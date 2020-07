Comment pouvez-vous tester un microphone dans Windows 10

Si vous êtes venu à cet article, c’est parce que vous vous demanderez sûrement pourquoi le microphone de votre ordinateur portable n’est pas activé par défaut. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre microphone ne fonctionne pas. Une cause fréquente est que le microphone peut être endommagé ou être gêné par le bruit de la transmission de celui-ci. Aujourd’hui, nous vous proposons un didacticiel que vous pouvez utiliser pour tester un microphone sous Windows.

Apprenez à tester un microphone sous Windows

Vérifiez l’entrée de connexion du microphone via le système d’exploitation

Si vous devez tester un microphone sous Windows qui reçoit un signal, accédez au Panneau de configuration et procédez comme suit:

Annonces :

Une fois dans le panneau de configuration, accédez à Matériel et audio. Accédez à la fenêtre d’enregistrement. Sélectionnez le microphone et avec lui, vous verrez une barre dynamique à côté. Parlez dans le microphone et voyez si la barre indique des changements. Si c’est le cas, le microphone reçoit des ondes sonores. Si, d’autre part, il n’y a aucune activité sur la barre, le microphone n’est pas configuré correctement sur votre ordinateur.

Essayez de tester l’entrée audio dans l’application

Avant de tester un microphone sous Windows, vérifiez si l’application ou le logiciel correspondant peut détecter l’entrée du microphone. Suivez ces étapes pour ce faire:

Ouvrez l’application et accédez à ses paramètres Sélectionnez Paramètres audio et là, vous verrez une barre d’activité sous le menu déroulant du microphone Parlez dans le microphone et vérifiez si la barre affiche une entrée détectée Au cas où votre l’application n’affiche pas l’activité du microphone, utilisez Audacity et cliquez sur le niveau du microphone où il est dit «Cliquez pour démarrer la surveillance». Parlez vers le microphone et vérifiez s’il détecte du son. Si ce n’est pas le cas, il est très probable que votre application ne dispose pas d’une autorisation pour que vous puissiez tester un microphone sous Windows. Pour activer l’autorisation, accédez à Paramètres.

Et prêt, vous savez maintenant comment tester un microphone sous Windows 10 de deux manières.

Partage-le avec tes amis!