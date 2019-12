Comment prendre les meilleures photos de vacances de tous les temps!

Source: Christine Romero-Chan / iMore

C'est encore cette période de l'année – les vacances sont là! Que vous célébriez Hanoukka, Hanoukka, Noël ou toute autre chose, une chose est garantie: du temps avec des amis, la famille et d'autres proches. Il y aura également de nombreuses opportunités pour les photographies, car ce sont des moments que vous souhaitez capturer et chérir pour les années à venir. Mais comment prenez-vous les meilleures photos de vacances que vous pouvez? Voici quelques conseils pour vous aider! Comprenez votre appareil photo

Le premier conseil est le plus important: vous devez prendre un certain temps pour comprendre votre appareil photo. Avec juste une compréhension de base de l'appareil photo, qu'il s'agisse d'un appareil photo compact, d'un appareil photo reflex numérique ou même de votre appareil photo iPhone, vous pourrez obtenir de bonnes photos grâce aux essais et erreurs. Après tout, même avec un iPhone comme appareil photo, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec, et le simple fait d'avoir une compréhension de base ira loin en termes de types de photos que vous allez produire. Application Appareil photo: le guide ultime Tout est question d'éclairage

Même si chaque jour férié est différent, il y a une chose qu'ils ont tous en commun: les lumières! Peu importe ce que vous célébrez cette saison, chaque fête a ses propres décorations et éclairages uniques. Achetez un iPhone 11, obtenez-en un GRATUITEMENT chez Verizon Dans cet esprit, vous devriez certainement profiter de ces situations d'éclairage distinctives pour vos photos. Jouez avec les lumières et la lumière qu'elles produisent, car elles ne sont pas là toute l'année. Si vous voulez des idées, essayez d'obtenir un portrait d'une Menorah aux chandelles, enveloppez un copain dans une chaîne de lumières de Noël pour un instantané idiot, utilisez la lumière d'une cheminée confortable ou prenez des gros plans de votre propre sapin de Noël! Les possibilités sont illimitées et vous obtiendrez forcément quelque chose de spécial. Évitez le flash, utilisez le mode Nuit

Cela dit, vous devez éviter d'utiliser le flash sur votre appareil photo. Le flash intégré sur les appareils photo numériques ou votre smartphone peut créer des photos qui paraissent plates, non naturelles, surexposées et présentent des ombres dures et indésirables. Au lieu de cela, essayez d'obtenir des photos en plein jour si vous le pouvez, mais comme c'est l'hiver et qu'il y a plus d'obscurité que de lumière, il existe d'autres alternatives. En revenant au sujet de l'éclairage, les vacances ont des options d'éclairage intéressantes (lampes, bougies, lumières de Noël, lumière du feu, etc.), vous devez donc les utiliser à votre avantage dans la mesure du possible. De plus, ces différentes sources de lumière peuvent créer quelque chose de magique ou de fantaisiste, ajoutant ainsi au ton et à l'ambiance générale de vos photos. D'autres conseils incluent l'utilisation d'un trépied pour aider à stabiliser votre appareil photo, l'augmentation manuelle des paramètres ISO, l'utilisation de vitesses d'obturation plus lentes pour capturer plus de lumière et la prise de vue avec une grande ouverture. Pour ceux d'entre vous qui possèdent un iPhone 11 ou iPhone 11 Pro, c'est le moment idéal pour utiliser la fonction de mode Nuit. Il se déclenche automatiquement si le seuil de luminosité est suffisamment bas, ou vous pouvez toujours le basculer manuellement en appuyant sur le bouton Mode nuit (à côté du flash). Le mode nuit s'est avéré prendre des photos incroyables dans des situations de faible luminosité et impressionnera certainement vos amis et votre famille pendant ces vacances. Comment obtenir de superbes photos en mode nuit sur votre iPhone 11: Conseils et astuces pour la photographie sur iPhone Tout tourne autour des angles et de la perspective

Bien que vous puissiez prendre des photos en utilisant la composition de base, il est parfois ennuyeux de simplement prendre une photo avant et au centre. Je veux dire, tout le monde peut le faire, et cela n'offre rien de nouveau ou d'intéressant. C'est pourquoi vous devriez rechercher des perspectives et des angles plus intéressants. Je veux dire, oui, vous pouvez prendre une photo de votre arbre de Noël décoré à l'avant et au centre, mais vous pouvez faire beaucoup plus. Essayez d'aller bas et d'avoir une vue de ce à quoi ressemble l'arbre de bas en haut. Ou prenez une photo de votre topper arbre cool et le reste de l'arbre de haut en bas. Et si vous voulez vraiment essayer quelque chose de différent, approchez-vous de près avec votre sujet, surtout si vous avez un accessoire d'objectif macro. Il y a beaucoup de détails dans les décorations des fêtes que vous pouvez capturer en macro ou en gros plan, alors ne manquez pas ces prises distinctives. Sachez quel est votre point de focalisation

