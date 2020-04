comment protéger l’épargne de faillite

Les banques italiennes pourraient connaître une période de grande difficulté en raison de la période économique instable que notre pays traverse en raison de l’épidémie. Les nouvelles parlent souvent de krach boursier cela se produit de nos jours et il est légitime de craindre que le système bancaire ne tombe en panne. Les titulaires de compte se demandent donc si leur épargne court également le risque et le doute qu’il en soit ainsi consomme la confiance déjà faible placée dans les banques.

De plus, même le contexte européen n’augure rien de bon, surtout après que Bruxelles bail-in, ou le sauvetage d’une banque qui échoue en utilisant la disponibilité interne. Et donc frapper les dépôts que les différents titulaires de compte ont à la banque qui ont échoué. Cependant, il existe certaines précautions que les épargnants peuvent suivre pour faire face à la mise en danger possible de leur capital, en préservant leur taille.

Comment protéger nos économies de la faillite?

Il est bon de savoir tout d’abord que l’article 47 de la Constitution traite de la protection de l’épargne avec la mise en place de la Fonds interbancaire de protection des dépôts. Il s’agit d’une mesure qui protège le capital déposé jusqu’à 100 000 € en cas de faillite et qui s’accompagne d’une recapitalisation beaucoup plus substantielle des banques que par le passé.

Si rien de tout cela ne protège suffisamment l’épargne, il existe certaines précautions que le titulaire du compte peut appliquer de manière indépendante. Par exemple, vous pouvez décider de liquidité partagée détenue dans de multiples formes d’investissement. L’achat d’obligations d’État nouvellement émises ou l’ouverture d’un compte de dépôt vous permet de garantir votre capital contre certains intérêts minimaux. L’achat d’EFT obligataires (Exchange Traded Fund) peut également être une bonne solution grâce à la redistribution périodique des dividendes aux investisseurs ou à leur capitalisation. L’important est de ne pas laisser votre épargne liée à un seul compte, mettant en péril tout le capital mis de côté, selon la loi des probabilités.