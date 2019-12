Comment prendre des photos de vacances parfaites

Source: Travelzoo

Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un appareil photo sophistiqué pour capturer de superbes photos lors de vos prochaines vacances. Le meilleur appareil photo est celui que vous avez avec vous. Pour la plupart d'entre nous, c'est un smartphone, comme l'iPhone 11 Pro. Utilisez votre appareil photo (ou l'appareil photo de votre smartphone) pour raconter une histoire. Avec un peu de savoir-faire et quelques équipements clés, vous pouvez créer un enregistrement intéressant de votre voyage que vous pourrez partager et apprécier pour les années à venir. Lumière, composition et règle des tiers

Source: Miroslav Petrasko

Certains conseils de photographie sont universels, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et le type d'appareil photo que vous utilisez. La lumière est primordiale en photographie; vous ne pouvez pas simuler un meilleur éclairage après coup, même avec un montage approfondi. L'éclairage idéal n'est pas le soleil de midi – c'est l'heure magique avant le coucher du soleil et après le lever du soleil lorsque le soleil est bas dans le ciel. De toute évidence, vous ne pouvez pas prendre toutes vos photos à ce moment-là, mais les photos que vous prenez alors auront une lueur dorée qui ne peut pas être reproduite. Peu importe quand vous photographiez, recherchez des façons intéressantes d'utiliser la lumière. Assurez-vous que votre sujet et votre arrière-plan sont bien éclairés et non exagérés. Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon

Source: Travelzoo

Composer vos photos est important. Essayez de prendre une photo nette de votre sujet, sans trop d'encombrement en arrière-plan. Vos pieds sont meilleurs que le meilleur objectif zoom. Soyez en bonne position pour prendre la photo que vous souhaitez maintenant, plutôt que de consacrer plus de temps et d'efforts à essayer de supprimer les objets indésirables ou de recadrer votre photo après coup. La règle des tiers vous demande d'imaginer qu'il y a une grille tic-tac-toe dans votre viseur. Votre photo sera plus intéressante si le sujet de votre photo se trouve le long d'une des lignes ou à l'intersection de ces lignes. Angles intéressants et zoom

Source: Lindsey Silverman / Nikon USA

Essayez de vous placer là où vous pouvez vous rapprocher de votre sujet, mais visez également un angle unique pour rendre votre photo vraiment éclatante. Si vous pouvez atteindre plus haut que votre sujet, abaissez-le pour une perspective inhabituelle. Obtenez en dessous et capturez la vue d'en bas. Ou, prenez un angle pour une torsion différente. Il y a des moments où vous ne pouvez tout simplement pas vous rapprocher du sujet que de votre position. Dans ces situations, vous voudrez peut-être envisager un zoom. Si vous utilisez un smartphone, vous pouvez acheter un objectif zoom qui se clipse facilement sur votre téléphone.

Se rapprocher



Kit d'objectif de caméra de téléphone KNGUVTH

Kit multi-lentilles Ce kit comprend un objectif zoom téléobjectif 12X, un objectif super grand angle 0,36X / un objectif macro 15X et un objectif fisheye 180 ° / un objectif macro 15x.

Utilisez un trépied ou un bâton à selfie

Source: Robson Hatsukami Morgan / Unsplash

Si vous (et vos compagnons de voyage) souhaitez figurer sur vos photos, vos options sont de remettre votre appareil photo ou votre téléphone à un étranger ou d'utiliser un trépied ou une perche à selfie. Si vous empruntez la voie des étrangers, choisissez quelqu'un qui a un appareil photo sophistiqué. J'ai généralement plus de chance d'obtenir une photo décemment composée de cette façon. L'utilisation d'un trépied ou d'une perche à selfie vous donne un contrôle total. Utilisez la minuterie pour vous donner le temps d'entrer dans la photo une fois qu'elle est composée comme vous le souhaitez.

Trépied universel



Trépied UBeesize

Flexible Les pattes de style poulpe peuvent être utilisées comme trépied traditionnel ou enroulées autour d'un poteau ou d'un autre objet.

De meilleurs selfies



Vproof Selfie Stick

Solution simple Entrez dans la photo avec ce bâton à selfie. Il est compatible avec à peu près n'importe quel smartphone et se replie au format de poche.

Photographie de la faune

Source: @ Chelseakauai / Instagram

Si vous pouvez vous rapprocher suffisamment de la faune locale sans vous mettre en danger ou mettre en danger la flore et la faune locales, vous pouvez obtenir des photos de vacances incroyables. Vous pouvez prendre des photos saisissantes sous l'eau, mais vous devrez d'abord imperméabiliser votre équipement. Les derniers iPhones sont résistants à l'eau, classés IP68, ce qui signifie que vous pouvez les immerger jusqu'à 30 minutes à une profondeur de 6,5 pieds. Personnellement, je ne cherche pas à risquer mon nouvel iPhone en testant ces paramètres, donc un sac étanche est en règle.

Photographie sous-marine



Pochette étanche JOTO

Gardez votre téléphone au sec Ne laissez pas votre cher smartphone se mouiller lorsque vous filmez sous l'eau. Cette pochette universelle contient une grande variété de smartphoness.

Restez chargé Si vous utilisez un appareil photo ordinaire, assurez-vous d'avoir une batterie de rechange et beaucoup de cartes multimédias. Lorsque vous utilisez votre smartphone comme appareil photo principal pour vos vacances, vous êtes obligé de consommer assez rapidement de l'énergie. Ce n'est pas une mauvaise idée d'emporter votre chargeur avec vous afin que vous puissiez recharger pendant que vous vous arrêtez pour manger ou siroter une tasse de café dans un café local. Mais juste au cas où vous en auriez besoin, une batterie séparée peut vraiment être utile.

Puissance de poche



Anker PowerCore 10000

Puissance en déplacement Glissez cette petite batterie dans votre poche et vous serez libre de prendre des photos du matin au soir.

Pensez comme un local Oui, vous aurez envie de frapper tous les sites touristiques chauds, mais ne vous limitez pas à cela. Faites une petite recherche et découvrez où vont les habitants et ce qu'ils font. Assistez aux festivals, marchés, défilés et autres événements locaux. Vous vous retrouverez à profiter davantage de vos vacances et à prendre plus de photos non conventionnelles. S'amuser! Expérimentez avec des photos cool ou artistiques. Concentrez-vous sur des détails inhabituels. Recherchez des lignes intéressantes et profitez de la géométrie. Soyez ludique. Ce sont vos vacances! Détendez-vous et amusez-vous. Chaque photo n'a pas besoin d'être une œuvre d'art. Prenez des photos stupides qui vous feront sourire lorsque vous les regardez en arrière.

Principale