Comme pour toute bonne photo, vous devez vous assurer que votre sujet est net. Sinon, vous vous retrouverez avec un sujet flou, et bien, c'est juste une mauvaise photo. Assurez-vous de toujours appuyer sur votre point AF sur l'appareil photo de l'iPhone pour le définir, et même de le maintenir appuyé pour le verrouiller. Essayez de ne pas bouger après avoir obtenu votre point de focalisation, et si vous le faites, assurez-vous simplement de taper pour vous concentrer à nouveau. Avec toutes les lumières des fêtes, c'est l'occasion idéale d'utiliser le mode Portrait pour un sujet mis au point avec une profondeur de champ floue avec des effets de bokeh. Quelle que soit la façon dont vous photographiez ce jour férié, assurez-vous simplement que l'image est mise au point comme vous le souhaitez. Comment obtenir les photos les plus nettes et les plus ciblées: trucs et astuces pour la photographie sur iPhone Prenez des photos de groupe amusantes et candides

Si vous ne voulez pas que vos photos de vacances aient l'air fabriquées, forçant tout le monde à poser et à sourire, alors vous voudrez peut-être simplement prendre quelques photos sincères de tout le monde. Il est assez difficile d'amener tout le monde à regarder la caméra parfois, et même s'ils le font, quelqu'un peut finir par clignoter, ou un autre incident. Au lieu de viser l'image posée "parfaite", optez pour des photos plus naturelles de tout le monde dans le cadre des vacances. Ça va être un meilleur souvenir que quelque chose qui est fait pour la perfection. Je veux dire, oui, vous devriez essayer d'obtenir cette grande photo de groupe, mais assurez-vous de prendre des photos décontractées également pendant les vacances. Expérimentez avec des lentilles et des accessoires

Avec toutes les lumières et le décor pour les vacances, c'est le moment idéal pour faire des expériences avec des accessoires de photographie, en particulier des objectifs. Comme mentionné précédemment, vous pouvez capturer des images en gros plan uniques avec un objectif macro, qui révèlera des détails que vous ne remarquerez pas à l'œil nu. Il existe également des objectifs fisheye qui peuvent fournir un champ de vision déformé mais intéressant, ou vous pouvez capturer plus d'une scène avec un objectif super grand angle. C'est comme expérimenter avec un reflex numérique et les différents équipements, mais avec votre iPhone – les possibilités que vous pouvez produire sont infinies. Et si vous rencontrez toujours des problèmes d'éclairage, il existe des accessoires iPhone qui ajoutent un éclairage de studio pour pas cher, ou vous pouvez saisir un trépied pour aider à la stabilisation. Même un bâton à selfie peut s'avérer utile si vous souhaitez obtenir des photos de groupe. Jouez avec un appareil photo tiers et une application de retouche photo

Bien que la propre application Appareil photo d'Apple soit le moyen le plus rapide de prendre une photo, elle peut faire défaut dans d'autres services. Il n'y a aucun moyen de régler manuellement l'ISO ou la vitesse d'obturation, et vous ne pouvez pas prendre de photos en RAW. Heureusement, il existe des développeurs tiers qui prennent en charge les lacunes de l'application Appareil photo d'Apple. La caméra aux halogénures (6 $) est l'un de mes favoris personnels, et elle regorge de nombreuses fonctionnalités. Il a été conçu avec une utilisation à une main, vous n'avez donc pas à tâtonner pour accéder à tous les paramètres. Vous obtenez une mise au point manuelle rapide, un réglage de l'exposition, une sensibilité ISO manuelle, divers paramètres de balance des blancs, un histogramme en direct et bien plus encore. Vous pouvez même prendre des photos en RAW avec Halide et les images en mode Potrait sont rapides à basculer, sans attendre. Moment – Pro Camera (6 $) est une autre bonne application d'appareil photo qui est pratique à avoir. Il est similaire à Halide avec des fonctionnalités telles que le contrôle manuel complet des photos, les histogrammes, la prise en charge RAW (même pour les photos en rafale), le réglage de l'obturateur lent et la mise au point manuelle. Moment produit également ses propres lentilles et étuis de téléphone pour les accompagner, cette application est donc un complément parfait aux fans de Moment. Et une fois que vous avez pris vos photos, vous souhaiterez peut-être les modifier pour qu'elles soient encore plus belles. Vous pouvez modifier des photos directement avec l'application Photos, mais vous pouvez être limité à ce que vous pouvez faire.

Un de mes préférés est Darkroom, car l'interface est élégante et rationalisée, et l'application contient une tonne d'outils de retouche photo puissants à votre disposition. Vous pouvez effectuer des ajustements en mode Portrait, ajuster les niveaux de courbe, modifier des fichiers RAW, créer des mélanges de filtres personnalisés, et bien plus encore. Vous pouvez le télécharger gratuitement pour l'essayer, et si vous l'aimez, l'achat dans l'application pour déverrouiller tout vaut le coup d'œil. Ou vous pouvez aller avec une application comme Camera + 2 (5 $), qui est à la fois un remplacement d'application de caméra et des outils d'édition intégrés. Vous obtenez le facteur de commodité avec celui-ci, mais il peut manquer de fonctionnalités plus puissantes que vous trouverez dans d'autres applications. Meilleurs objectifs et kits d'objectifs pour filmer des vidéos sur votre iPhone en 2019 Capturez la magie des vacances Ce ne sont que quelques conseils pour obtenir de superbes photos de vacances cette saison avec vos amis et votre famille. Avez-vous des conseils pour obtenir de superbes photos de vacances? Partagez-les dans les commentaires!

