ils fonctionnent comme neufs. Ils ont été testés et inspectés et garantis de qualité supérieure.

N’oubliez pas de parcourir le site Web de Woot pendant que vous parcourez les téléviseurs, car il existe de nombreuses autres offres fantastiques à choisir, comme celle-ci pour un Chromebook HP Full HD convertible 14 pouces HP x360 pour seulement 279,99 $. Ou, si vous cherchez des vêtements d’entraînement, consultez les offres d’aujourd’hui sur les baskets et les chaussures Under Armour. Assurez-vous de revenir tous les jours pour voir quels autres excellents articles vous pouvez ramasser lors de l’événement de vente de la semaine d’appréciation de Woot !.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.