Comment protéger votre compte WhatsApp

Pour de nombreuses personnes, WhatsApp est le principal moyen de communiquer avec leurs amis et leur famille. Mais comment pouvez-vous protéger votre WhatsApp, une application que vous utilisez si souvent?

Protégez votre WhatsApp: configurez la vérification en deux étapes

La vérification en deux étapes est la meilleure protection que vous puissiez faire pour sécuriser votre compte WhatsApp. Communément appelé 2FA, lorsque vous l’activez, WhatsApp ajoute une deuxième couche de protection pour accéder à votre compte.

Après avoir activé 2FA, vous devrez saisir un code PIN à six chiffres pour vous connecter à votre compte WhatsApp. Même si votre mobile est volé ou si quelqu’un utilise une méthode de phishing pour voler votre carte SIM, il ne pourra pas accéder à votre compte WhatsApp s’il ne connaît pas le code PIN.

Pour activer la vérification en deux étapes, ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android ou iPhone. Accédez aux paramètres -> compte -> vérification en deux étapes -> activer.

Sur l’écran suivant, il vous demandera de saisir les six chiffres du code PIN, puis appuyez sur “Suivant”, puis répétez le même code PIN.

Enfin, écrivez à nouveau l’e-mail afin de pouvoir réinitialiser votre code PIN si vous l’oubliez.

La vérification en deux étapes sera déjà activée. Pour vous assurer de ne pas oublier le code PIN, WhatsApp vous demandera de le saisir chaque fois que vous accédez à l’application. Mais si jamais vous l’oubliez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le réinitialiser via l’e-mail que vous avez entré lorsque vous avez activé la vérification en deux étapes.

Protégez votre WhatsApp: activez les empreintes digitales ou le verrouillage par identification faciale

Il est possible que vous protégiez déjà votre téléphone mobile Android ou iPhone à l’aide de données biométriques. Comme mesure supplémentaire, vous pouvez également protéger votre WhatsApp avec votre empreinte digitale ou votre verrou d’identification faciale.

Pour le faire sur votre mobile Android, ouvrez WhatsApp, appuyez sur le bouton de menu, puis accédez à paramètres -> paramètres -> confidentialité. Faites défiler vers le bas de la liste, puis appuyez sur “verrouillage des empreintes digitales”.

Activez l’option “déverrouillage par empreinte digitale”, puis saisissez vos empreintes digitales sur votre mobile pour les confirmer. Vous pouvez également configurer la durée nécessaire à l’authentification après chaque visite.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez utiliser Touch ou Face ID (selon le modèle de votre appareil) pour protéger WhatsApp. Pour ce faire, ouvrez WhatsApp et accédez aux paramètres -> compte -> confidentialité -> verrouillage de l’écran. Là, vous aurez la possibilité de “demander un identifiant de visage” ou de “exiger un identifiant tactile”.

Après avoir activé la fonction, vous pouvez augmenter la période de temps après laquelle WhatsApp sera bloqué après chaque visite.

Protégez votre WhatsApp: activez le chiffrement de bout en bout

WhatsApp chiffre tous les chats par défaut, mais vous pouvez vous en assurer. Si vous partagez des informations confidentielles via l’application, il est préférable de vous assurer que le cryptage fonctionne.

Pour ce faire, ouvrez un chat, appuyez sur le nom de la personne en haut, puis appuyez sur “cryptage”. Vous verrez un code QR et un long code de sécurité.

Vous pouvez le comparer avec votre contact pour vérifier que vous avez tous les deux le même code QR, et si c’est le cas, il est crypté.

Pas d’arnaques ou de chaînes d’expédition

Parce que WhatsApp est très populaire, il existe de nombreuses escroqueries chaque jour. Une règle d’or à retenir est de ne pas ouvrir de liens transférés à partir d’un contact inconnu. Ce sont normalement des attaques de smishing.

WhatsApp comprend une balise “transférée” pratique en haut, ce qui facilite la détection du moment où ces messages sont transférés.

Peu importe la tentation du message, vous ne devez pas ouvrir ce lien ou fournir vos informations personnelles à un site Web ou à une personne que vous ne connaissez pas sur WhatsApp.

Désactivez l’option “m’ajouter automatiquement à un groupe”

Par défaut, WhatsApp facilite très facilement l’ajout de n’importe qui à un groupe. Si vous donnez votre numéro à un vendeur, vous pouvez vous retrouver dans de nombreux groupes promotionnels.

Vous pouvez arrêter ce problème. Que ce soit à partir d’Android ou d’iPhone, accédez aux paramètres -> compte -> confidentialité -> groupes, puis appuyez sur “tous”.

Si vous avez déjà rejoint un groupe dont vous ne voulez pas, ouvrez cette discussion de groupe, puis appuyez sur le nom du groupe en haut et faites défiler vers le bas et toute l’option “quitter le groupe”. Enfin, touchez à nouveau «quitter le groupe» pour confirmer.

Modifiez vos paramètres de confidentialité

WhatsApp vous donne un contrôle total sur qui peut voir vos informations privées et dans quel contexte. Si vous le souhaitez, vous pouvez masquer votre “dernière visite”, votre “photo de profil” et votre “statut” à tout le monde sauf à vos amis et à votre famille les plus proches.

Pour ce faire, accédez à paramètres -> compte -> confidentialité pour modifier ces paramètres.

Bloquer un contact et le signaler à WhatsApp

Si quelqu’un vous envoie de la publicité ou vous harcèle via WhatsApp, bloquez-le! Pour ce faire, ouvrez la fenêtre de conversation de ce contact, puis appuyez sur le nom de la personne en haut. Ensuite, en bas, vous verrez l’option de blocage.