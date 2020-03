comment prévenir les deux tentatives de fraude en ligne

Il existe encore de nombreux utilisateurs ciblés par attaques de phishing et de smishing créé par des malfaiteurs désireux de retirer illégalement des données et de l’argent. Heureusement, cependant, il s’agit de tentatives de fraude en ligne facilement reconnaissables, dont vous pouvez vous échapper et vous protéger sans prendre aucun risque. La prévention du phishing et du smishing est donc possible mais il est bon de se rappeler comment se comporter en cas d’e-mails et SMS suspects et comment les reconnaître.

Phishing et smishing: voici comment éviter les deux escroqueries en ligne qui arrivent par e-mail et SMS!

Le phishing et le smishing sont deux tentatives de fraude en ligne presque identiques, dont la seule différence concerne l’outil utilisé par les malfaiteurs pour les diffuser. En fait, le premier se présente généralement par e-mail; le second, cependant, par SMS.

Dans les deux cas, les deux escroqueries en ligne sont cachées derrière des messages qui circulent en faisant semblant d’être des entreprises, des banques ou d’autres marques connues, signalant des communications fictives capables de tromper psychologiquement les victimes. Les utilisateurs qui reçoivent des e-mails ou des SMS de ce type, en effet, pensent qu’ils traitent un message important, à ne pas sous-estimer et à suivre très attentivement; en fait, il est bon de faire attention mais évitez absolument de suivre les suggestions des cybercriminels.

Ces derniers sont utilisés pour inciter les différents utilisateurs à suivre les étapes qui les conduisent à autoriser inconsciemment les arnaques; fournir des données, codes et mots de passe sensibles qui permettent souvent aux criminels d’accéder sans difficulté aux comptes courants.

Afin d’éviter les risques, il est donc recommandé de se tenir constamment informé des tentatives de fraude présentes en ligne; pour éviter d’accéder à des pages suspectes en saisissant des données ou des informations d’identification en ligne; et surtout, ignorer et supprimer tout message contenant une invitation à cliquer sur des liens et des fichiers pour vérifier / mettre à jour des données sensibles.